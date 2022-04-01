وحكم على المدير العام لصحيفة «لا برينسا» النيكاراغوية بالسجن لمدة تسع سنوات.

El representante legal del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en una fotografía de archivo. EFE/ Jorge Torres

وقد حكم على المدير العام لصحيفة لا برينسا النيكاراغوية خوان لورينزو هولمان تشامورو الذى يعتبر سجينا سياسيا لنظام دانيال اورتيجا من قبل الوكالات الانسانية اليوم الخميس بالسجن تسع سنوات ودفع غرامة مالية، وفقا لما ذكرته الصحيفة، وهى الأقدم فى البلاد.

كما منعت القاضية نادية كاميلا تاردينسيلا رودريغيز، رئيسة محكمة المقاطعة الجنائية الثانية في ماناغوا، هولمان من ممارسة مهنته أو تجارته أو منصبه طوال مدة عقوبته.

قالت لا برينسا، التي يتم تداولها في شكل رقمي للاحتفاظ بورقتها منذ اليوم السابق لاعتقال مديرها العام، إن الغرامة التي فرضها القاضي تعادل ثلاثة أضعاف الأموال أو البضائع التي يُزعم أن هولمان غسلها، على الرغم من أنها لم تحدد المبلغ.

يوم الأربعاء الماضي، أدان القاضي تاردينسيلا رودريغيز المدير العام لصحيفة لا برينسا مذنبا بجريمة غسل الأموال أو الممتلكات أو الأصول.

وسيظل المقر الرئيسي للصحافة في الحجز

وفقا للحكم، سيقضي هولمان عقوبته حتى 9 سبتمبر 2030.

«هذا لا يمس حقيقة أن الحساب يمكن إصلاحه، حتى بحكم منصبه، إذا تم العثور على خطأ أو عندما تجعل الظروف الجديدة ضرورية، والتي ستكون اختصاص محكمة ماناغوا لتنفيذ الأحكام ومراقبة السجون»، وفقا لجزء من الحكم، المشتركة بواسطة لا برينسا.

كما أمرت المحكمة بأن «الممتلكات المحتلة» في 13 أغسطس 2021، «اليوم الذي استولت فيه شرطة النظام على المرافق المادية لصحيفة لا برينسا وشركة الطباعة التجارية التابعة لشركة التحرير»، سيتم احتجازها.

الممثل القانوني لصحيفة لا برينسا، خوان لورينزو هولمان تشامورو

وفقًا لـ La Prensa، خلال قراءة الجملة، شكر مديرها العام، الذي سُجن لمدة 229 يومًا، «الجميع على صلواتهم»، وطلب مواصلة الصلاة، وادعى أنه «قوي» وأكد أنه سيبقى كذلك.

وخلال المحاكمة، التي انتهت الأسبوع الماضي أيضا في ساعات المساء، دفع رجل الأعمال بأنه غير مذنب.

عضو رابع من عائلة شامورو

هولمان هو جزء من مجموعة تضم أكثر من 40 نيكاراغويين, بما في ذلك قادة المعارضة, منتقدي الديكتاتور دانيال أورتيغا, والمهنيين المستقلين, الذين تم سجنهم قبل انتخابات نوفمبر الماضي, حيث أعيد انتخاب الساندينيستا لولاية خامسة, الرابعة على التوالي والثانية مع زوجته, روزاريو موريلو، كنائب للرئيس، مع سبعة من المرشحين في السجن.

أصبح رجل الأعمال رابع عضو في عائلة شامورو يدينه نظام العدالة النيكاراغوي، والذي فعل الشيء نفسه في السابق مع الأخوين كريستيانا وبيدرو خواكين تشامورو باريوس، أبناء الرئيسة السابقة فيوليتا باريوس دي شامورو (1990-1997)، وكذلك مديري لا برينسا، وكذلك خوان سيباستيان شامورو غارسيا.

تم القبض على كل من كريستيانا وخوان سيباستيان بعد إعلان هما عن اهتمامهما بأن يكونوا مرشحين للرئاسة من قبل المعارضة.

هولمان، 55 عاما، فقد 24 رطل من الوزن، لديه كتلة في بطنه، ألم في فخذه، فطر في يديه وقدميه، مشاكل في القلب، ضغط الدم، مشاكل البروستاتا المحتملة، وبقعة في عينه اليمنى، على ما يبدو بسبب الظروف غير الصحية ونقص التهوية والإضاءة في زنزانته، و فقا لإدانة المركز النيكاراغوي لحقوق الإنسان و لا برينسا.

وبحسب سنيدة، فإن ظروف رجل الأعمال مماثلة لظروف بقية الأشخاص الذين تم القبض عليهم في سياق الانتخابات، بمن فيهم الدبلوماسيون السابقون، والمقاتلون الساندينيون السابقون، وزعماء المعارضة، وقادة الشباب، والفلاحون، والصحفيون ورجال الأعمال.

ORTEGA: إنهم أبناء العاهرة

وقد أعربت رابطة الصحافة الأمريكية (IAPA) الأسبوع الماضي عن أسفها لـ «الإدانة» ضد هولمان، مشيرة إلى أن «مرة أخرى» نظام أورتيغا «أظهر بشراسة عدم تسامحه مع التفكير والحريات المختلفة».

هولمان هو نائب الرئيس الإقليمي لـ IAPA في دولة أمريكا الوسطى.

كما حكم نظام العدالة النيكاراغوي على الصحفيين ميغيل مورا وميغيل ميندوزا بالسجن لمدة 13 و 9 سنوات على التوالي.

منذ بدء الثورة الشعبية في أبريل 2018 ضد حكومة أورتيغا، فر ما يقدر بنحو 120 صحفيًا من نيكاراغوا، معظمهم إلى كوستاريكا والولايات المتحدة وإسبانيا، مستشهدين بأسباب أمنية، وفقًا لبيانات من مجموعة نيكاراغوا لا تزيد عن حقوق الإنسان.

وقد وصفت أورتيغا المعارضين المسجونين وحاكموا بأنهم «خونة للوطن» و «مجرمون» و «أبناء الكلبات من الإمبرياليين اليانكي».

(مع معلومات من EFE)

استمر في القراءة: