نظرة الحفل والتغريدات في منتصف قرعة كأس العالم: كان سيرجيو أغويرو بطل الرواية في قطر

كون أغويرو في الفترة التي تسبق قرعة كأس العالم

كان لقرعة كأس العالم شخصيات متعددة من كرة القدم الدولية. واحد منهم كان سيرجيو أغويرو، الذي اضطر إلى التقاعد كمحترف بعد أن عانى من عدم انتظام ضربات القلب عندما كان قد وقع للتو مع برشلونة في إسبانيا. لم يفقد كون الابتسامة على وجهه على الرغم من ذلك وأكد أنه سيحضر كأس العالم قطر 2022، وإن لم يكن جزءًا من طاقم تدريب ليونيل سكالوني كما هو مقترح له.

خلال الحفل، حضر المهاجم السابق مع صديقته صوفيا كالزيتي في نظرة جذبت الانتباه: بدلة وسترة وقوس. «هذه سترة أخرى، والآن جئت مع القوس»، وأوضح كون، الذي أظهر نفسه مع ربطة عنق في اليوم السابق. «نحن هنا في قطر»، وغرد جنبا إلى جنب مع صورة على السجادة الحمراء. لفت أغويرو انتباه العديد من الحاضرين واستقر في مقعده المقابل مع لاعبا اساسيا في متناول اليد: «ما هي المجموعة التي نحن ذاهبون إليها؟»

في وقت لاحق، اقتبسه الحساب الرسمي لكأس العالم بإحدى عباراته الشهيرة. بدلاً من «هل سنلعب؟» ، كتبوا «هل سنرسم؟». ورد مانشستر سيتي السابق برمز تعبيري بنظارات.

حول القرعة الأخيرة التي كان يقدرها، أشار إلى: «أعتقد أننا كنا نتدرب، لم أر كل هذا. الآن بعد أن أصبحت في مكان آخر، إنه عرض كل هذا. إنه جيد وممتع».

قبل أن تعرف الأرجنتين أن المملكة العربية السعودية والمكسيك وبولندا، كان أغويرو قد طلب راحة البال: «نحن بخير. نحن نقول أن نرى من لا نريد، لكنهم أيضا هناك عبوس كوكو. يدرك الجميع أيضًا أن الأرجنتين تعمل بشكل جيد اليوم أيضًا». وأغلق: «سنحاول عدم جعل ألمانيا في المجموعة، ولكن علينا أن نكون هادئين، لا يحدث شيء. يجب أن يكون لديك إيمان بأن كل شيء سيكون على ما يرام».

وأخيرا، استخدم حسابه على تويتر لتقديم تقرير مباشر عن لاعبا اساسيا المنتخب الوطني. حدد تاريخ ووقت وملعب كل من عروض فريق ليونيل سكالوني: الثلاثاء 22 نوفمبر ضد المملكة العربية السعودية، بدءا من 10 في ملعب لوسيل، السبت 26/11 ضد المكسيك، من 16 في ملعب التعليم والأربعاء 30/11 ضد بولندا، من 10 في لوسيل .

تغريدات كون أغويرو خلال الحفل في قطر

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