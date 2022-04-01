رفضت EOM التعليقات العنصرية التي تم تقديمها خلال الحملة إلى الرئاسة

في الأيام الأخيرة، تسببت التصريحات المختلفة لمختلف القطاعات السياسية حول موضوع العنصرية في إثارة ضجة، بعد التصريحات المثيرة للجدل للمغنية ماربيل، التي أشارت إلى حد ما إلى صيغة نائب الرئيس لغوستافو بترو، فرانسيا ماركيز، في هذه الحالة، كلاهما الشبكات الاجتماعية مثل المؤيدين المشاركين للزعيم القوقازي، ودعا الفنان المبتذلة وغير المحترمة، لأنه في القرن الحادي والعشرين يعتبر من غير المتصور أنها تسود في هذا النوع من الخطاب العنصري. في مواجهة هذه القضية، خرجت بعثة المراقبة الانتخابية (EOM) أيضًا في خطوة لرفض هذه الأعمال والدعوة إلى التعايش الصحي.

وأشارت منظمة EOM إلى أن مثل هذه الأعمال من قبل الشخصيات العامة والمواطنين والقطاعات السياسية تشكل مفهومًا للعنف الرمزي الذي يهمش القادة والمرشحين على حد سواء. في هذه الحالة، يعلن هذا الكيان رفضه القوي للتعليقات الجنسية والطبقية والعنصرية، التي تشوه وتشكك في ضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين في الأراضي الوطنية، بغض النظر عن أيديولوجيتهم.

في الوقت نفسه، أشارت بعثة المراقبة إلى أنه، نظرًا لأنها بيان عام، يتم تكرار هذه الرسائل من قبل المجتمع نفسه، مما يعيد الإيذاء وتوسيع نطاق وصولها، وتجدر الإشارة إلى أن مستخدمي الشبكات الاجتماعية قد انحازوا إلى جانب في هذا النزاع، سواء دفاعًا عن ماركيز أو في توسيع خطاب فنان الموسيقى الشعبي.

وفيما يتعلق بتعبير «King Kong» الذي استخدمه ماربيل، أوضحت EOM أن هذا الفعل تم تكوينه كنوع من العنف، والذي يمكن أن يؤدي حتى إلى أفعال انتهاك جسدي، وفي هذا الصدد، لخصت المنظمة في بيانها: «هذا النوع من التعبير يميز ويوصم على أساس من نوع الجنس, العرق والطبقة, التي تمثل أشكالا من العنف الرمزي في السياسة. وتعوق هذه الإجراءات المشاركة السياسية للنساء والأشخاص العنصريين، من بين قطاعات أخرى من السكان، وتنتج قوالب نمطية تضفي الشرعية على أشكال أخرى من العنف، مثل العنف البدني». .

وكتاريخ مطول، وصفت كولومبيا بأنها بلد متعدد الثقافات والأعراق. يمكن تحويل هذا، في الانتخابات الحالية، إلى معلم تاريخي، مع الأخذ في الاعتبار أن كل من الترشيحات وصيغ نائب الرئيس تتكون من تنوع اجتماعي كبير، مما يدل على تقدم السياسة الكولومبية، وهذا هو السبب في أن EOM تدعو إلى احترام هؤلاء المرشحين , الذين هم في الغالبية العظمى من الحالات جزءا من المجتمعات التي كانت منفصلة تاريخيا في البلاد.

إن انتشار خطاب الكراهية ينزع الشرعية عن النقاش الصحي وإقامة الديمقراطية نفسها، وفقًا للبعثة، هذه هي الفرصة لتغيير النموذج العنصري في البلاد، مشيرة إلى أن: «هذا يحل محل أفكار ومقترحات المرشحين الذين يجب أن يكونوا المحور الأساسي الذي يحشد المناقشات . أكثر من ذلك بالنظر إلى أن هذه الانتخابات تظهر التقدم في التمثيل السياسي للمجموعات المستبعدة تاريخيا, لأنه لأول مرة هناك عدة مرشحين للكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي كمرشحين لمنصب نائب الرئيس. هذه الانتخابات الرئاسية هي فرصة لاحتضان تنوع الشعب الكولومبي في السياسة». .

وأخيرا، أشارت مديرة بعثة مراقبة الانتخابات، أليخاندرا باريوس، إلى أن هذه المظاهر التمييزية تصبح عقبة أمام الممارسة السياسية للمرأة والأشخاص العنصريين على حد سواء، وتسعى هذه التصريحات إلى خلق قوالب نمطية وإلحاق الضرر النسبي بالمجتمعات ذاتها التي فإنها تسعى إلى أن تكون ممثلة, و أخيرا تدعو EOM الأطراف السياسية و المواطنين أنفسهم, إلى رفض خطاب الكراهية و تعزيز فضاءات التسامح و التعايش.

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