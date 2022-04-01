اللقاء الغريب بين فيديريكو جوتيريز وأتباع الشباب للميثاق التاريخي

المرشح الرئاسي لفريق كولومبيا، فيديريكو غوتيريز، في خضم الاجتماعات التي يقوم بها في جميع أنحاء البلاد. تم الاتصال به من قبل أحد أتباع الميثاق التاريخي، الذي سجله بهاتفه الخلوي، أجروا محادثة حول الحملة والوضع الحالي في البلاد.

في اللحظة التي وافق فيها 'فيكو' على التحدث إلى الشاب، بدأ الحوار: «لقد سئمنا من المزيد من الشيء نفسه وكل ما تمثله الاستمرارية وهذا هو السبب في أنني أدعوه بكل احترام الرئيس بترو».

الذي أجاب مقدم الطلب: «أنا أفكانو هذه الاجتماعات أخي، أول شيء هو أنه لكي يحدث كل هذا يجب أن تكون هناك ديمقراطية وحرية، وهذا ما سنحافظ عليه».

وأضاف أيضا: «ما أقوله للشباب هو أن علينا أن نضمن الفرص لهم جميعا، في الدراسة والتعليم والفرص. أنا أفهم الكثير من المضايقات وما سنفعله هو تغيير ذلك. لا مزيد من خطاب الكراهية أو الصراع الطبقي. صوّت لمن تريد، أي الديمقراطية والحريات».

وقال إن المؤيد بريتيستا أخذ الكلمة واستجوب غوتيريز عن تقاربه مع إدارة الرئيس إيفان دوكي، «نرى أنك مؤيد للحكومة الحالية وليس سرا للجميع أنها حكومة كارثية».

الذي أخبره فيديريكو أن هدفه ليس التحدث بسوء عن الحكومات السابقة، «لن يراني أحد أتحدث عن الحكومات إلى الوراء، سيرونني أعمل إلى الأمام من أجل الشعب. أنا أقدر وجودك هنا وأنه يمكننا مناقشته».

وبالمثل، دعا مرشح الائتلاف «فريق من أجل كولومبيا» الشباب للتصويت بشكل جيد في الانتخابات القادمة.

واختتم بسؤاله عن اسم الشاب الذي عرف نفسه بأنه هاريسون، والتكرار من جديد دعمه لغوستافو بترو، «لأن هذا من أجل الحريات والديمقراطية، أكرر بكل احترام أن بترو هو الرئيس»، قال.

انتهى الأمر بفيديريكو غوتيريز بدعوة الشباب لمشاهدة الفيديو والانضمام إليه في الانتخابات القادمة.

هذا الجمعة، نشره المرشح الرئاسي على حسابه على تويتر «التفكير بشكل مختلف لا يمكن أن يجعلنا أعداء. هذه هي الديمقراطية ولا يمكننا أن نعرضها للخطر. نحن منفتحون على الحوار واحترام خلافات بعضنا البعض. لا انقسامات، لا كراهية! #FicoPresidente».

بهذه الطريقة نشرها على شبكاته الاجتماعية. الصورة: تويتر @FicoGutierrez

بعد أيام من الجدل، قرر المجلس الانتخابي الوطني السماح لفيديريكو غوتيريز، المرشح الرئاسي لفريق كولومبيا، بالظهور على بطاقة الجولة الأولى باسمه المستعار. وبالتالي، في الشكل سيتم العثور على السياسي تحت اسم فيكو.

وقد اتخذ القرار على الرغم من أن القانون 62 لعام 1988، وهو أحدث حكم بشأن هذا الموضوع في قانون الانتخابات الحالي، ينص على أنه عندما يسجل المرشحون للمشاركة أمام المسجل، يجب عليهم تقديم وثيقة هويتهم ويظهر اسمه الحقيقي والكامل عليه، وهو مكتوب على النموذج.

وجاء في اللوائح: «في انتخابات رئيس الجمهورية، سيصوت المواطنون ببطاقات انتخابية مطبوعة برموز وشعارات وألوان الأحزاب السياسية المختلفة أو الحركات المشاركة في التصويت، مع طباعة واضحة لاسم وألقاب المرشح المعني».

وبالتالي، يتم تسجيل المرشحين للرئاسة مع الشعارات والأسماء والألقاب، ويجب طباعتها على البطاقة. ومع ذلك، لا توجد أحكام محددة بشأن استخدام المقطورات في هذه الحالة.

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