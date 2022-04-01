المباراة الكاملة لكأس العالم قطر 2022

تم بالفعل عقد قرعة كأس العالم قطر، والآن لم يتم تحديد سوى بعض القضايا التنظيمية، مثل توزيع مراكز التدريب بعض الاختيارات والجداول الزمنية للاجتماعات. ستكون المباراة الافتتاحية للمسابقة بين السنغال وهولندا في الساعة 7 صباحًا (بتوقيت الأرجنتين) على ملعب الثمامة. في وقت لاحق، في التوقيت المركزي (الساعة 13 :00 الأرجنتين) ستواجه السكان المحليين قطر والإكوادور من غوستافو ألفارو.

ستستغرق مرحلة المجموعات أكثر من 12 يومًا: من الاثنين 21 نوفمبر إلى الجمعة 2 ديسمبر. وستكون هناك استمرارية بمجرد انتهاء المرحلة الأولى، حيث أنه يوم السبت 3/12 ستكون هناك مباراتين المقابلة لجولة 16 من المسابقة، وهو أمر سيتكرر في الأيام الثلاثة المقبلة.

ستقام الاستراحة الأولى بمجرد انتهاء جولة 16: في يوم الأربعاء 7/12 والخميس 8/12 لن يكون هناك نشاط لكأس العالم. سيكون الاستئناف يوم الجمعة التاسع بمباراتين في الدور ربع النهائي (نفس يوم السبت العاشر). سيتم تسجيل فترة يومين أخرى قبل الدور قبل النهائي (واحد سيكون يوم الثلاثاء 13 وآخر يوم الأربعاء 14)، وهو واحد مماثل للخاسرين من هذه الجولة الذين سيواجهون المركز الثالث والرابع يوم السبت 17/12 وفترة أطول من ثلاثة/أربعة أيام للمتأهلين للتصفيات النهائية.

كما أكد الفيفا جداول دور المجموعات في قطر من الساعة 13:00 (الأرجنتين 7)، 16:00 (الأرجنتين 10)، 19:00 (الأرجنتين 13) و 22:00 (الأرجنتين 16).

أوقات المطابقة :

الأرجنتين: 07:00، 10:00، 12:00، 13:00 و 16:00.

كولومبيا: 05.00، 08.00، 10.00، 11.00، 14.00.

المكسيك: 05.00، 08:00، 10:00، 11:00، 14:00.

بيرو: 05.00، 08.00، 10.00، 11.00، 14.00 ساعة.

البرازيل: 07.00، 10.00، 12.00، 13.00 و 16.00 ساعة.

Así quedaron los grupos del Mundial de Qatar 2022

• مرحلة المجموعات

الاثنين 21 نوفمبر

7:00 السنغال-هولندا (المجموعة أ)

13:00 قطر-الإكوادور (المجموعة أ) *

10:00 إنجلترا وإيران (المجموعة ب)

16:00 إصلاح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (المجموعة ب)

*التوقيت الأرجنتيني





الثلاثاء 22 نوفمبر

7:00 الأرجنتين والمملكة العربية السعودية (المجموعة C)

13:00 المكسيك - بولندا (المجموعة C)

10:00 الدنمارك وتونس (المجموعة د)

16:00 فرنسا - ريبيشاج كونميبول مقابل آسيا (المجموعة دال)





الأربعاء 23 نوفمبر

10:00 ألمانيا واليابان (المجموعة E)

13:00 إسبانيا - الكونكاكاف ريبتشج مقابل أوقيانوسيا (المجموعة E)

7:00 المغرب - كرواتيا (المجموعة واو)

16:00 بلجيكا وكندا (المجموعة واو)





الخميس 24 نوفمبر

7:00 سويسرا والكاميرون (المجموعة G)

16:00 البرازيل - صربيا (المجموعة G)

10:00 أوروجواي-كوريا الجنوبية (المجموعة H)

13:00 البرتغال - غانا (المجموعة H)





الجمعة 25 نوفمبر

10:00 قطر-السنغال (المجموعة أ)

13:00 هولندا - الإكوادور (المجموعة أ)

7:00 إيران والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (المجموعة ب)

16:00 إنجلترا والولايات المتحدة (المجموعة ب)





السبت 26 نوفمبر

10:00 بولندا-المملكة العربية السعودية (المجموعة C)

16:00 الأرجنتين والمكسيك (المجموعة C)

7:00 تونس - ريبيشاج كونميبول مقابل آسيا (المجموعة دال)

13:00 فرنسا - الدنمارك (المجموعة D)





الأحد 27 نوفمبر

7:00 اليابان - الكونكاكاف ريبتشج مقابل أوقيانوسيا (المجموعة E)

16:00 إسبانيا وألمانيا (المجموعة E)

10:00 بلجيكا والمغرب (المجموعة واو)

13:00 كرواتيا وكندا (المجموعة واو)





الاثنين 28 نوفمبر

7:00 كاميرون - صربيا (المجموعة زاي)

13:00 البرازيل - سويزا (المجموعة G)

10:00 كوريا الجنوبية غانا (المجموعة H)

16:00 البرتغال - أوروغواي (المجموعة H)





الثلاثاء 29 نوفمبر

12:00 هولندا - قطر (المجموعة أ)

12:00 الإكوادور والسنغال (المجموعة أ)

16:00 إنجلترا - إعادة تشكيل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (المجموعة ب)

16:00 إيران والولايات المتحدة (المجموعة ب)





الأربعاء 30 نوفمبر

16:00 المملكة العربية السعودية والمكسيك (المجموعة C)

16:00 بولندا-الأرجنتين (المجموعة C)

12:00 تونس وفرنسا (المجموعة D)

12:00 الدنمارك - ريبتشج كونميبول مقابل آسيا (المجموعة د)





الخميس، 1 ديسمبر

16:00 اليابان - إسبانيا (المجموعة E)

16:00 ألمانيا - الكونكاكاف ريبتشج مقابل أوقيانوسيا (المجموعة E)

12:00 كرواتيا - بلجيكا (المجموعة واو)

12:00 كندا - المغرب (المجموعة واو)





الجمعة، 2 ديسمبر

16:00 كاميرون - البرازيل (المجموعة G)

16:00 صربيا - سويزا (المجموعة زاي)

12:00 كوريا الجنوبية البرتغال (المجموعة H)

12:00 غانا - أوروغواي (المجموعة H)





• جولة من 16

السبت 3 ديسمبر:

12:00 1A مقابل 2B (49)

16:00 1C مقابل 2D (50)

الأحد 4 ديسمبر:

12:00 1D مقابل 2C (52)

18:00 1B مقابل 2A (51)

الاثنين 5 ديسمبر:

12:00 1E مقابل 2F (53)

18:00 1G مقابل 2H (54)

الثلاثاء 6 ديسمبر:

12:00 1F مقابل 2E (55)

18:00 1H مقابل 2G (56)





• ربع النهائي

الجمعة 9 ديسمبر:

12:00 G53 مقابل G54 (58)

18:00 G49 مقابل G50 (57)

السبت 10 ديسمبر:

12:00 G55 مقابل G56 (60)

18:00 G51 مقابل G52 (59)





• نصف النهائي

الثلاثاء 13 ديسمبر:

18:00 G57 مقابل G58 (61)

الأربعاء 14 ديسمبر:

18:00 G59 مقابل G60 (62)





• المركز الثالث

السبت 17 ديسمبر

18:00 ملعب خليفة الدولي





• نهائي

الأحد 18 ديسمبر

18:00 استاد لوسيل

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