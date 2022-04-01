تم سحب قائد شرطة بيريرا بسبب التجميع المزعوم لـ «وعاء» مخدر في منزل جدة تبلغ من العمر 93 عامًا

وكان انسحاب العقيد أنيبال فيلاميزار، قائد الشرطة في بيريرا (ريسارالدا)، في منطقة البن، أول نتيجة لما يمكن أن يكون إيجابيا قضائيا كاذبا في تلك المدينة، حيث هدم منزل جدة تبلغ من العمر 93 عاما في حالة وزارة الدفاع، بعد أن أكدت السلطات أن متجر أدوية يعمل هناك و كرلل لل صوص الذين جلدوا سكان حي لا ليبرتاد.

وذكرت مصادر الشرطة التى تشاورت فى مجلة سيمانا ان فيلاميزار اعفى من منصبه بسبب المخالفات المزعومة التى وقعت حول هدم منزل كبار السن والتى ترأسها الوزير نفسه دييغو مولانو يوم الجمعة الماضى 18 مارس.

وفي الوقت نفسه، في صحيفة El Tiempo، ذكروا أنه بسبب هذه الحقيقة، طلب عمدة مدينة ماتيكانا، كارلوس مايا، التحقيق في ما حدث، لذلك تم إرسال لجنة تأديبية للشرطة إلى تلك المدينة.

وشددوا على ما قاله الرئيس المحلي «في بلد لائق، يجب على الأشخاص الذين قادوا عملية هدم الإيجابيات الكاذبة المزعومة التنحي جانبا، حتى يتقدم التحقيق ويعطي راحة البال لجميع بيريران».

في التقرير الإخباري التلفزيوني Noticias Uno، قال نهاية الأسبوع الماضي إن أقارب كبار السن أفادوا أن الشرطة، قبل الحدث الأمني برئاسة مولانو، نفذت مونتاج شارك فيه سكان الشوارع حتى من أجل جعل المكان يبدو وكأنه منفذ بيع بالتجزئة في المخدرات.

وقال كارلوس أندريس سانشيز، أحد الأحفاد الذين يمتلكون المنزل، للصحيفة: «كانت دائما على علم بمنزلها ولم ترغب في المغادرة هناك».

وفي تلك الوسيلة، أشاروا أيضا إلى أن الكبار الأكبر سنا قبل، قبل شهر، ليتم نقله، بسبب خرف الشيخوخة، إلى منزل يمر عبر مكتب عمدة بيريرا ويشرف على المنزل أحد أطفال المرأة، وهو أيضا بالغ أكبر سنا.

أثناء وجوده في راديو RCN، أشار حفيد المرأة المتضررة إلى أنه على الرغم من وجود أمر بهدم المنزل، إلا أن هذه العملية حدثت لأن المنزل كان مهددًا بالخراب، ولكن ليس لأنه مرتبط بالاتجار بالمخدرات.

«في الواقع، أدركنا يوم الجمعة أن المنزل كان يتم هدمه لأنه كان وعاء لمدة 10 سنوات، عندما يكون لدينا أوراق تقول أن المنزل لم يكن بسبب الاتجار بالمخدرات، ولكن ببساطة بسبب التدهور والانهيار. حتى جدتي عاشت هناك حتى قبل شهر واقتادها مكتب العمدة نفسه لمنزل عابر في لا فلوريدا, قال سانشيز في تلك المحطة.

ومع ذلك، أكد الوزير مولانو أنه كان عرين للصوص والبائعين ومتعاطي المخدرات.

«في مكان الاستهلاك، يتم إنشاء مناطق الخوف. أنا متأكد من أن لا أحد يريد أن يتوقف في الليل. وقال المسؤول عندما تحدث عن هذه النتيجة المزعومة للخطة 1.000 ضد الاتجار الدقيق ان «الكبار الأكبر سنا خائفون منهم».

ولكن قبل أيام من الحدث، وفقا لحفيد كبار السن المتضررين، ذهب أفراد من قوات الأمن إلى المنزل، وبإذنه وإذن من والده، دخلوا لجعل بعض الصور من داخل المنزل. ومع ذلك، في الوقت الذي اضطر فيه سانشيز إلى المغادرة وترك والده بمفرده، دخل الزي الرسمي، على ما يبدو، بعض سكان الشوارع للتظاهر بأنه كان وعاء من الاتجار الدقيق.

وقال: «ما عرفناه هو أنه يوم الخميس، فتحت الباب أمام الشرطة بنفسي، لأنك تثق بهم، جاءوا بكاميرا، سجلوا داخل المنزل، ولكن في وقت غادرت فيه، قام والدي وتشابكه، جاء بعض المشردين وسجلوهم يستهلكون داخل المنزل» حفيد على راديو RCN.





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