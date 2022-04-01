توقع مدرب البرازيل الفريق الذي سيفاجئ في كأس العالم في قطر

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Brazil coach Tite arrives ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

يعد المنتخب البرازيلي أحد أفضل المرشحين للفوز بكأس العالم في قطر، بسبب الأداء والأسماء الصحيحة، على الرغم من أنه سيتعين عليه المرور عبر منطقة صعبة في المرحلة الأولى. بالنسبة للمجموعة G، يجب قياسها مقابل صربيا وسويسرا والكاميرون. لهذا السبب، يشير البعض إلى أنه يمكن أن يكون «مجموعة الموت»، وهو أمر لا يصدقه مدربهم.

«لا الموت ولا مجموعة الحياة، كل شخص لديه دائما درجة من الصعوبة. (في منطقة أخرى) هناك البرتغال مع أوروغواي وكوريا الجنوبية وغانا...»، قال تيتي الذي سيقود بطولة العالم الثانية له على رأس منتخب بلاده، بعد تجربته في روسيا 2018.

كان أحد الأسئلة الأكثر تكرارًا حول Tite مرتبطًا باستحالة فرق أمريكا الجنوبية لقياس نفسها ضد فرق أوروبا في النصف الأخير وما إذا كان هذا عيبًا. أصر المدرب على أنه على الرغم من أنه ليس مثاليًا، إلا أن جميع الفرق ستعاني من هذا الواقع وحذر من أن الكثيرين سيذهلون على مستوى فرق Conmebol. «الوصول إلى وقت رائع هو المفتاح. أن نقول إن الأمريكيين الجنوبيين أقوياء وأن الأوروبيين قد لا يكونون أقوياء... ستندهش من الإكوادور، أليس كذلك؟ استمع إلى ما أقوله».

وسيظهر الفريق بقيادة غوستافو ألفارو أمام قطر في المباراة الافتتاحية لكأس العالم في المجموعة أ ثم يواجه هولندا والسنغال. بالنسبة لـ Tite، لن يتوقع الأوروبيون مواجهة خصم مثل الإكوادور، الذي احتل المركز الثالث في التصفيات وأظهر مستوى كبير.

Así quedó la zona de grupos del Mundial de Qatar

من ناحية أخرى، كان مدرب الوصيف الأمريكي سعيدًا لأن أول ظهور له هو بعد ثلاثة أيام من بدء المسابقة: «في أي وقت يمكنك الحصول عليه مع اللاعبين، والتدريب، هو ميزة»، وقال في حوار مع وسائل الإعلام البرازيلية.

«شاهدت المباراة السويسرية، لقد لعبوا بعدنا مباشرة خلال التصفيات. كان ضد إيطاليا، وكانوا يصلون 1-0 من البداية وكادوا يصنعون 2-0، لكنهم انتهى بهم الأمر بالرسم. إنهم من الطراز العالمي، ومستوى عالٍ، لذا سيتعين علينا أيضًا اللعب على مستوى عالٍ»، وعلق على ما ستكون مباراتهم الثانية، حيث أن الظهور الأول سيكون ضد صربيا.

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