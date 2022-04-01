أفضل الميمات التي خلفتها المجموعة الصعبة من المكسيك في كأس العالم في قطر

تم عقد قرعة كأس العالم قطر وأخيراً تم تحديد مرحلة جديدة من المجموعات، حيث تم وضع المنتخب الوطني المكسيكي ضمن المجموعة C، لذلك سيكون نشطًا من اليوم الثاني لكأس العالم.

بمجرد الكشف عن الدور الثالث للوعاء 2، غمرت الشبكات الاجتماعية بردود فعل من المكسيك، حيث تم وضعه على الفور بجانب المنتخب الوطني الأرجنتيني، الذي سيصل كبطل كأس أمريكا والذي يتراكم 31 مباراة متتالية دون معرفة الهزيمة.

نظرًا لصعوبة المنافس، بمجرد انضمام بولندا إلى المجموعة C، بدأت الميمات في الانتشار بسبب سوء الحظ الذي كان لدى Tricolor في القرعة، حيث سيتعين عليها التعامل مع اثنين من المنافسين الأقوياء من أجل التقدم إلى الجولة التالية.

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

كانت الذاكرة الرئيسية هي كأس العالم في عامي 1006 و 2010، حيث قضت ألبيسيليست على المكسيك في جولة 16، لذلك وضع فريق أمريكا الجنوبية نفسه كواحد من المعارضين الذين يجب تجنبهم في وعاء 1.

ولأن هذا لم يحدث، سرعان ما جاء التشاؤم الساخر والسخرية، لأن الماضي لا يفيد منتخب الأزتك الوطني عند الحديث عن الأرجنتين كمنافس. من ذكريات الماضي إلى أهداف ماكسي رودريغيز وكارلوس تيفيز، إلى صور تشافو ديل 8 وقصة لعبة، بدأت وسائل التواصل الاجتماعي في صدى المجموعة الصعبة التي لعبت دور تري.

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

«مع الأمل» و «الآن يأتي الأسوأ» كانت بعض العبارات التي كان لها صدى مع المشجعين المكسيكيين الذين سخروا من القرعة، لأنه بالإضافة إلى مواجهة فريق ليونيل سكالوني، سيظهران لأول مرة ضد المنتخب الوطني البولندي، بقيادة روبرت ليفاندوفسكي.

كان كبش بايرن ميونيخ الأكثر هدافًا في أوروبا في العامين الماضيين وسيسعى للانتقام من كأس العالم الأخير في روسيا 2018، حيث تم استبعادهم في دور المجموعات.

بالإضافة إلى المهاجم البافاري، يمتلك الفريق البولندي أيضًا لاعبين مهمين آخرين في النخبة الأوروبية، مثل بيوتر زيلينسكي من نابولي؛ فويتشيتش شتشيسني، حارس مرمى يوفنتوس؛ أركاديوس ميليك من مرسيليا، وماتي كاش، من أستون فيلا.

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/

Los mejores memes que dejó el difícil grupo de México en el Mundial de Qatar (Foto: Twitter/





* معلومات قيد التطوير