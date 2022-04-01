صفعة أو بالازو: قاموا بإنشاء piñatas بواسطة جادا بينكيت وكريس روك بعد ضرب ويل سميث

مما لا شك فيه أن إحدى أفضل اللحظات على التلفزيون العالمي كانت الصفعة التي قدمها الممثل ويل سميث للممثل الكوميدي كريس روك، بعد الإساءة إلى زوجته جادا بينكيت بنكتة حول ثعلبة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022.

بعد هذه اللحظة المحرجة ولكن المكثفة, فوجئ المكسيكيون وغمروا الشبكات الاجتماعية بردود أفعالهم, الآراء, التعليقات والانتقادات حول هذه الحقيقة, التي, ما لم يثبت شخص ما خلاف ذلك, خرج من النص الذي أنشأته La Academia.

واحدة من الملفات الشخصية على Facebook التي لم تفوت الحديث عنها، بطريقتها الخاصة، كانت Piñatería Ramírez الشهيرة، المعروفة بصنع النسخ المتماثلة، بالورق واللصق، لأكثر لحظات الثقافة الشعبية تذكرًا.

الآن قرروا إعادة إنشاء كريس روك وجادا بينكيت. يرتدي الممثل الكوميدي والممثل بدلة سوداء مع قميص أزرق وأبيض وربطة عنق. زي مشابه جدا لتلك التي ارتدتها يوم الأحد الماضي، 27 مارس. من جانبها، لدى ممثلة Matrix فستانًا أخضر، مطابقًا للثوب الذي ارتدته في تلك الليلة.

«بيناتا من كريس روك حتى انه لا يسخر من تلك شعر. تمنحك Piñateria Ramirez الفرصة، التي كان لدى ويل سميث. لماذا سيكون قادرًا على وضع p! * صديق ابني.. ولكن أبدا! أخبر pelona لتقديم طلبك والاتصال الآن «(هكذا)، كانت الرسالة التي رافقت الصور.

وأشاد المستخدمون بعمل المسؤولين عن صنع البينياتاس (الصورة: فيسبوك/بينياتريا راميريز)

ومع ذلك، فقد شاركوا أيضًا لقطة لاثنين آخرين من piñatas أعادوا إنشاء اللحظة، والتي حدثت في منتصف عام 2020، عندما اعترفت جادا لويل سميث بأنها خدعته مع مغني الراب أغسطس ألسينا، الذي التقت به بفضل ابنها، جادن، عندما كانت تبلغ من العمر 23 عامًا وكانت تمر بـ «صعب» حالة.

توقف بعض المارة لالتقاط الصورة، ومحاكاة صفعة. بالإضافة إلى ذلك، تم وضعها في أوضاع مختلفة لمحاكاة الضربات والمسافات وحتى الالتهابات.

رد فعل أتباع هذه الصفحة على الفور وبدأوا في وضع تعليقاتهم. أشاد البعض بعمل الأشخاص الذين صنعوا البينياتاس، لأنهم قالوا إنهم متشابهون جدًا مع الأشخاص الحقيقيين.

قرر قطاع آخر مواصلة المضايقة وشارك بعض النكات والميمات. كما شددوا على أنه حتى الآن، لم يتحدث أحد ضد هذه الإبداعات، كما حدث في مناسبات سابقة.

أخيرًا، لم يمروا برسائل تتعلق بإدواردو يانيز، ممثل آخر قرر ضرب مراسل على السجادة الحمراء، لأنه سأله عن ابنه، الذي تعرض للتو لحادث.

سخر كريس روك من ثعلبة زوجة ويل سميث، مما تسبب في غضب الممثل (الصورة: رويترز/بريان سنايدر)

بعد أن قدم كل من المعنيين وجهة نظرهم حول الحقائق, بالإضافة إلى الآراء المتنوعة لعالم الترفيه, الأربعاء الماضي دعت الأكاديمية الممثل ويل سميث إلى إرسال بيان مكتوب حول سلوكهم في حفل أوسكار 2022.

وفقًا لبيان أرسل إلى EFE، لدى الممثل 15 يومًا لإرسال هذا البيان قبل 18 أبريل، «تتخذ الأكاديمية أي إجراء تأديبي»، والذي يمكن أن يكون «تعليقًا أو طردًا أو أي عقوبة أخرى مسموح بها في القوانين».

كما أوضحت المؤسسة أنها طلبت من سميث مغادرة الحفل بعد الحادث، لكنه رفض، على الرغم من أنه اعترف بأنه «كان بإمكانه إدارة الوضع بشكل مختلف».

يأتي هذا التوضيح بعد أن انتقد أحد مقدمي الحفل، واندا سايكيس، في برنامج إلين دي جينيريس، السماح للأكاديمية تجاه الممثل.

«أنت تهاجم شخصًا ما، يرافقك خارج المبنى وهذا كل شيء. ولكن للسماح لها أن تستمر... وقال سايكيس، الذي اضطر بعد ذلك إلى الصعود إلى المسرح لمواصلة إجراء الحفل.

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