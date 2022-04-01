شاكيرا تلعب دور البطولة في الميمات المضحكة بعد العرض الأول للأغنية الأولى لكأس العالم قطر 2022

«Hayya Hayya (أفضل Togheter)» هي أول أغنية رسمية يقدمها FIFA للترويج لكأس العالم قطر 2022. الأغنية, لعبت من قبل الأمريكية ترينيداد كاردونا, النيجيري دافيدو والقطري عائشة, هي واحدة من تلك التي سيتم إصدارها في نهاية المطاف حتى تاريخ الافتتاح في نوفمبر من هذا العام.

وقال المدير التجاري للفيفا كاي ماداتي: «تجمع هذه الأغنية أصوات الأمريكتين وأفريقيا والشرق الأوسط، ترمز هذه الأغنية إلى الكيفية التي يمكن أن توحد بها الموسيقى وكرة القدم العالم»، وأضاف: «كجزء من الاستراتيجية الموسيقية المتجددة للاتحاد الدولي لكرة القدم، ستجلب الموسيقى التصويرية المؤلفة من العديد من الأغاني المعجبين أقرب معًا متحمسًا لروح كأس العالم FIFA كما لم يحدث من قبل».

ومع ذلك، فإن الأغنية المنفردة، التي لها تأثيرات من R & B و Reggae، ولدت موجة من الآراء المنقسمة على وسائل التواصل الاجتماعي. طلب عدد كبير من المستخدمين، عبر تويتر، أن يستدعي FIFA مرة أخرى شاكيرا للمشاركة في الموسيقى التصويرية الرسمية من كأس العالم قطر 2022.

دعونا نتذكر أنه تم اختيار المغني الكولومبي لأداء «واكا واكا»، الأغنية الرسمية لعالم 2010 كأس جنوب إفريقيا، الذي كان رقم #1 في 50 دولة وبيعت أكثر من 15 مليون نسخة حول العالم، وفقًا للمعلومات المأخوذة من Billboard. على ما يبدو, لا يزال مستخدمو الإنترنت لديهم وهم رؤية الفنان اللاتيني مرة أخرى في كأس العالم لكرة القدم وقد جعلوه معروفًا من خلال الميمات المضحكة.

الصورة: تويتر

الصورة: تويتر

الصورة: تويتر

الصورة: تويتر

الصورة: تويتر

الصورة: تويتر

الصورة: تويتر

الصورة: تويتر

الصورة: تويتر

الصورة: تويتر

الأغاني الرسمية لكأس العالم

تشيلي 1962: وورلد روك

Inglaterra 1966: كأس العالم ويلي (أين في هذا العالم نحن ذاهبون)

المكسيك 1970: كرة القدم المكسيك 70

ألمانيا 1974: كرة القدم/كأس العالم

الأرجنتين 1978: كأس العالم/مارس الرسمي لكأس العالم '78

إسبانيا 1982: كأس العالم

المكسيك 1986: العالم متحد بالكرة

إيطاليا 1990: صيف إيطالي

الولايات المتحدة الأمريكية 1994 : غلوريلاند

فرنسا 1998: كأس الحياة//لا كور دي جراندز

كوريا - اليابان 2002: بوم!

أليمانيا 2006: زمن حياتنا

جنوب أفريقيا 2010: واكا واكا (هذه المرة لأفريقيا) /Wavin العلم

البرازيل 2014: نحن واحد (أولي علا)

روسيا 2018: لايف إت أب

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