نفى سيرجيو فاجاردو أي إمكانية لتناول القهوة مع فيديريكو جوتيريز

IMAGEN DE ARCHIVO. Sergio Fajardo habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, Marzo 8, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

تستغرق كولومبيا أقل من شهرين للمشاركة مرة أخرى في الانتخابات الانتخابية، وفي هذه الحالة الانتخابات الرئاسية. هذا هو السبب في أن العديد من المرشحين يواصلون إدارة استراتيجياتهم والبحث عن مقاربات مع جبهات سياسية مختلفة حتى يتمكنوا من الوصول إلى الانتخابات في 29 مايو بقوة. كان سيرجيو فاجاردو أحد أكثر المرشحين نشاطًا في الأيام الأخيرة في العاصمة الكولومبية، وقد أوضح موقفه فيما يتعلق ببعض المرشحين الآخرين، مثل فيديريكو غوتيريز.

فتح مرشح فريق كولومبيا فيديريكو غوتيريز مؤخرًا إمكانية «تناول القهوة» مع المرشحين للرئاسة سيرجيو فاجاردو وإنغريد بيتانكورت وأوضحوا لهم أنهم «مرحب بهم أيضًا» في الائتلاف. في مواجهة هذا، كان مرشح مركز إسبيرانزا قويًا في رده وأكد أنه لن يدعم غوتيريز لأنه يمثل المدرسة السياسية للرئيس السابق وزعيم المركز الديمقراطي، ألفارو أوريبي فيليز.

«لن أدعم فيديريكو غوتيريز لأنه يمثل استمرارية الرئيس إيفان دوكي، المدرسة السياسية للرئيس السابق ألفارو أوريبي التي تنتهي في عام 2022. هذا لا يعني أنني لا أحبه كشخص، وأنني لا أحبه، وأنها ليست مشكلة شخصية، إنها مشكلة سياسية. كولومبيا سوف تتغير لا يمكن أن تستمر بغض النظر عن مقدار المكياج الذي وضعوه على ترشيح فيكو جوتيريز وترشيح رودريغو لارا»، قال المرشح سيرجيو فاجاردو.

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وأوضح أنه «أكرر، إنها ليست مشكلة شخصية، إنها سياسية وهذا الطريق قد قطعتها كولومبيا بالفعل. كولومبيا سوف تتغير وأنا أمثل هذا التغيير». وفقًا لآخر استطلاعات الرأي، فإن مرشح الميثاق التاريخي، غوستافو بترو، هو الذي يقود نية التصويت، يليه فيديريكو غوتيريز ورودولفو هيرنانديز وسيرجيو فاجاردو، لذلك يمكن لكل حركة سياسية أن تكون أساسية في مواجهة الانتخابات.

فيما يتعلق بإمكانية تناول القهوة مع فيديريكو جوتيريز، كان سيرجيو فاجاردو مؤكدا في قوله إنه بين المرشحين ليس لديهم الكثير من القواسم المشتركة منذ ذلك الحين، «لا. سيكون لدينا متسع من الوقت لشرب الكثير من القهوة في الحياة. نحن في لحظات سياسية. لديه القهوة مع سيزار غافيريا، مع التغيير الراديكالي، مع U، مع حزب المحافظين، وتلك ليست القهوة التي أشربها».

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من ناحية أخرى، تحدثت إنغريد بيتانكورت أيضًا عن هذا الاحتمال وأشارت إلى أنه «لم يدعوني بعد. علينا في كولومبيا أن نخرج من الاستقطاب، وهذا ليس نقاشًا شخصيًا. الطريقة التي يمكننا أن نتحد بها هي بين الكولومبيين الذين يعارضون الفساد والذين لن يسمحوا بالآلات. يجب أن يكون لأي اجتماع هذه الإرادة كفرضية له».

كما صرحت مرشحة حزب الأوكسجين الأخضر أنها في الوقت الحالي لن يكون لديها أي نهج مع مرشح الفريق لكولومبيا، «لديه آلية. وهي مقسمة بشكل جيد بينه وبين بترو. أي أننا يمكن أن نتحدث، ولكن من الواضح أن التحالفات لن تتم في هذا السياق، ما لم يتغير. يمكن للجميع التغيير».

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