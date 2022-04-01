انتقد السيناتور جيرمان مارتينيز AMLO لتصريحات حول سلسلة المخدرات: «إنها عديمة الفائدة وليست مريحة»

CIUDAD DE MÉXICO, 20DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia mañanera de este lunes donde junto a su gabinete de seguridad, integrado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa, Rafael Ojeda, secretario de Marina, Luis Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Ricardo Sheffield, titular de la PROFECO, presentaron el informe de seguridad durante los tres años de gobierno del mandatario mexicano. Posteriormente se entregará el Águila Azteca al canciller de Francia. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

انتقد عضو مجلس الشيوخ عن مجموعة الجمع جيرمان مارتينيز كازاريس تصريحات الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) التي اتهم فيها تلك السلسلة التي تكشف القصص المتعلقة بتهريب المخدرات في المكسيك من منصة تدفق حيث «عوالم وردية» رسمت».

في مؤتمر صحفي، اتهم مارتينيز كازاريس إدارة لوبيز أوبرادور بـ «انتزاع الحزمة» إلى منصة بث، والتي وصفها بأنها «عديمة الفائدة»، لأنه، وفقًا لتصريحاته، «لا يريح الضحايا».

«إلقاء اللوم على وسائل الإعلام، في نهاية اليوم هو وسيلة، لأنه هو زلة حزمة التعزية؛ الحكومة التي لا تتعامل مع الضحايا عديمة الفائدة، مكتب المدعي العام الذي لا يتعامل مع الضحايا غير مجدية، بهذه البساطة. الشرط الأول لدولة فعالة في مكافحة الجريمة هو أنها تؤذي وفاة المكسيكيين والمكسيكيين الذين يموتون ضحايا العنف, قال السيناتور.

رد فعل جيرمان مارتينيز على تصريحات AMLO حول سلسلة المخدرات (الصورة: لقطة شاشة)

خلال مؤتمره الصحفي الصباحي في 31 مارس، أكد لوبيز أوبرادور أن إدارته بذلت جهودًا لمنع تعاطي المخدرات من الزيادة. وبالإضافة إلى ذلك، أصر على أن الاستهلاك لا يقتصر فقط على القضايا الصحية، لأن الإنتاج والاتجار يولدان أيضا العنف في الجمهورية، مع كون الشباب من أكثر القطاعات تضررا.

«نحن نتعامل مع هذه القضايا مثل هذه، بصراحة، لأنه إذا لم يتم التعامل مع كل شيء في سلسلة، حيث يرسمون حتى عوالم وردية، والعصابات الإجرامية، وتجار المخدرات، مع الممثلين والرجال والنساء الجميلات؛ المساكن، أحدث السيارات النموذجية، المجوهرات، الملابس ذات العلامات التجارية، القوة، كيف يخضعون السلطات وهذا العالم من السلسلة ، لكن هذا غير معروف آخر ويؤلم كثيرًا، تدمير خاصة الشباب ونتحدث عن آلاف الوفيات»، قال لوبيز أوبرادور.

وبالمثل، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن 75٪ من جرائم القتل المتعمدة المسجلة في البلاد مرتبطة بالجريمة المنظمة، وهذا هو آخر من المشاكل الرئيسية في إثارة النقاش حول إضفاء الشرعية على الاستخدام الترفيهي للماريجوانا.

أطلقت AMLO نفسها ضد المسلسلات التي تصور الاتجار بالمخدرات في المكسيك (الصورة: Instagram/ @Narcos)

بيد أن الرئيس التنفيذي نفى أن تعفي اللجان المتخصصة النظر في هذا الجواز للاستخدام الطبي، حيث أشار إلى أنه تم الكشف عن العديد من عمليات التستر على العقاقير الاصطناعية بطلبات من المختبرات.

«لكن هذا لا يحدث من هذا القبيل. تم ضبط العقاقير الاصطناعية والذهاب إلى المختبرات وهي حتى طرق لتسليم هذه المواد المفترض في مناطق مختلفة من البلاد. ولا توجد مختبرات، فهي منازل خاصة».

وفقًا لتقرير وزير الدفاع (سيدينا)، فإن الكوكايين هو الدواء الرئيسي الذي «ينتقل» في المكسيك، بشكل رئيسي من أمريكا الوسطى والجنوبية.

من 2018 إلى 2022، تمت مصادرة 73,834 كجم من الكوكايين (الصورة: EFE/Jacinto Canek/Archive)

قال رئيس الوكالة، لويس كريسينسيو ساندوفال، إنه من 2018 إلى 2022 تمت مصادرة 73,834 كيلوجرامًا بقيمة تزيد قليلاً عن 19,503 مليون بيزو. وفي الوقت نفسه، كانت السنوات التي سجلت أعلى سجلات المضبوطات بين عامي 2019 و 2020، حيث بلغت 19,931 و 27,712 كيلوجرامًا على التوالي.

وفيما يتعلق بالاتجار بالسلائف والمواد الكيميائية من أجل إنتاج العقاقير الاصطناعية، مثل الفنتانيل والأمفيتامينات والميثامفيتامين، فضلا عن LSD، تبين أنها تأتي أساسا من القارة الآسيوية، ويتم نقلها عن طريق البحر، وتصل إلى موانئ لازارو كارديناس، ميتشواكان المكسيكية و مازاتلان, و سينالوا, و مانزانيلو, و كوليما.

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