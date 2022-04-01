سكالوني: «المكسيك تاريخيا منافس صعب بالنسبة لنا. لقد عانيت منها في عام 2006

بالنسبة ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، سيكون الفوز في بولندا هو المفتاح للمكسيك؛ فهم يرون أنه من الممكن التقدم في قطر على الرغم من مشاركة مجموعة مع الأرجنتين لأنه اعتبر أن هذا منافس تاريخي وأن لديها حاليًا لاعبين جيدين.

مجموعة المنتخب الأرجنتيني بأكملها في كأس العالم قطر 2022: أيام وأوقات وملاعب المباريات الثلاث وعلى الرغم من أن وقال مدرب امريكا الجنوبية ان احترامه الاقصى يعتبر انه من المحتمل جدا ان يتمتع تلاميذه بمرحلة جماعية جيدة جدا.

في حديثه إلى الصحافة في بلاده، ذكر سكالوني أن «المكسيك تاريخيا منافس صعب بالنسبة لنا في كأس العالم. لقد عانيت منها في عام 2006، كلاعب». وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن تلك الجولة من 16 مباراة في ألمانيا كانت المباراة قريبة وبعد تعادل هدف واحد، امتدت المبارزة وفي الدقيقة 98 فاز ماكسي رودريغيز بالتمريرة التأهيلية للأرجنتينيين بهدف.

على الرغم من حقيقة أن التوازن مناسب لأمته، اعتبر سكالوني هذه المبارزة كلاسيكية لكأس العالم وقال إنهم سيواجهونها بجدية.

ستقام المبارزة يوم السبت 26 نوفمبر الساعة 10 صباحًا في قطر على ملعب المدينة التعليمية.

تأهل منتخب أمريكا الجنوبية في المركز الثاني في تصفيات كونميبول دون هزيمة بينما لم يتمكن الجانب المكسيكي من تأمين تذكرته إلى كأس العالم جوست حتى الموعد النهائي لكونكاكاف., بعد فوزه على السلفادور بهدفين إلى الصفر في مبارزة أقيمت في استاديو أزتيكا.

El entrenador Lionel Scaloni de Argentina. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni /POOL EFE

قبل أن يُعرف أن كلا الفريقين سيتشاركان في نفس المجموعة في قطر 2022، اتفقا على مباراة تحضيرية، لذلك أعرب المدرب الأرجنتيني عن أسفه لأن المبارزة المضمونة الوحيدة قد انخفضت حتى الآن وقال إنهم سيحاولون العثور على منافس له خصائص مماثلة للمبارزة المكسيكية.

افترض سكالوني أنهم سيكونون في المرحلة الثانية من البطولة، وفي حالة فوز بيرو بالتذكرة من خلال إعادة الانتخابات ستكون هناك فرص كبيرة للقاء فريق الأنديز، لذلك أعرب عن رغبته في أن يحدث ذلك، لأنهم واجهوا بعضهم البعض في أمريكا الجنوبية الأخيرة التصفيات حيث لم تخسر celestes في أي مناسبة.

كلا الفريقين لديهم قائمة طويلة من المبارزات، والإحصاءات مواتية للألبيسيليست، بالنظر إلى أنه من بين 31 مباراة، فاز الأمريكيون الجنوبيون بالفوز في 15 مباراة. من جانبها، فازت المكسيك أربع مرات فقط وفي 12 مباراة انتهى بها الأمر بالتعادل.

أما بالنسبة للصلبان في كأس العالم، فقد تمكن المنتخب الأرجنتيني من الفوز ثلاث مرات. كانت المرة الأولى في مرحلة المجموعات 1930 بفوز 6-3، بينما كانت فرصتان أخريان في مراحل خروج المغلوب في ألمانيا 2006 (2-1 في الوقت الإضافي مع النتيجة التي تذكرها ماكسي رودريغيز) وجنوب أفريقيا 2010.

الأوقات الوحيدة التي تمكنت فيها المكسيك من الفوز على الأرجنتين كانت في مباريات ودية 1967 (2-1) و 1973 (2-0) و 1990 (2-0)، في حين أن المسابقات الرسمية ليست سوى الرقم القياسي لكأس أمريكا 2004، في بيرو، عندما هزم فريق ريكاردو لا فولبي الممثل 1-0 بقيادة مارسيلو بيلسا في مرحلة المجموعات.





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