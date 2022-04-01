سانتا آنا: كم مرة كان الرئيس الذي فقد نصف أراضي المكسيك في السلطة

طوال تاريخ المكسيك، برزت بعض الشخصيات، لشجاعتها، وإخلاصها للبلاد وحماسهم في الدفاع عن المكسيك. ومع ذلك، هناك آخرون تمكنوا أيضًا من اكتساب شعبية كبيرة، ولكن الأهم من ذلك كله، بسبب بعض القرارات التي لم تكن مفيدة للأمة.

أنطونيو لوبيز دي سانتا آنا هو واحد من الأخير. على الرغم من وجود العديد من الأشخاص الذين يدافعون عن الشخصية، الذين كانوا حاضرين في تاريخ المكسيك منذ فترة الاستقلال، وحتى بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إلا أن هناك العديد من الأشخاص الآخرين الذين ينتقدونه، بسبب القرارات التي اتخذها، والتي قادت البلاد إلى السياسة و عدم الاستقرار, و الفقر, و البؤس, و حتى فقدان أكثر من نصف أراضي المكسيك.

ولد أنطونيو دي بادوا ماريا سيفيرينو لوبيز دي سانتا آنا إي بيريز، الاسم الكامل لسانتا آنا، في زالابا، في ولاية فيراكروز، في 21 فبراير 1975. تشير بعض المصادر إلى أنه كان رئيسًا ست مرات، ومع ذلك، أفاد آخرون أنه تمكن من الوصول إلى الرئاسة الرئاسية 11 مرة، على الرغم من أن جميعهم كانوا لفترة قصيرة جدًا من الزمن.

كانت المرة الأولى التي تم فيها تعيين سانتا آنا رئيسًا للمكسيك في يوم مثل اليوم الأول من أبريل، ولكن في عام 1833، وكنائب للرئيس، تم تعيين فالنتين غوميز فرياس. وتجدر الإشارة إلى أنه في ذلك الوقت، أبلغ سانتا آنا عن المرض، مما جعل من المستحيل عليه تولي منصبه.

تم تعيين سانتا آنا رئيسًا للمكسيك، لأول مرة، في 1 أبريل 1833. الصورة: المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ

وفقا لدستور الولايات المكسيكية المتحدة لعام 1824، المادة 75، يمكن استبدال أخطاء الرئيس. «يجب أن يكون هناك أيضًا نائب رئيس يقوم، في حالة الاستحالة الجسدية أو الأخلاقية للرئيس، بإراحة جميع سلطات الرئيس وصلاحياته».

والحقيقة هي أن سانتا آنا فضلت الذهاب إلى مزرعتها في مانغا دي كلافو، بدلاً من تولي رئاسة الجمهورية. وبهذا، كان غوميز فارياس مسؤولاً عن البلد لفترة قصيرة، قام خلالها بتقييد الطرد العشوائي للإسبان من البلاد، وحقق ديمومة رعايا التاج الإسباني، المتزوجين من المكسيكيين، الذين أيدوا استقلال المكسيك.

بعد هذه الفترة القصيرة، تولى سانتا آنا السلطة لأول مرة من 16 مايو إلى 1 يونيو 1833، استجابة لطلب الكتيبات في مكسيكو سيتي. بالإضافة إلى ذلك، سعت إلى تهدئة البيئة السياسية قليلاً، بعد اهتمام الجناح الفيدرالي للكونغرس، لتنفيذ إصلاحات عميقة داخل المنظمة الاجتماعية المكسيكية.

وبهذه الطريقة، بدأ السياسي من فيراكروز جهوده المتقطعة كرئيس للسلطة التنفيذية للبلاد، ليصبح شخصية بارزة في السياسة الوطنية خلال العقدين المقبلين.

كانت سانتا آنا حاضرة في العديد من الأحداث التي غيرت مسار البلاد.

قبل أن تصبح رئيسة لأول مرة، لعبت سانتا آنا دورًا مهمًا في العديد من الحلقات التاريخية، على سبيل المثال، الحلقة المعروفة باسم Barradas Expedition.

كانت هذه رحلة استكشافية، بقيادة الإسباني إيسيدرو باراداس، نفذت في 26 يوليو 1829، بعد أربعة أشهر فقط من تولي فيسنتي غيريرو السلطة. هبطت هذه البعثة على ساحل تاماوليباس، وكان هدفها تحقيق إعادة غزو المكسيك، من قبل إسبانيا.

وقد نُظمت في كوبا، وتألفت من 000 4 رجل مسلح ومعدات لأكبر عدد آخر، حيث كان من المفترض أن يحصلوا في المكسيك على دعم فوري من أولئك الذين يعارضون الاستقلال.

استولت البعثات الاستكشافية بسهولة على تامبيكو والتاميرا والقرى المجاورة الأخرى، لذلك كان من الضروري إرسال وحدة عسكرية، بقيادة أنطونيو لوبيز دي سانتا آنا ومانويل مير إي تيران. وصلت قوات سانتا آنا عن طريق البحر، بينما وصلت قوات مانويل مير برا. في 9 سبتمبر من ذلك العام، هزمت قوات بارادا في حصن بارا. تم التوقيع على الاستسلام في بويبلو فيجو، تاماوليباس، الذي تعهد الغزاة بعدم حمل السلاح مرة أخرى ضد الأمة المكسيكية.

كانت سانتا آنا حاضرة أيضًا في أحداث تاريخية أخرى, مثل استقلال تكساس, حرب الفطائر, الحرب ضد الولايات المتحدة, حيث فقدت المكسيك أكثر من نصف أراضيها وتم نفيها من البلاد ثلاث مرات. في 20 يوليو 1876، توفي سانتا آنا، مريض، أعمى تقريبا وفقير، في منزله، الذي يقع اليوم على كالي دي بوليفار #14، بين تاكوبا و 5 مايو، في المركز التاريخي لمدينة مكسيكو.

استمر في القراءة: