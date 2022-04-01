تشغيل تشغيل: لقاء لوسيلا، الثعلب الأنديز الذي سرق قلبها في غرانجا بوركون

تشغيل تشغيل، الثعلب الأنديز الأكثر الحبيب من قبل العديد من البيروفيين، يفتح منزلا جديدا، بعد أن تم نقله إلى كاخاماركا. من أجل إعطاء هذا الحيوان رفاهية أفضل، تقرر أخذه إلى Granja Porcón، وهو مكان يبعد 45 دقيقة عن المدينة.

كما هو معروف، هذا الموقع هو موطن لأكثر من 50 نوعًا بريًا، والتي توجد في هذا المكان بسبب عوامل مختلفة والحفاظ على نسبها.

لحسن الحظ في تشغيل تشغيل، في منزلها الجديد هناك أيضا ثعلب الأنديز يدعى لوسيلا، الذي سرق بلا شك قلب الثعلب الصغير. وفقًا لمربي هذه الحديقة الكبيرة، فقد ضربها كلا الحيوانين بأفضل طريقة. هل وجد الحب؟

ومن الجدير بالذكر أن لوسيلا هو أيضا ثعلب الأنديز، الذي تم إنقاذه قبل حوالي شهر. إنها مرحة للغاية وقد رحبت بشريكها الجديد جيدًا. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنهم التقوا، لم يتوقفوا عن اللعب والركض حول مساحتهم الجديدة.

كلاهما يشترك في بيئة واسعة تبلغ 140 متر مربع. يقع منزلهم الجديد في منطقة ذات مناخ نموذجي من بيئتهم الطبيعية ولديه الظروف المناسبة لعملية التكيف، وفقًا لممثلي Serfor.

عندما سئل المتخصصون حول ما إذا كان بإمكان Run Run العودة إلى موطنه الطبيعي، أجابوا أنه بعد أن تم استخراجه من البرية كمنتج تربية لتجارة الحياة البرية غير القانونية، لم يعلمه والديه كيفية الصيد والتغذية والدفاع ضد الحيوانات المفترسة، لذلك يجب أن يبقى تحت رعاية البشر في مركز تربية.

تم نقل Run Run إلى هذا الموقع, بعد عملية الحجر الصحي التي تمت مراقبتها عن كثب من قبل متخصصين من الغابة والحياة البرية. الإدارة الفنية (ATFF) سيرفور ليما. نظرًا لحالتها المثلى، تم تحديد أنها مناسبة لمعرفة المكان الذي استضافته.

أثناء وجودهم في الحجر الصحي، قدم المتخصصون في ATFFS Lima من SERFOR الرعاية البيطرية للثعلب، مع اتباع نظام غذائي متوازن، يتكون من 95٪ من اللحوم و 5٪ من الفواكه والدرنات. أظهرت أحدث التحليلات أن الثعلب كان بصحة جيدة وتعافى من الأمراض المتعاقد عليها في اتصاله بالكلاب, مثل erlichia و anaplasma.

الآن، يراقب المتخصصون في ATFFS Cajamarca الحالة الصحية لـ Run Run كل يوم وينسقون بشكل دائم مع Granja Porcón التفاصيل المتعلقة بعملية تكيف ثعلب الأنديز في منزله الجديد.

تشغيل تشغيل في منزلك الجديد | الصور: Serfor

كيفية الوصول إلى لا غرانجا بوركون

للوصول إلى Granja Porcón، يجب عليك الذهاب إلى بلازا دي أرماس في كاخاماركا، من هناك العديد من الحافلات إلى المكان المزدحم. من المدينة إلى هذه المنطقة حوالي 45 دقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن Granja Porcón بها غابة صنوبر تزيد مساحتها عن 12000 هكتار، مع نباتات واسعة ومناظر طبيعية نموذجية في جبال Cajamarquina. تقع على ارتفاع 3510 متر وهي موطن لأنواع مختلفة من الحيوانات البرية في الأسر مثل جاكوار، فيكونيا، كوندور الأنديز، وغيرها.

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