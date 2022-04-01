سجن للرجل الذي ابتز مقاطع فيديو حميمة من امرأة في قرطاجنة

وطلب مدع عام في كارتاخينا من قاض أمن أن يأمر بتدابير ضمان ضد خافيير كاسيريس زونيغا، المعروف باسم إل خافيي، الذي يُزعم أنه مسؤول عن جريمة الابتزاز. ووفقاً لإجراءات التحقيق التي يقوم بها الكيان، فإن المدعى عليه متهم بتقديم مطالب اقتصادية غير قانونية على امرأة، مقابل عدم نشر بعض مقاطع الفيديو، التي يفترض أنها حميمة عنها.

وفقًا لمكتب المدعي العام، وقعت الحوادث التي تم التحقيق فيها في حي العليا هيريرا في عاصمة بوليفار، حيث سألت الضحية، 35 عامًا، الضحية، البالغة من العمر 35 عامًا، البالغة من العمر 35 عامًا، 500 ألف بيزو، مقابل عدم الكشف عن مقاطع الفيديو المذكورة أعلاه على الشبكات الاجتماعية.

و أدى عمل السلطات إلى القبض على الاسم المستعار إل جافي البالغ من العمر 55 عاما في صخب من قبل الشرطة الوطنية عندما تلقى المال, نتيجة الابتزاز على ما يبدو. «استجابة لطلب مكتب المدعي العام، حكم قاضي مراقبة الضمان بأن المدعى عليه يجب أن يمتثل للتدابير الأمنية في سجن تيرنيرا دي لا هيروكا»، وهو بلاغ الكيان المحدد.

وفي أخبار أخرى تتعلق بجريمة الابتزاز، أفيد في الأيام الأخيرة أن قسم نورتي دي سانتاندر في مكتب المدعي العام اعتقل شخصين يُزعم أنهما سرقا هاتفًا خلويًا من كاهن في بلدية لوس باتيوس، وبعد ذلك حاولوا ابتزازه بزعم المحتوى الشخصي للجهاز.

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في 31 يناير، شارك برايان أندريس دوارتي يوسي، البالغ من العمر 34 عامًا من سكان بلدية الزوليا، والكاهن بعض أوقات الفراغ معًا. بعد ذلك، أخذت النقابة الهاتف الخلوي لرجل الدين. و بعد ثلاثة أيام, بدأ دوارتي و السيد خوان ديفيد ميزا كولاسوس, البالغ من العمر 23 عاما, في الاتصال بالكاهن و تخويفه.

في المكالمات، أكد له المجرمون أنهم عثروا على جهاز الكمبيوتر الخاص به على شريط فيديو حميمي ومساوم للكاهن المتضرر، لم يتم نشر تفاصيله للجمهور. ثم طالبوا بتسليم ستة ملايين بيزو مقابل إعادة الهاتف.

وبخلاف ذلك، تم تهديد الكاهن بتسليم المعدات إلى المونسنيور ليباردو غارسيس، أسقف كوكوتا والزعيم المباشر لرجل الدين، حتى يعرف محتويات التسجيل.

خطط الكاهن للخروج من الوضع: اتفق مع المجرمين على تسليم أربعة ملايين بيزو في منطقة مركزية من البلدية حيث هو كاهن الرعية. سيتم التبادل أمام سوبر ماركت في حي Pisarreal.

ومع ذلك، قبل الذهاب إلى هناك، وضع فريق غولا التابع للشرطة الوطنية على إشعار بالوضع، الذي أعد عملية سرية للقبض عليهم. في 7 فبراير، عندما جاء المجرمون إلى الاجتماع مع كاهن الرعية لتلقي الغنائم، فوجئوا بضباط الشرطة.

وبمجرد إلقاء القبض عليهم، تم إحضارهم أمام قاض للحصول على ضمانات لجريمة محاولة الابتزاز المشدد، وفي حالة دوارتي يوسي، جريمة السرقة. وقرر القاضي إرسالهم إلى سجن لا موديلو في كوكوتا أثناء البت في عقوبتهم.

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