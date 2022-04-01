يستمر سعر الدجاج والخضروات في الارتفاع: كيف يؤثر على الاقتصاد وكيف يمكن حلها؟

Foto de archivo. Un vendedor cobra dinero en un puesto en el mercado de Surco en Lima, Perú, 31 de agosto de 2018. REUTERS / Mariana Bazo

في الأشهر الأخيرة، تم الإبلاغ عن زيادة في أسعار المواد الغذائية. الآن، زادت السلة الأساسية إلى S /1500 باطن. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقف غير المحدد لشركات الشحن يعرض للخطر إمدادات أسواق التجزئة في مختلف مدن البلاد.

يحدث هذا الارتفاع في الأسعار عندما يصل التضخم في البلاد إلى مستويات لم يتم إدراكها منذ عقود. وفقًا لما ذكره الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي ميغيل سانتيلانا، تشير الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والمعلوماتية (INEI) إلى أن:

«معدل التضخم الوطني لشهر مارس هو 1.5، وهو الأعلى في السنوات العشر الماضية. التضخم التراكمي في الأشهر الـ 12 الماضية، منذ مارس 2021، هو 7.46: وهو الأعلى أيضًا منذ 10 سنوات. إذا كان المرء يحلل فقط لمدينة متروبوليتان ليما، فإن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو 1.48، وهو أعلى تضخم منذ 26 عامًا. وينطبق الشيء نفسه على مؤشر أسعار المستهلكين في ليما (المنطقة)، وهو 6.83: رقم لم يُرى منذ أكثر من 20 عامًا».

أسعار المواد الغذائية

ارتفع سعر الدجاج تدريجيًا وببطء، ولكن في بعض المناطق يصل إلى أرقام أعلى من نعال S/15. وفقًا لنشرة التسويق والأسعار الخاصة بـ BIRDS - مارس 2022 لوزارة التنمية الزراعية والري (Midagri)، يوم الخميس 31 مارس، «الدجاج تم بيع الوقوف بسعر S/6.87 للكيلوغرام الواحد، بزيادة عشرة سنتات مقارنة بالأمس؛ وعدم القدرة على بيع المبلغ الإجمالي المعروض».

وهكذا، يشير الخبير الاقتصادي خورخي كاريو أكوستا إلى أن الزيادة في بيرو هي نتيجة مباشرة للزيادة الدولية في الذرة والقمح.

«عندما بدأ الوباء كانت هناك مشكلة في العرض، لأننا كنا جميعًا محصورين في المنزل ثم لم يتم بيع نفس المبلغ. ولكن عندما تنتهي القيود كان هناك طلب زائد عالمي وهذا تسبب في ارتفاع أسعار الذرة بشكل كبير. وكان الأمر طبيعيًا بسبب سياق الوباء، ولكن كان من المتوقع أن يتم تطبيعه في عام 2022. ومع ذلك، مع قضية أوكرانيا وروسيا، تم تفجير المشكلة مرة أخرى، لأن روسيا وأوكرانيا من بين أكبر 5 منتجين للذرة في العالم، وهما معروفان باسم مخزن الحبوب في أوروبا»، وأشار إلى هذا المنفذ الإعلامي.

وفقا لنشرة Midagri، في الأيام السبعة الماضية، كان السعر في أسواق التجزئة S/10.53 باطن. ومع ذلك، شهد 30 مارس زيادة في باطن S/1.39، بتكلفة S/11.92 لكل كيلو من الدجاج.

في حالة الخضروات، يبلغ متوسط زيادة الأسعار 107٪، وفقًا لتقرير الدخل والأسعار في سوق الجملة الكبير في ليما ديل ميداجري.

في هذه الحالة، أثرت بشكل كبير على الزيادة في الأسعار الدولية للنفط، والتي «كانت في وقت ما حوالي 150 دولارًا للبرميل»، وفقًا لكاريو أكوستا. في الوقت الحالي، سيتداول هذا الهيدروكربون عند 100 دولار، لكنه لا يزال بسعر أعلى مقارنة بالعام الماضي.

«في بيرو نحن مستوردون صافون، 80٪ من النفط الذي نستهلكه مستورد. يؤثر السعر الدولي علينا بشكل كبير لأن سعر البنزين والديزل ومشتقات غاز البترول المسال الأخرى يزداد. هذا يجعل إحضار البصل إليك أكثر تكلفة، على سبيل المثال، من أريكيبا إلى ليما أو إحضار الليمون من بيورا إلى ليما أو إحضار الخضار من هوانكايو جاوجا إلى ليما»، أوضح الخبير الاقتصادي.

تؤثر العوامل المناخية أيضًا على الوضع، ولكن بطريقة ثانوية.

العمل الحكومي

وفي ضوء هذه الحالة، رتبت الحكومة لمدة ثلاثة أشهر لإدماج البنزين 84 و 90 أوكتان وغاز 84 أوكتان في صندوق تثبيت أسعار الوقود البترولي (FEPC). كما تم دمجها، حتى نهاية أبريل، في ديزل 2 وغاز البترول المسال (LPG) بكميات كبيرة.

«لكن هذه ليست إعانة مباشرة. ما يفعله هو خفض السعر الذي يشتريه المنتج من المستورد. ولكن هذا لن يترجم بالضرورة إلى السعر الذي تبيعه لتاجر الجملة أو بائع التجزئة. ليس هناك ما يضمن أن هذا التخفيض من الدعم سيصل إلى المستهلك»، قال كاريلو أكوستا.

ويجادل الخبير الاقتصادي بأنه ينبغي للحكومة أن تركز على تحسين مقدار الدخل الذي يتلقاه مواطنو بيرو ونوعية العمالة. ظروف العمل وغير الرسمية في البلاد غير مواتية أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة لوباء COVID-19.

«قبل الوباء، كان متوسط دخل بيرو، وفقًا لـ INEI، في ديسمبر 2019، ما يقرب من 1600 باطن S/1600. الآن حوالي 1450 شمس. بالإضافة إلى ذلك، لدينا بالفعل ما يقرب من 80٪ من الطابع غير الرسمي».

ومع ذلك، فإن التناقضات داخل مجلس الوزراء ستجعل هذا الاحتمال صعبًا. يذكر ميغيل سانتيلانا أن وزير الاقتصاد، أوسكار جراهام، يتم تجاهله في مناسبات متعددة. و على سبيل المثال, فإن إلغاء الاستعانة بمصادر خارجية لل خدمات, من قبل و زارة العمل و تعزيز العمالة, و فقا لما ذكره الخبير الاقتصادي, قد حدث دون استشارة MEF.

وقال «ان منصب وزير الاقتصاد هو من اضعف المواقف فى الثلاثين عاما الماضية وهو خطير للغاية لانه يذكر وزير الاقتصاد فى الان جارسيا».

لذلك، يجادل بأن ما يجب على حكومة بيدرو كاستيلو القيام به أولاً هو «أن يكون لديك شمال واضح»، ثم «وضع أشخاص قادرين في مناصب رئيسية، وليس ملء الدولة بمؤيدي الحكومة وعدم عقد صفقات قذرة تحت الطاولة».

سيناريوهات محتملة

السؤال الكبير للعائلات هو «متى سيتم حل المسألة؟» يجادل خورخي كاريو أكوستا بأنه لا يزال لدينا أشهر متبقية حيث سيضرب اقتصاد الأسرة.

«ما هو متوقع هو أن هذه الأسعار على الأقل هذا العام سترافقنا. نأمل أن تبدأ الأسعار الدولية للنفط والذرة والقمح وزيت فول الصويا والمدخلات العامة الأخرى في الانخفاض في النصف الثاني من يوليو فصاعدًا. بالفعل في النصف الأول من عام 2023 يمكننا التحدث عن التطبيع، ولكن في الوقت الحالي هذه القضية ستضربنا لفترة طويلة».

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