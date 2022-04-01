أعلنت OV7 عن مواعيد «جولة 30 عامًا» لعام 2022

بعد عامين من الجدل، أعلنت OV7 أخيرًا عن المواعيد الرسمية لجولتهم التي استمرت 30 عامًا، والتي سيحتفلون بها بعقد آخر من النجاح. ستبدأ الجولة في سبتمبر وستغطي 18 تمورًا حول الجمهورية.

في 1 أبريل، أصدرت OV7 تواريخ الجولة التي أجلتها بسبب جائحة COVID-19 ومشاكلها الداخلية. من خلال شبكاتهم الاجتماعية، شاركوا جميع المواقع الجديدة ومتى ستحدث تلك التي تم إلغاؤها في عام 2020.

مع الرسالة: «يبدأ العد التنازلي، نحن متحمسون للغاية!!! ستبدأ الحفلة وأنت ضيوف الشرف لدينا «، أعلنت أوندا فاسيلينا أن الموعد الأول سيكون 1 و 2 سبتمبر في قاعة Citibanamex في مونتيري.

Fechas anunciadas hasta el momento para el "Tour 30 años" (Foto: Instagram/@oficialov7)

ستستمر الجولة في مكسيكو سيتي في 6 و 7 و 8 سبتمبر، وستكون هذه التواريخ إحياء لتلك في 15 و 28 و 29 مايو 2020 (على التوالي) في القاعة الوطنية. سيتمكن الأشخاص الذين لديهم تذاكر للحفلات الموسيقية المعلقة من المطالبة بتذاكرهم لهذه العروض القادمة.

بعد ذلك، ستستمر الجولة في أكابولكو، غيريرو، في 17 سبتمبر في GNP Arena؛ غوادالاخارا، خاليسكو، في 22 (30 أبريل 2020)، 23 و 24 سبتمبر في قاعة Telmex؛ Aguascalientes في 1 أكتوبر في سان ماركوس أرينا؛ سان لويس بوتوسي في 7 أكتوبر في El Domo؛ توريون، كواهويلا، في 8 أكتوبر في المدرج المئوية؛ موريليا، ميتشواكان، في 15 أكتوبر في بلازا دي توروس؛ فيراكروز في 21 أكتوبر في مركز التجارة العالمي.

في 4 نوفمبر، ستستمر الجولة في ميريدا، يوكاتان، في قاعة الناتج القومي الإجمالي؛ ليون، غواناخواتو، في 11 نوفمبر في فيلاريا دي لا فيريا؛ بويبلا في 12 نوفمبر في قاعة GNP Seguros Auditorium، وستغلق الجولة في 26 نوفمبر في مركز مؤتمرات كويريتارو.

La agrupación celebrará 18 espectáculos este 2022, pero en 2023 habrá otros más (Foto: Instagram/@oficialov7)

سيكون البيع المسبق لجميع تلك التواريخ الجديدة في أبريل 4 و 5 لمستخدمي Citibanamex من خلال Ticketmaster لـ CDMX, غوادالاخارا, عروض مونتيري وأكابولكو, و eTicket للباقي.

في بيان صحفي صادر عن OV7 أعلنوا أن هذه لن تكون التواريخ الوحيدة لجولتهم التي استمرت 30 عامًا، ولكنها ستعلن قريبًا عن المزيد لعام 2023.

كما أعربوا عن امتنانهم لاستمرارهم في الصالحين في قلوب الجمهور ويريدون الاحتفال معهم بمهنتهم الثلاثين، وهذا هو السبب في أنهم سيسعون مع هذه الحفلات إلى استعادة أفضل لحظاتهم على خشبة المسرح.

Los integrantes se dijeron agradecidos de seguir en los corazones del público (Foto: Instagram/@oficialov7)

في يناير من هذا العام، أعلن أعضاء المجموعة أنهم تمكنوا أخيرًا من تخفيف خشونة، لذلك استئناف الحفلات الموسيقية التي لم يتم تنفيذها، وكذلك المشاريع التي أعلنوا بالفعل أنهم يتطلعون إلى إطلاقها في الذكرى الثلاثين.

واحدة من الإنتاجات التي من شأنها أن تتشكل أيضًا هي مسرحيته الحيوية.

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