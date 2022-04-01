تسرب النفط: تم إطلاق 39 طائرًا تم إنقاذه على الشاطئ جنوب ليما

أصدرت الخدمة الوطنية للغابات والحياة البرية (Serfor) التابعة لوزارة التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المتخصصين في Parque de Las Leyendas، مجموعة أولى من 39 طائرًا على الشاطئ جنوب ليما، بعد أن تأثر موطنها بالانسكاب النفطي في 15 يناير .

كان تحرير الطيور ممكنًا، بعد عملية الرعاية والرعاية والتعافي في Parque de Las Leyendas، تحت المراقبة الوثيقة والمستمرة لمحترفي SERFORR والمنتزه نفسه. تم رعاية هذه الطيور وإطعامها واستحمها وإعادة تأهيلها من قبل فريق من المهنيين والمتطوعين.

هذه ثلاثة أنواع: 4 النوارس البيروفية (لاروس بيلشيري)، 4 نورس فرانكلين (Leucophaeus pipixcan) و 31 pikemen بيرو (سولا variegata) التي دخلت قبل شهر ونصف تقديم درجة عالية من الجفاف، ومعظمهم، ملطخة بالزيت.

بالنسبة لعملية الإطلاق، تم التحقق من أن الطيور مناسبة، أي أن لها وزنًا كافيًا، وأنها رطبة وأن سلوكها هو سلوك نفس النوع. وبالمثل، تم استبعاد الأمراض والتحقق من أنها استعادت نفاذية. في وقت لاحق، تم اختيار شاطئ حيث توجد طيور من نفس النوع.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الطيور التي تم إطلاقها قد تم ربطها بشكل صحيح، حتى تتمكن من الاحتفاظ بسجل لمعلوماتها، مثل الوزن والجنس والريش وقياسات الجناح والحالة العامة قبل إطلاقها. تم تنفيذ عملية الرنين هذه بالتعاون مع وحدة أبحاث النظم الإيكولوجية البحرية - Seabird Group UIEM-GAM التابعة للجامعة العلمية الجنوبية ومركز علم الطيور والتنوع البيولوجي (CORBIDI) من خلال برنامج النطاقات (PAC-CORBIDI).

وحتى الآن، تلقى ما يقرب من 300 عينة، متأثرة بالانسكاب بشكل مباشر وغير مباشر، الرعاية الطبية من قبل فريق متعدد التخصصات في منطقة علم الحيوان في باركي دي لاس ليينناس دي ليما وأكثر من 50 متطوعا.

بعد الإصدار، صرحت جيسيكا أوليدن غارسيا، المديرة الفنية للإدارة الفنية للغابات والحياة البرية (ATFFS) ليما، أن «SERFOR، كونها الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية، تعمل منذ اليوم الأول من التسرب النفطي، وتعمل على استعادة الطيور، في جمع ورصد الحياة البرية المتضررة على الشواطئ».

وأضاف أوليدن غارسيا أنه «بفضل العمل المشترك مع Parque de Las Leyendas، تمكنت هذه الطيور من المرور بعملية إعادة التأهيل والتعافي بحيث يتم إطلاق المجموعة الأولى من الطيور اليوم. هذه هي 39 طائرًا من أنواع مختلفة لديها جميع الفحوصات الصحية والجسدية التي تؤكد الظروف الجيدة ويتم ربطها، وتحديدها من أجل مراقبتها».

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق الطيور حدث على شاطئ جنوب ليما وكان مدعومًا من قبل البحرية البيروفية .

وبالمثل، عثر فريق إنقاذ الحياة البرية على 78 طائرًا في هذه المناطق الطبيعية المحمية، والتي تم نقلها وتسليمها إلى Serfor للحصول على الرعاية البيطرية والتعافي اللاحق.

أكثر من 20 شاطئًا جاهز

من جانبها، ذكرت ريبسول يوم الثلاثاء من خلال بيان أنه حتى الآن هناك بالفعل 21 شواطئ نظيفة من النفط الخام جاهزة للمراقبة المقابلة، قبل إعادة فتح الاستخدام العام.

وقال «حاليا، الشركة في المرحلة النهائية من التنظيف، مع تركيز جميع الجهود على المناطق الصخرية والتي يصعب الوصول إليها، وإعطاء الأولوية لسلامة الناس».

استمر في القراءة: