يوافق نيستور فيلانويفا على توقيع أوراق الطلاق لفلورسيتا بولو دياز: «سأفعل ذلك بدافع الاحترام والحب»

ليس هناك عودة إلى الوراء. بعد رؤية صرخة زوجته الساكنة فلوريسيتا بولو دياز على قناة Magaly TV La Firme، قررت نيستور فيلانويفا عدم الكفاح من أجل زواجها بعد الآن والتوقيع على أوراق الطلاق. ومع ذلك، أوضح أنه سينفصل حتى لا تجعل ابنة سوسي دياز تعاني أكثر من ذلك، وليس لأنه لم يعد يحبها أو لأنه كان غير مخلص لها مع امرأة أخرى.

«أنا أحترم قرارها، أنا أحب زوجتي، إنها تعرف كم أحبها وكم أحب عائلتي. إذا كان علي التنحي، فسوف أخرجه من الحب والاحترام»، قال كومبيامبيرو بناء على إصرار Magaly المدينة المنورة، التي قالت إنها تأثرت بدموع الإحباط التي أخرجها فلوريسيتا خلال مقابلتهم.

على الفور، سمح لها «العقعق» بمعرفة مشاعر شريكها السابق، مؤكدًا أن بولو دياز لا تتمتع بالانفصال على الإطلاق. قال «العقعق»، الذي أشار نيستور إلى أنه يعاني أيضًا، لأنه أراد دائمًا الحفاظ على عائلته معًا، «لقد فكرت كثيرًا، لقد أخذتها بالفعل، إنه مؤلم بالنسبة لها كأي شخص يقرر إنهاء زواجها».

«أنا قلق بشأن نمو أطفالي، لقد تصرفت دائمًا بشكل جيد معهم ومع زوجتي. لم أكن غائبًا في أي وقت من الأوقات. إذا أخطأت فجأة لأننا كنا نتزوج صغارًا، أعتذر. جميع الأزواج لديهم مشاكل. لقد تغلبنا على مشاكل أسوأ، وهذا ليس كثيرًا بالنسبة لي... إنها ليست خيانة »، قال فيلانويفا.

راقصة تبلغ عنه للمضايقة

في نفس الطبعة من Magaly TV La Firme، ذكرت راقصة تعرف باسم تيسي ليندا، من خلال بيان، أن مغنية كومبيا كانت تبحث عنها بإصرار منذ ديسمبر. تقول الوثيقة : «يخبرني أنه أعزب، وأن علاقته الحالية قد انتهت وأنه لم يخطط للعودة إلى زوجته» .

«أطلب منه، كما أخبرته بألف طريقة، ألا يبحث عني مرة أخرى ناهيك عن ذكرني لأنني سآخذ الأدلة على جميع رسائله حيث يسعى إلي باستمرار حتى يومنا هذا. يتم ذكر اسمي كما لو كنت أبحث عنه (...) عليه ان يأخذ كرجل ويتعلم الاحترام عندما لا يكون كذلك ».

وفقا لتصريحات الراقصة، التقيا عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا فقط. على الرغم من أنهم تمكنوا من الحفاظ على علاقة حب، إلا أنهم انتهوا عندما التقى نيستور بفلوريتا بولو في حدث. ومع ذلك, التقيا مرة أخرى مؤخرًا ولم يكن ليتوقف عن مضايقتها لاستعادة الرومانسية التي كانت لديهم في الماضي. لم يقل فيلانويفا شيئًا عن هذه الادعاءات.

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