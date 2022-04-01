سيكون لدى المركز الوطني لتحديد الهوية البشرية كل التكنولوجيا والتقدم العلمي: AMLO

Fotografía de archivo de miles de personas protestando a siete años de la desaparición de los 43 de de Ayotzinapa, en Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

خلال المؤتمر الصباحي يوم الجمعة 1 أبريل، أشار الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى الاقتراح الذي أرسله إلى الجلسة العامة لمجلس النواب الذي يخطط فيه لإنشاء المركز الوطني لتحديد الهوية البشرية بهدف مساعدة السلطات على البحث، وإذا تحديد اللازمة، للأشخاص المفقودين.

كإجراء لتخفيف وتحسين البحث عن الناس، أرسل الرئيس إلى المشرعين في منطقة سان لازارو رسالة شرح فيها أسباب تشكيل هذه المنظمة الجديدة. واحدة من أهمها هي إعطاء كل مواطن والسعي إليه الحق في البحث عنه.

«تم إرسال هذه المبادرة إلى الكونغرس لإنشاء مراكز تحديد هوية الأشخاص المفقودين مع كل التكنولوجيا والتقدم العلمي. إنه شيء سيساعد كثيرًا في البحث عن الأشخاص المفقودين. إنها مبادرة أعدها وكيل وزارة الداخلية، المنطقة التي تعمل كل يوم على هذا الموضوع «، وعلق من القصر الوطني.

Presentó AMLO iniciativa para la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

وجاء في رسالة الرئيس ما يلي: «وفقا لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، فإن الحق في معرفة الحقيقة مدمجفي في حق الضحية أو أفراد أسرته في الحصول من الأجهزة المختصة في الدولة على توضيح أعمال الانتهاك والمسؤوليات المقابلة، من خلال التحقيق والملاحقة القضائية». هذا كوسيطة لهدف إنشاء المركز.

قامت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري بزيارة المكسيك في أواخر عام 2021 لتقييم الوضع. وفي تقريرها اللاحق، أعربت الوكالة عن قلقها إزاء الواقع في البلد الذي تعترف فيه السلطات ب000 95 شخص مفقود و 000 52 حالة وفاة غير معترف بها.

فقط خلال أحد عشر يومًا قامت فيها CED بجولة في الأراضي المكسيكية، اختفى أكثر من مائة شخص. وأبرز أعضاء الوفد استعداد الحكومات لزيارتها والتدابير التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة بهدف التخفيف من حدة الظاهرة الاجتماعية. ومع ذلك، فقد حثتهم على وجه السرعة على اتخاذ إجراءات أكثر فعالية وسرعة.

Fotografía de archivo de familiares de desaparecidos marchando por las calles de Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutierrez (EPA) EFE

«هذه هي الزيارة الأولى التي نقوم بها إلى بلد بموجب المادة 33 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتشدد اللجنة على أهمية قبول المكسيك لهذه الزيارة، وهو تعبير واضح عن انفتاح الدولة على التدقيق والدعم الدوليين.

«نحن ندرك أن بعض التقدم القانوني والمؤسسي قد أحرز في السنوات الأخيرة؛ ومع ذلك، لا تزال حالات الاختفاء القسري واسعة الانتشار والإفلات من العقاب يكاد يكون مطلقا،» قالت لجنة القضاء على جميع النواحي في تقريرها.

ووفقا لكارلا كوينتانا أوسونا، المفوضة الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفين، تمثل المكسيك 80 في المائة من حالات الوفيات غير المعترف بها في 10 كيانات فقط: باخا كاليفورنيا، مكسيكو سيتي، ولاية المكسيك، خاليسكو، تشيهواهوا، تاماوليباس، نويفو ليون، فيراكروز، سينالوا، سونورا.

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