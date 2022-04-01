ستسعى نابولي إلى صدارة دوري الدرجة الأولى ضد أتالانتا: أوسبينا ومورييل يعدان بأن يكونا أبطال

لويس فرناندو موريل وديفيد أوسبينا، اللذان ركزا مؤخرا مع فريق كولومبيا لمواجهة ختام تصفيات أمريكا الجنوبية، سيجتمع مرة أخرى يوم الأحد 3 مارس، في ما يعد بأن تكون المباراة الأكثر جاذبية ليوم جديد في دوري الدرجة الاولى الايطالي، أتالانتا مقابل نابولي.

سوف يأتي كلاهما إلى الالتزام بعد ضربة ذهنية من نفاد الحصص في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، ولكن مع الاقتناع ببذل قصارى جهدهما بالنظر إلى الاحتياجات الخاصة لأنديتهما. أتالانتا، على سبيل المثال، هو الخامس في الترتيب، لكنه يهدف إلى مكان واحد آخر على الأقل للتأهل لدوري أبطال أوروبا. وفي الوقت نفسه، نابولي هو الثاني، ثلاث نقاط وراء إيه سي ميلان، لذلك سيلعب كل شيء حتى لا يزيد العيب مع فريق روسونيرو.

سيكون فريق أزورو، الذي لم يفز بجائزة سكوديتو منذ عام 1990، بقيادة دييغو أرماندو مارادونا، هو الفريق في أفضل لحظة: لقد فازوا بفوزين عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن أفضل شيء هو جعل أوسبينا يحرس الرواق: لاعب القهوة لديه 11 مباراة دون الحصول على هدف، وأفضل نتيجة هذا الموسم في الدوري الإيطالي وواحدة من أفضل 10 مباريات في القارة القديمة. فريقه لديه أيضا السياج الأقل هزم، مع 22 عشرات ضد.

أما بالنسبة لموريل، فهي لم تحصل على أفضل مواسمها بسبب إصاباتها. ومع ذلك، كانت الالتزامات الأخيرة حاسمة لفريق بيرغامو: في التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي، وفاز على باير ليفركوزن 4-2 على لوحة النتائج الإجمالية، وقال انه مع ضعف. سجل الرجل المولود في سانتو توماس (Atlántico) ثمانية أهداف في موسم 2021/22 ويتم استدعاؤه الآن لقيادة الجبهة الهجومية للنادي، وتزويد دوفان زاباتا.

سيتم بث مباراة أتالانتا مقابل نابولي على ESPN في الساعة 8 صباحًا (بتوقيت كولومبيا).

في المواجهة ضد نابولي، سيصل موريل بدافع، لأنه قبل أقل من عشرة أيام اختارته الرابطة الإيطالية للاعبي كرة القدم (Assocalcatori) كواحد من أفضل لاعبي كرة القدم في دوري الدرجة الأولى في موسم 2021/22.

أعلن أتالانتا، حيث يلعب الأطلسي منذ ثلاث سنوات، أنه تم اختياره في الحادي عشر المثالي لكرة القدم الإيطالية الموسم الماضي، ولا عجب أنه كان ثالث هداف لكالسيو، بالإضافة إلى أفضل مدفعي في فريق بيرغامو.

في المجموعة المثالية موريل هو جزء من ترايدنت الهجومية جنبا إلى جنب مع روميلو لوكاكو، الذي غادر تشيلسي بعد أدائه الجيد لإنتر ميلان، وكريستيانو رونالدو، الذي تنحى جانبا في يوفنتوس لإعادة الفريق حيث قام بقفزة نوعية في القارة القديمة، مانشستر يونايتد.

لويس فرناندو موريل، في المثل الأعلى الحادي عشر لكرة القدم الإيطالية في موسم 2020/21

وفي الوقت نفسه، يتكون خط الوسط من نيكولو باريلا (إنتر)، فرانك كيسي (ميلان)، فيديريكو كيسا (يوفنتوس) والمدافع أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان السابق)، ستيفان دي فريج (إنتر)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ثيو هيرنانديز (ميلان). في المقابل، كان أفضل حارس مرمى جيانلويجي دوناروما.

تجدر الإشارة إلى أنه في الموسم الماضي، سجل لويس فرناندو موريل 22 هدفًا (و 9 تمريرات مساعدة) في 36 مباراة. في هذا الموسم، على الرغم من أنه لم يكن بنفس القدر من الأهمية، إلا أنه يضيف 8 أهداف

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