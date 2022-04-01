تقييد الشواء للدراجات النارية في بوغوتا: أيام وأوقات التدبير

يوم الخميس الماضي، 31 مارس، أعلنت العمدة كلوديا لوبيز عن حزمة من الإجراءات التي تسعى إلى معالجة موجة انعدام الأمن التي تعاني منها بوغوتا. من بين هؤلاء، تقييد شواء دراجة نارية جديدة.

أعلن رئيس عاصمة البلاد أن نقل مشاوي الشواء بالدراجات النارية مقيد كل خميس وجمعة وسبت، بين الساعة 7:00 مساءً و 4:00 صباحًا، وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من 11 أبريل، وفقًا لكلوديا لوبيز. وسيطبق هذا التدبير دون تمييز فيما يتعلق بنوع الجنس.

وبالمثل، أوضح رئيس بلدية بوغوتا أن هذه الإجراءات تنفذ بهدف التخفيف من مخاطر الهجمات في عاصمة البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر أنه يجب على راكبي الدراجات النارية ارتداء الخوذات والملابس التي تحمل علامة على النحو الواجب مع لوحة ترخيص الدراجة النارية التي يركبون عليها.

«بالطبع، لن ندخر جهدا لحماية شعب بوغوتا والأسر والأطفال ولهذا السبب اعتمدنا على الفور تدابير مثل هذه. يجب على كل سائق دراجة نارية في بوغوتا أن يحمل، بشكل دائم، تحديد لوحة الترخيص الخاصة به في خوذته وملابسه»، أضافت العمدة كلوديا لوبيز.

تدابير أخرى لتعزيز الأمن في بوغوتا

أعلن رئيس البلدية أنه بالتعاون مع وزارة العمل، سيتم تنفيذ العمليات والختم إلى النوادي الليلية المشكلة التي تعمل كمنظمات نقابية تقدم خدمات أخرى غير تلك المصرح بها أو تنتهك قواعد قانون التعايش.

كما ثبت أن جميع المؤسسات الليلية العامة يجب أن تكون مرتبطة بشبكة رعاية و/أو جبهة أمنية. في حالة وجود نزاع تتحمل فيه المؤسسة أي مسؤولية، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الأمن وتعايش المواطنين، حتى التعليق المؤقت لنشاطها الاقتصادي.

وبالمثل، من الساعة 10:00 مساءً إلى 4:00 صباحًا في الحدائق والممرات البيئية والساحات الحضرية، لن يُسمح إلا للأشخاص بالعبور. وقال رئيس البلدية: «لن يُسمح بالإقامة الجماعية في هذه الأماكن، فقط عبور الناس». في هذه المساحات، يحظر استهلاك الخمور أو الموسيقى أو الضوضاء المفرطة، من بين سلوكيات أخرى تتعارض مع التعايش.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه التدابير قد اتخذت بعد الهجوم بالقنابل في CAI في Arborizadora Alta، في سيوداد بوليفار، الذي توفي فيه قاصران.

دانيال ستيفن دوكي هو أول حالة وفاة للأحداث. كان عمره 12 عامًا ودرس في مدرسة إل بارايسو. القاصر الثاني هو إيفانا سالومي رانجيل، وهي فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات، بعد الاصطدام، انتهى بها الأمر بإصابة خطيرة في كتلة دماغها. من المستشفى في ميسن، تم الإعلان عن وفاتها دماغية وتوفيت الفتاة أخيرًا في صباح يوم 28 مارس.

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