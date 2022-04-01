المكسيك، الفريق الذي يسعى لكسر مقاومة المباراة الخامسة: خمس حقائق يجب معرفتها عن المنافس الثاني للأرجنتين في كأس العالم في قطر

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v United States - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 24, 2022 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Henry Romero

أراد تشانس أن تتقاطع الأرجنتين مع المكسيك، أحد الفرق التي فازت بأحد الأماكن الثلاثة المباشرة التي قدمها الكونكاكاف لكأس العالم في قطر. سيجتمعون يوم السبت 26 نوفمبر في استاد المدينة التعليمية للجولة الثانية من المجموعة C التي تضم أيضًا بولندا والمملكة العربية السعودية.

نظرًا لموقعهم في تصنيف FIFA، بدأ فريق جيراردو مارتينو مشاركته في الجولة الثالثة من المسابقة وتمكن من التغلب على العقبات التي حاولت بنما والسلفادور وهندوراس وجامايكا وكوستاريكا وضعها فيها. أي أن فريق Aztec أخذ تذاكر بدون توقف للحدث الدولي مع كندا والولايات المتحدة.

الرقم القياسي مناسب لفريق Albiceleste، نظرًا لأنه من بين 31 مباراة، فاز الأمريكيون الجنوبيون 15 مرة (تنقسم المباريات الـ 16 الأخرى إلى 12 تعادلاً و 4 هزائم). إنه أحد معارفه القدامى للطاقم الفنزويلي، لأنه تمكن في ثلاث مناسبات من الانتصار في إطار كأس العالم. كانت المرة الأولى في مرحلة المجموعات 1930 بفوز 6-3، بينما كانت المناسبتان الأخريان في مراحل خروج المغلوب في ألمانيا 2006 (2-1 في الوقت الإضافي مع عمل ماكسي رودريغيز الفني الذي لا ينسى) وجنوب أفريقيا 2010 (3-1 في ليلة كبيرة من قبل كارلوس تيفيز).

الأوقات الوحيدة التي تمكنت فيها المكسيك من الفوز على الأرجنتين كانت في مباريات 1967 الودية (2-1) و 1973 (2-0) و 1990 (2-0)، في حين أن المسابقات الرسمية لم تسجل سوى سجل كأس أمريكا 2004، في بيرو، عندما هزم فريق ريكاردو لا فولبي الممثل 1-0 بقيادة مارسيلو بيلسا في مرحلة المجموعات.

1) حنك تاتا يصل معقدًا

تمت مقاومة تاتا خلال رحلتهم من التصفيات. الصورة: رويترز/هنري روميرو

حققت المكسيك هدف التأهل لكأس العالم في آخر موعد لتصفيات الكونكاكاف. تحت إشراف جيراردو تاتا مارتينو، فاز تري بأحد الأماكن لقطر. ومع ذلك، كانت المرحلة متقشفة بالنسبة لروسارينو، الذي اقترب من ترك منصبه في المنتخب الوطني.

في المباريات الأخيرة التي لعبها فريق أزتيك على أرضه، قام المشجعون بإصدار صوت «تاتا خارج» في الملاعب، لذا فإن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم (FMF ) تحليل إمكانية تغيير قائد القيادة للحدث الدولي. اقترحت السلطات الرياضية متغيرًا هز استمرارية عصر تاتا. حتى أنه تم إجراء تصويت لتحديد ما إذا كان من الضروري إزالة مارتينو قبل بدء المغامرة عبر قطر.

أفاد المقربون من الاتحاد أنه كل عامين يتم تحقيق توازن بين النتائج من أجل معرفة أداء وتحسينات المنتخب الوطني. هذا العام، تم إجراء هذا التقييم وأعرب الكثيرون عن عدم ارتياحهم لإنتاج المكسيك.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل Piojo Herrera تحت الظل مع الرغبة في العودة إلى المنتخب الوطني. لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يقترح فيها مدرب Tigres الحالي نفسه كبديل محتمل لمارتينو. في مناسبات مختلفة، قبل اهتمامه بإعادة توجيه المنتخب الوطني المكسيكي، وقبل وسائل الإعلام المختلفة أعلن حماسه للعودة إلى تري. لما كانت تعنيه مرحلته السابقة.

2) بطاقة التهديف له، هيرفينغ لوزانو

هيرفينغ لوزانو هو واحد من أكثر اللاعبين المحبوبين من قبل المشجعين المكسيكيين. الصورة: كيربي لي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الرياضة

أصبح Hirving Lozano أحد المراجع الرئيسية في كرة القدم المكسيكية في الخارج. منذ وصوله إلى نابولي، كان لإسقاطه دفعة أكثر أهمية وقد لفتت صفاته أنظار أفضل الأندية في العالم. ومع ذلك، في العام الماضي عانى المهاجم من عدة إصابات أجبرته على الابتعاد عن نشاطه المهني.

أولها، واحدة من أكثرها إثارة للقلق، كان خلال نزاع الكأس الذهبية. في أول ظهور ضد ترينيداد وتوباغو عانى من صدمة تسببت له في إغماء مؤقت. بعد أشهر اعترف بأن التأثير كان يمكن أن يسبب له أن يفقد عينه. والثاني كان عندما دافع عن ألوان ناديه. بعد أسابيع قليلة من عودته إلى النشاط، في مبارزة تتوافق مع الدوري الأوروبي، لعب المكسيكي دور البطولة في مشهد مشابه جدًا للمشهد الذي عايشه في الكأس الذهبية. في هذه المناسبة، بعد الانزلاق في المعركة من أجل الكرة، تحطم الورك من ويلفريد نديدي، لاعب وسط ليستر سيتي، واستغرق تعافيه أكثر من شهر.

على الرغم من أنه غاب أيضًا عن بعض المكالمات مع المنتخب الوطني المكسيكي، إلا أنه عندما كان على استعداد للعودة إلى المحاكم، كان اسمه لا يزال ينظر فيه جيراردو مارتينو. صفاته واختلال التوازن يمكن أن تجعله واحدا من ألمع اللاعبين الذين سيشكل التشكيلة التي ستحضر كأس العالم قطر 2022.

3) أفضل روجيليو فونيس موري

سيسعى النهر السابق للحصول على كأس العالم. الصورة: رويترز/هنري روميرو

عندما تم تفويض الأرجنتيني روجيليو فونيس موري من قبل الفيفا للعب للمنتخب الوطني المكسيكي، كانت الأوهام تغذيها أهدافه. تمت المشاركة الأولى لنهر السابق في فريق تاتا مارتينو خلال الكأس الذهبية التي أقيمت في الولايات المتحدة.

حصل الهداف ذو الخبرة البالغ من العمر 30 عامًا على إذن بعد أن تحقق بيت كرة القدم الأم من أنه كان له حضور واحد فقط في المنتخب الأرجنتيني في عام 2012 وكان في إقليم الأزتك لأكثر من خمس سنوات.

بدأ ميلي مسيرته في ريفر بلايت، ثم انتقل إلى بنفيكا في البرتغال وقبل مجيئه إلى كرة القدم المكسيكية كان لديه مهمة في إسكيشيرسبور في تركيا.

في عام 2015 وصل إلى مونتيري، حيث لعب 194 مباراة وسجل 99 هدفًا. مع رايادوس فاز مرتين كأس إم إكس (2017 و 2019/20)، وبطولة أبيرتورا 2019 ودوري أبطال الكونكاكاف 2019. منذ وصوله إلى المنتخب الوطني، نما حلم المشجعين بشكل كبير.

4) الملاءة المالية لمذكرة أوتشوا

حارس المرمى المتمرس يريد صنع التاريخ في قطر

ولد فرانسيسكو غييرمو ميمو أوتشوا ماجانيا في غوادالاخارا، خاليسكو، في 13 يوليو 1985. مع عمره 36 عامًا، يسعى إلى صنع التاريخ في قطر. طوال 17 عاما كلاعب كرة قدم محترف، برز حارس المرمى كواحد من أعظم دعاة كرة القدم في بلاده. منذ صغره أظهر موهبة وشخصية مغناطيسية أكسبته حب المشجعين وزملائه في الفريق.

يمكن القول أنه أثبت نفسه كأفضل حارس مرمى في المكسيك وأحد قادة هذه الرياضة بلا منازع. في أوائل عام 2004، لاحظ مدرب أمريكا آنذاك ليو بينهاكر مباراة بين القوى الأساسية وأدرك مهارات أوتشوا الشاب البالغ من العمر 19 عامًا وقرر الانضمام إليه في الفريق الأول. ومنذ ذلك الحين قام بتزوير مهنة رائعة.

لفت أدائه انتباه المدير الفني آنذاك للمنتخب المكسيكي تحت 20 سنة، هامبرتو جروندنا، وفاز بأول مكالمة له للمنتخب الوطني. وسرعان ما تم استدعاؤه للعب للمنتخب الوطني لبقية العالم في مباراة ودية ضد العراق عقدت في ميلانو، إيطاليا، جنبا إلى جنب مع شخصيات كرة القدم العالمية مثل روبرتو كارلوس أبوندانزييري، كارليس بويول، ديفيد بيكهام، أليساندرو نيستا، رونالدينيو، كريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس وخافيير زانيتي، من بين آخرين.

مع تاريخ طويل في أوروبا، ستسعى المذكرة إلى منح أمن الهدف المكسيكي للوصول إلى هدف لعب المباراة الخامسة. وهو ما يعني حدثًا غير مسبوق لاختيارهم.

5) مهمة كسر الحواجز

يحتفل اللاعبون بالتأهل لقطر. الصورة: رويترز/خوسيه كابيزاس

مع وجود 16 في تاريخ كأس العالم، لم تتمكن المكسيك من لعب أكثر من 4 مباريات. على الرغم من أن أفضل إنتاجاتهم جاءت في الطبعتين اللتين نظمهما في عامي 1970 و 1986، عندما وصلوا بدعم من شعبهم إلى الدور ربع النهائي، منذ الولايات المتحدة الأمريكية 94 أن الأزتيك لم يتمكنوا من كسر حاجز الجولة 16. لقد مرت 24 عامًا من الوصول دون انقطاع إلى المرحلة الثانية، لكن الوداع يأتي عند المعبر الأول لماتا ماتا.

مع لقب كأس القارات 1999 كأعلى إنجاز، فإن النهائيات المفقودة المقابلة لعامي 1993 و 2001 كأس أمريكا هي ذكرى حنين للنضال الذي يمكن أن تعطيه للقوى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفتوحات الـ 11 في كأس الكونكاكاف الذهبية تدعم التفوق الذي تفرضه على منطقتهم. بالنسبة للجماهير، حان الوقت لضرب الضربة.



