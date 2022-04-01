جوليان كاستيلو: الشاب الكولومبي الذي يرسم الجداريات بالدماء ضد العنف.

Colombian artist Julian Castillo draws a mural depicting Puerto Rican singer Rene Perez, aka Residente, before painting it with human blood donated by volunteers, at the Siloe neighborhood in Cali, Colombia, on March 23, 2022, in rejection of violence. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION

جوليان كاستيلو هو كالينيو، يحب عصير الفاكهة ويستيقظ مبكرًا لممارسة الرياضة. وهو فنان وشم وفنان. وقد حصل على العديد من الأرقام القياسية العالمية من خلال عمله، ومؤخراً، كان على رادار الصحافة الدولية لصورته للمغني البورتوريكي Residente، المصنوع من دم الإنسان. ووفقا له، فإن الفكرة هي أن الدم هو عذر للفن وليس للحرب. في ذلك الوقت، قدم Infobae تفاصيل عن عمله. أجرينا مقابلة معه اليوم

كيف تبدأ في الفن؟

بدأ كل شيء لأنني أدركت أنني أستطيع الرسم بشكل جيد، أفضل قليلاً من الآخرين. كان في الصف الثالث. أنا لا أتذكر كم كان عمره هذا هو المكان الذي ظللت أرسم فيه. في المدرسة، كنت دائمًا متميزًا للقيام بذلك بشكل صحيح. عندما تخرجت، في ذلك الوقت، حصلت على وشم وأحببت كل ما ينطوي عليه، لذلك قررت أن أتعلم كيفية القيام بذلك. قمت بإعداد الاستوديو الخاص بي وبدأت أيضًا الرسم في الشوارع. كان عام 2010. خرجت للرسم عند الفجر وبدأت في الظهور في الصحافة. أنا لا أعرف لماذا. في عام 2017، صنعت أكبر لوحة جدارية بالقلم الرصاص في العالم وحققت رقمًا قياسيًا لم يتجاوزه أحد. واصلت تجربة مواد مختلفة، وأقلام تلوين، وعلامات. في عام 2019، توصلنا إلى فكرة الدم. لقد قمنا بتدريب في Universidad del Valle وأدركنا أن الدم سوف يتعفن ويختفي في وقت قصير. قررت إضافة صبغة للوشم و acronal، لحمايته من المطر والحفاظ على اللون. مع ذلك كان لدينا بالفعل صيغة وفي نفس العام رسمت أول لوحة جدارية، والتي أحببتها حقًا.

من أين أتت فكرة الرسم بالدم؟

في عام 2019، كانت هناك العديد من المظاهرات والمسيرات ضد العديد من المظالم. ما فعلناه هو إقران تلك المواقف للعمل وأحببناها. نحن نواصل، الجماعية التي أعمل معها وأنا، التجريب. في عام 2021 كنت محظوظًا بما يكفي لعمل لوحة جدارية بواسطة Luisito Comunica في Siloé. قام أحد المؤثرين من كالي، El Traveler، بزيارة مدينتي وأشاد بجداري. اعتقدت أنها كانت لفتة ممتعة للغاية من جانبه وتحدثنا عن صنع اللوحة الجدارية في Siloé. اتفقنا على إمكانية أن يتمكن مستخدم Youtube من زيارة الموقع. كان الوصول إلى هناك أمرًا صعبًا، لكن التواجد هناك تدفق كل شيء بشكل جيد للغاية، على الرغم من حقيقة أن هناك جوًا متوترًا للغاية، خاصة في الجزء السفلي من Siloé. لقد قمنا بالمسرحية ووصل لويزيتو إلى هناك. منذ ذلك الحين، كان كل شيء رائعًا. لقد عرف الناس Siloam بشكل أفضل وأفضل. يعتقدون أنه أكثر إثارة للاهتمام. في الآونة الأخيرة، نسبيًا، توصلت إلى فكرة الدم هذه، لأن Siloam هو مكان مهدد باستمرار بالعنف. القصد من هذه الأعمال هو نقل رسالة سلام، يشارك فيها جميع الناس، المشهورين أم لا، القادة الاجتماعيين، الناس العاديين. ما نريده هو أن يكون هذا معروفًا في العديد من الأماكن.

El artista colombiano Julián Castillo. (Luis ROBAYO / AFP) AFP

ما الذي أدى إلى حقيقة أن أعماله معروفة في العديد من الأماكن؟

نحن نقوم بعمل جيد حقًا. بالأمس، أجريت مقابلة مع أنطونيو غارسيا فيلاران، وهو ناقد فني مهم جدًا في إسبانيا. تحدثنا عن إمكانية تحويل هذه الأعمال إلى NFTs من أجل الترويج لها. الفكرة هي بيعها ومع الأموال التي تم جمعها لتكون قادرة على العمل في المشاريع التي تسمح لنا بتعزيز وتحسين الوضع في Siloé. الفكرة هي توفير مساحة أيضًا، حيث يمكن لأطفال Siloé التجمع للرسم.





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