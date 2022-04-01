عروض العمل للمبيعات وخدمة العملاء ووكلاء التحصيل

تمتلك شركة في قطاع BPO 500 وظيفة شاغرة في مدن بوغوتا وميديلين ومانيزاليس لوكلاء المبيعات ووكلاء خدمة العملاء ومستشاري التحصيل.

من بين هذه الوظائف الشاغرة، 400 مخصصة لبوغوتا وميديلين ومانيزاليس، لمناصب مستشار مركز الاتصال في بيع المنتجات المالية ومستشاري التحصيل.

متطلبات التقدم لهذه الوظائف هي: أن تكون بكالوريوس أكاديمي، مع موقف تجاري جيد، ويجب أن يكون لديك خبرة لا تقل عن أربعة أشهر في مركز الاتصال أو التسويق عبر الهاتف أو المبيعات أو القطاع المالي أو الاتصالات.

يمكن للمهتمين بهذه الوظائف الشاغرة التقدم عن طريق إرسال سيرتهم الذاتية إلى رسائل البريد الإلكتروني seleccion.medellin@emergiacc.com, seleccion.manizales@emergiacc.co و seleccion.bogota@emergiacc.com، اعتمادًا على المدينة التي تريد التقدم إليها. أو أيضًا من خلال شبكات emergia Colombia الاجتماعية على Facebook و Instagram.

عروض للمستشارين ثنائي اللغة

توجد 100 وظيفة شاغرة المتبقية في مدينة ميديلين وهي للمستشارين ثنائيي اللغة، في مناصب وكلاء المبيعات (عمولات المشردين) وخدمة العملاء لخدمة العملاء في السوق الأمريكية.

متطلبات التقدم لهذه الوظائف الشاغرة هي: أن تكون درجة البكالوريوس، وأن يكون لديك خبرة ستة أشهر في مركز الاتصال والمبيعات المعتمدة، بالإضافة إلى مستوى B2 أو C1 في اللغة الإنجليزية.

يمكن للمهتمين إرسال سيرتهم الذاتية إلى cochoa@emergiacc.com أو الكتابة إلى الشبكات الاجتماعية emergia كولومبيا على Facebook و Instagram.

«من بين فوائد العمل مع emergia إمكانية النمو داخل الشركة، والأجور اللائقة وفي الوقت المناسب والاستقرار الوظيفي الكبير. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن Emergia هي شركة تهتم بالعمل من أجل رفاهية وسعادة موظفيها، والتي توفر العديد من المجالات لتقديم خدماتها «، يوضح لوز إنيد إشيفيري، مدير الأشخاص في شركة المزايدة.

متعددة الجنسيات تبحث عن مستشارين عديمي الخبرة

من ناحية أخرى، تبحث شركة مكرسة لتقديم مختلف المنتجات والخدمات التكنولوجية، عن مستشاري أعمال ثنائيي اللغة ليكونوا جزءًا من فريقها ويمكنهم تطوير مهارات تجارية رائعة.

يوضح مقدمو العطاءات أنك لست بحاجة إلى خبرة، لكنك بحاجة إلى أن يكون لديك موقف ممتاز للعمل كفريق.

متطلبات التقدم لهذه الوظائف الشاغرة هي: أن تكون درجة البكالوريوس وتتحدث الإنجليزية. سيكون لدى أولئك الذين تم اختيارهم، من بين وظائفهم، تقديم الخدمات الهاتفية في الوقت المناسب للعملاء من مختلف الشركات، لتقديم المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى خلق الولاء بين العميل والشركة.

الراتب هو 2,900,000 دولار بالإضافة إلى مكافآت المبيعات وجميع المزايا القانونية. يتم دفع التدريب بالكامل. العقد لفترة غير محددة مباشرة مع الشركة. ساعات العمل من الاثنين إلى الجمعة في نوبات ثابتة وغير دورية وهناك يوم راحة، إما السبت أو الأحد.

للتقديم، يجب عليك إدخال منصة Computrabajo واكتب محرك البحث «وكيل ثنائي اللغة، وظيفتي الأولى! - بوغوتا في الموقع». بعد ذلك، ستحتاج إلى الانتقال إلى خيار «تطبيق» وإرفاق سيرتك الذاتية بجميع بياناتك المحدثة. وبالمثل، يجب أن يكون لديك الوقت المتاح للمقابلة المعنية.

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