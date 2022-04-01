الغزو الروسي لايف: ذكرت أوكرانيا أنه تم إنقاذ 3000 شخص آخر من ماريوبول المحاصر

روسيا تقول أن المروحيات الأوكرانية عبرت الحدود وهاجمت خزان وقود

لا تزال أوكرانيا تتعرض للهجوم الروسي، على الرغم من وعد الكرملين بتخفيض تصعيد الصراع.

يستمر نزوح المدنيين الأوكرانيين وتستعد الولايات المتحدة لقبول 100,000 لاجئ يفرون من الرعب الذي سببته قوات الكرملين.

حوالي 2000 مدني يركبون حافلات الإجلاء المتجهة من مدينة بيرديانسك الساحلية إلى زابوريزهيا، التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، ونقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول المحاصرة.

ونددت أوكرانيا بأن 45 ,000 شخص آخر تم ترحيلهم قسراً إلى روسيا وكذلك إلى إقليم دونيتسك الانفصالي - وهي جمهورية نصبت نفسها ومعترف بها من قبل الكرملين.

بعد ذلك، دقيقة بدقيقة من الغزو الروسي: (التوقيت الأوكراني، GMT+3):

السبت 2 أبريل:

02:15: تم إجلاء أكثر من 6000 شخص يوم الجمعة عبر ممرات إنسانية في يوم صعب أكدت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مدينة ماريوبول حيث كانوا في طريقهم للمساعدة في مرافقة قافلة مع اثنتي عشرة حافلة ومركبة مدنية.

وعلى وجه التحديد، استشهدت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشتشوك، بأكثر من 1400 مدني غادروا بيرديانسك وميليتوبول - 771 شخصا من المدينة الأخيرة - على نقلها الخاص إلى زابوريا.

01:47: حذرت السلطات الأوكرانية من أن روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة الكيميائية في البلاد «كما فعلت بالفعل في الحرب السورية»، وقالت إنها «يجب أن تكون مستعدة»، لذلك تتلقى المؤسسات الطبية التدريب لتكون قادرة على التعامل مع هذا السيناريو المحتمل.

«على الرغم من الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل جميع المؤسسات الدولية، فقد استخدموها في سوريا (الروس). لدينا وعي واضح بأنهم يستطيعون القيام بذلك في بلدنا. يجب أن نكون مستعدين لهذا»، قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف.

01:26: وصلت عدة حافلات مع سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية، محاصرة وقصفت من قبل القوات الروسية، ليلة الجمعة إلى زابوريا، وهي مدينة أوكرانية يسيطر عليها جيش كييف، وفقا للصحفيين من وكالة فرانس برس على الفور.

وفقًا للرئيس فولوديمير زيلينسكي، تم إنقاذ ما مجموعه حوالي 3700 شخص.

00:48: بدأت الولايات المتحدة في تسليم معدات الحماية الأوكرانية في مواجهة احتمال أن تأمر روسيا بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، هذا اليوم الجمعة المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي.

حذرت منظمة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة ودول أخرى منذ أيام من احتمال أن يأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن هجوم بأسلحة غير تقليدية في أوكرانيا.

وقال بساكى فى المؤتمر الصحفى اليومى للبيت الابيض "ان الحكومة الامريكية تزود الحكومة الاوكرانية بمعدات وامدادات منقذة للحياة يمكن نشرها اذا استخدمت روسيا اسلحة كيماوية وبيولوجية ضد اوكرانيا».

00:24: ألغى الجيش الأمريكي اختبارًا لصاروخه الباليستي العابر للقارات Minuteman III والذي كان يهدف في البداية فقط إلى التأخير في محاولة لخفض التوترات النووية مع روسيا خلال الحرب الأوكرانية، كما أفاد يوم الجمعة من قبل القوات الجوية لرويترز.

أعلن البنتاغون لأول مرة تأجيل التجربة في 2 مارس بعد أن قالت روسيا إنها تضع قواتها النووية في حالة تأهب قصوى. ثم قالت واشنطن إنه من المهم أن تأخذ كل من الولايات المتحدة وروسيا في الاعتبار خطر سوء التقدير واتخاذ خطوات للحد من هذه المخاطر».

00:14: التقت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، يوم الجمعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وألقت خطابًا أمام البرلمان الأوكراني اعترفت فيه بأن المؤسسة الأوروبية «ستساعد» كييف على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

نشرت ميتسولا صورة على شبكاتها الاجتماعية تظهر فيها وهي تصافح زيلينسكي وأضافت نصًا مكتوب عليه: «الشجاعة والقوة والتصميم. مع زيلينسكي في كييف. تعيش أوكرانيا».

الجمعة، 1 أبريل:

23:48: وصلت عدة حافلات مع سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية، محاصرة وقصفت من قبل القوات الروسية، ليلة الجمعة إلى زابوريا، وهي مدينة أوكرانية يسيطر عليها جيش كييف، وفقا للصحفيين من وكالة فرانس برس على الفور.

نقلت الحافلات سكان ماريوبول الذين تمكنوا من الوصول إلى مدينة بيرديانسك، التي تحتلها القوات الروسية، حيث استقبلتهم القافلة الإنسانية، وفقا للسكان والمسؤولين على حد سواء.

23:36: قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة إن روسيا «محاصرة» اقتصاديًا بالعقوبات الغربية وأن الارتفاع القوي الحالي للروبل ليس له أهمية تذكر.

وأوضح هذا المسؤول الكبير الذي أراد الاحتفاظ باسمه أن «روسيا محاصرة وفي طريقها لتصبح اقتصادًا مغلقًا، لكنها واحدة من أقل البلدان تجهيزًا في العالم للعمل كاقتصاد مغلق» لأنها تعتمد كثيرًا على صادراتها السلعية.

وقال ان روسيا تعاني من عواقب «خطيرة» من العقوبات الغربية عقب غزو اوكرانيا: «ارتفاع التضخم الذي سيزيد فقط اكثر من ذلك، والركود العميق الذي لن يزداد سوءا الا».

23:25: عرض الباليه من مسرح البولشوي في موسكو يوم السبت الكوريغرافيا «البطولية» لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت يوم الجمعة شركة الرقص الشهيرة.

وقال المسرح في بيان «الباليه» سبارتاكوس «، من قبل آرام جاتشاتوريان، سيتم عرضه في 2 أبريل 2022 على المسرح التاريخي للبولشوي».

وأضاف أن «عائدات هذا العرض الأسطوري، الذي صممه يوري غريغوروفيتش، سيتم التبرع بها لعائلات الجنود الذين قتلوا خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا».

23:16: نفذت الصين هجوما سيبرنيا كبيرا ضد الجيش الأوكراني والنووي المنشآت في الأيام التي سبقت غزو روسيا، وفقا لتقارير الاستخبارات الأوكرانية.

وفقا لهذه التقارير، التي تم الحصول عليها ونشرها من قبل صحيفة التايمز البريطانية، أكثر من 600 موقع إلكتروني تابع لوزارة الدفاع في كييف وغيرها من المؤسسات عانت الآلاف من محاولات القرصنة التي تم تنسيقها من قبل الحكومة الصينية، وفقا لأوكرانيا خدمة الأمن، SBU.

22:49: اتهمت القوات المسلحة الأوكرانية روسيا يوم الجمعة الماضي باستخراج المباني المدنية والبنية التحتية، فضلا عن مساحات أخرى من مدينة بوشا، في منطقة كييف، قبل طردها من قبل القوات الأوكرانية.

وذكرت القوات المسلحة في الجزء الأخير أنه «عند مغادرة مدينة بوشا، قامت قوات الاحتلال الروسية بتعدين المباني المدنية والبنية التحتية وغيرها من المناطق»، محذرة من تراجع القوات الروسية لتكثيف الهجمات في مناطق أخرى، مثل دونيتسك.

22:19: شاركت أوكرانيا يوم الجمعة في تحرير 86 من رجالها العسكريين الذين أسرت عليهم روسيا، في مقابل الجيش الروسي الذي لم يتم تحديد عددهم.

وقال كيريلو تيموشينكو، رئيس أركان الرئاسة، في رسالة على Telegram: «لقد تم التبادل للتو. 86 جنديا، من بينهم 15 امرأة، آمنون بالفعل».

22:12: حذرت السلطات الأوكرانية من أنه على الرغم من انسحاب القوات الروسية من كييف وتشرنيغوف، تخطط موسكو لهجوم جديد يمكن من خلاله غزو أوكرانيا قبل 9 مايو، يوم النصر في روسيا.

روسيا، جنبا إلى جنب مع روسيا البيضاء وغيرها من الجمهوريات السوفياتية السابقة، تحتفل في هذا اليوم باستسلام ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في عام 1945. منذ ذلك الحين وحتى حل الاتحاد السوفيتي، كانت الساحة الحمراء في موسكو مسرحًا لاستعراض عسكري كبير، تم استئنافه لاحقًا في عام 1995.

21:58: عملت الحكومات والشركات الأوروبية يوم الجمعة على نهج مشترك لمطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل، مع التخفيف من خطر انقطاع العرض الوشيك.

كانت العواصم الأوروبية في حالة تأهب لوقف واردات الغاز، حيث يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الانتقام من العقوبات الغربية على غزو أوكرانيا في 24 فبراير.

21:34: أمرت روسيا جامعاتها بنقل جميع محتوياتها من Youtube إلى المنصة الاجتماعية الروسية VK Video و RuTube، منصة الفيديو الروسية.

21:10: محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية لم تتضرر خلال احتلالها من قبل الجنود الروس، ولكن من المرجح أن الجيش قد تعرض للإشعاع على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، أكدت السلطات الأوكرانية يوم الجمعة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي انه «لا يستطيع تأكيد» هذه التقارير. وقال بيان ان وكالة الامم المتحدة «ستسعى للحصول على معلومات اضافية لتقديم تقييم مستقل للوضع».

وقال غروسي للصحافة في فيينا: «إن مستوى الإشعاع حول المصنع طبيعي حاليًا».

بيد ان انسحاب القوات الروسية كان يمكن ان يؤدى الى زيادة «محلية» فى الاشعاعات بسبب حركة المركبات. حدث الشيء نفسه عندما أخذ الجيش الروسي مكانه في اليوم الأول من الهجوم في 24 فبراير.

19:55: أتاحت أمازون في بولندا مركزاً للمساعدات الإنسانية يحتوي على 4500 متر مربع من مساحة التخزين، لتغطية احتياجات اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب.

أجبر أكثر من 4 ملايين أوكراني على مغادرة بلادهم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والحاجة إلى مساعدتهم تنمو كل يوم، كما تشير شركة التجارة الإلكترونية.

لذلك، بعد أسبوع من افتتاح أول مركز للمساعدات الإنسانية في أمازون في سلوفاكيا، أقاموا مركزًا ثانيًا في بولندا بالقرب من سوسنوفيتش، وهي مدينة في جنوب بولندا، حيث ضاعفت المساحة المخصصة لتوفير الإمدادات الحيوية للمتضررين.

19:41: أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الجمعة أنها «غير قادرة» على الوصول إلى مدينة ماريوبول، حيث سيحضر إجلاء الآلاف من المدنيين، لكنها أكدت أنها ستحاول مرة أخرى يوم السبت.

وكانت اللجنة الدولية قد حذرت قبل ساعات من وجود «عقبات كبيرة» أمام إجلاء المدنيين من المدينة الأوكرانية التي لا تزال تخضع لحصار القوات الروسية. كان من المقرر أن تغادر ثلاث مركبات تابعة للمنظمات غير الحكومية ماريوبول يوم الجمعة لمرافقة قافلة بها اثنتي عشرة حافلة ومركبة خاصة مع السكان على متنها.

بيد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي يتألف فريقها من تسعة أشخاص، أوضحت بالتفصيل في بيان أن الموظفين اضطروا إلى العودة إلى زابوريا، بعد أن جعلت «الظروف» على الأرض المهمة «مستحيلة».

19:30: طلب رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن يتوسط مع موسكو لتحقيق وقف إطلاق النار في ماريوبول «لفترة كافية» لتحقيق إخلاء المدينة والعمليات الإنسانية ذات الصلة.

وأشار زيلينسكي على تويتر إلى أنه «يجب تنفيذ المبادرة الفرنسية بشأن الممرات الإنسانية في ماريوبول».

بحسب مصدر من الإليزيه, أجرى الزعيمان محادثة هاتفية بشكل أساسي حول «حالة الطوارئ الإنسانية» التي تتعرض لها تلك المدينة في جنوب شرق أوكرانيا, التي حاصرها الجيش الروسي لعدة أيام.

19:26: سيسافر رئيس الخدمات الإنسانية للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إلى موسكو يوم الأحد لمحاولة تعزيز هدنة في أوكرانيا، كما أعلن هذا الجمعة الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس.

يخطط غريفيث لزيارة كييف في وقت لاحق لمناقشة مع السلطات الأوكرانية تلك المبادرة لوقف إطلاق النار الإنساني التي أثارها غوتيريس نفسه لأول مرة هذا الأسبوع.

وفى حديثه للصحفيين اكد رئيس الامم المتحدة ان روسيا واوكرانيا اتفقتا على استقبال غريفيث لمعالجة اقتراحه.

19:23: أكدت روسيا يوم الجمعة أن لديها أدلة جديدة، ستنقلها إلى الأمم المتحدة، على وجود برامج أسلحة بيولوجية مزعومة تم تطويرها في أوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة، وهو اتهام لم تؤكده مصادر مستقلة حتى الآن.

وقالت موسكو، التي تثير هذه المسألة مع الأمم المتحدة منذ أسابيع، إنها تعتزم اليوم إرسال رسالة أخرى إلى مجلس الأمن تتضمن معلومات إضافية.

19:20: طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن يجتمع شخصيا مع رئيس الدولة الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي «لتتويج» التقدم الأخير المحرز في المفاوضات على مستوى المندوبين.

في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي, وصف أردوغان المفاوضات بين ممثلي موسكو وكييف التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في اسطنبول بأنها بناءة ومشجعة كأمل للسلام الثلاثاء الماضي, قالت الرئاسة التركية في بيان نشر على تويتر.

19:11: اتهم رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، روسيا بالرغبة في إثارة «أزمة غذائية» على المستوى العالمي، بعد إثارة طاقة أخرى وفي إطار غزو بلده المجاور.

«نوايا روسيا واضحة. وبعد ازمة الطاقة التى سببتها روسيا فى نهاية العام الماضى وبداية هذا العام فى اوروبا والعالم ككل، فان مهمتهم الان هى اثارة ازمة غذائية كبيرة فى العالم».

19:09: ذكرت السلطات الأوكرانية أن 86 أوكرانيًا قد تم تحريرهم من قبل الجيش الروسي على أساس جديد

من السجناء.

إن المحررين الآن في مكان آمن وحياتهم ليست في خطر، كما أوضح نائب مدير مكتب رئاسة أوكرانيا، كيريلو تيموشينكو، على قناته تيليغرام.

18:28: صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أكثر من 30 دولة انضمت إلى الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية الاستفادة من احتياطيات النفط المواطنين في محاولة لحل أسواق الطاقة العالمية خائفة من عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

18:00: تقدر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بـ 53 عدد مواقع التراث الثقافي الأوكراني التي تضررت نتيجة الغزو الروسي للإقليم.

ومن بين المباني المتضررة 29 كنيسة و 16 مبنى تاريخي وأربعة متاحف وأربعة آثار، كما أوضح المدير العام للثقافة في اليونسكو، إرنستو أوتون، في مؤتمر صحفي.

17:20: وافقت ألمانيا على تسليم 56 دبابة قتالية إلى أوكرانيا، وفقا لمتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية لشبكة سي إن إن.

الدبابات, التي هي من النوع Pbv 501, تأتي من جيش ألمانيا الشرقية في عصر الحرب الباردة وتم بيعها إلى السويد, ثم إعادة بيعها إلى جمهورية التشيك, التي ستسلمها إلى أوكرانيا, وفقًا للوزارة.

17:10: T انه الاتحاد الأوروبي (EU) حث الصين على «عدم النظر في الاتجاه الآخر» و «المساعدة في وقف» الحرب في أوكرانيا، بمناسبة القمة التي عقدها الجانبان عن طريق الفيديو.

«ندعو الصين للمساعدة في وقف الحرب في أوكرانيا. وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الافتراضي مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ ورئيسها شي جين بينغ إن الصين لا يمكن أن تنظر في الاتجاه الآخر إلى هذا الانتهاك للقانون الدولي».

17:00: طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) تفويض اختصاصييها بزيارة محطة زابوريزهيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء انترفاكس، وفقا لمعلومات من رويترز.

16:30: أبلغت الحكومة الأوكرانية عن افتتاح تسعة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من مدن ماريوبول، وإنرغودار، وبيرديانسك، وميليتوبول، وروبيجن، ونيزني، وسيفيرودونيتسك، وبوباسنا، وليسيتشانسك.

16:00: رفض أولساندر موتوزيانيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، التعليق على الاتهامات الروسية حول هجوم مروحيات أوكرانية على قاعدة وقود في مدينة بيلغورود جنوب روسيا.

وقال في بيان متلفز «اود ان اؤكد ان اوكرانيا تقوم بعملية دفاعية ضد العدوان الروسي على اراضي اوكرانيا». «هذا لا يعني أن أوكرانيا يجب أن تكون مسؤولة عن كل سوء تقدير أو حدث أو كارثة تحدث على أراضي الاتحاد الروسي. ليست هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذه الاتهامات. لذلك لن اؤكد او انفي هذه المعلومات».

15:30: قالت روسيا إنها لن تبدأ في قطع إمدادات الغاز إلى «الدول غير الصديقة» مباشرة بموجب مرسوم جديد يتطلب الدفع بالروبل اعتبارًا من 1 أبريل.

15:20: صرح المستشار الألماني أولاف شولز بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «ليس على علم جيد» بتطور الصراع العسكري في أوكرانيا.

وقال شولز في بودكاست السياسة الألمانية أن الأجهزة الأمنية الروسية قد «تخفي الكثير من الحقائق» عن روسيا، مثل عدد الأفراد العسكريين الذين فقدوا أرواحهم منذ بداية الغزو في 24 فبراير.

15:10: نددت منظمة العفو الدولية غير الحكومية بأن «تكتيكات حرب الحصار القاسية» التي تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا والتي تتميز بـ «هجمات عشوائية ضد المناطق المكتظة بالسكان» تثير «عمليات قتل غير مشروعة للمدنيين» في الإقليم.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن هذه الهجمات تشمل «تعطيل الخدمات الأساسية، وخفض الاتصالات وتدمير البنية التحتية المدنية»، فضلا عن «القيود المفروضة على الحصول على الأدوية والرعاية الطبية».

وقالت منظمة العفو الدولية «في الأسابيع الأخيرة، استخدمت القوات الروسية أسلحة ذات آثار عشوائية بطبيعتها، مثل الذخائر العنقودية والأسلحة المنخفضة الدقة ذات الآثار على مناطق واسعة، (...) في الهجمات على المناطق المكتظة بالسكان».

15:00: ندد رئيس بلدية تشيرنيهيف بأن التفجيرات الروسية دمرت جناح الأورام في مستشفى المدينة، بعد أيام قليلة من إعلان روسيا أنها «ستقلل بشكل كبير» هجومها العسكري.

«أصابت بعض القذائف المستشفى الإقليمي مباشرة، وتم تدمير أحد مباني المستشفيات، وحدة الأورام، بالكامل. وقال العمدة فلاديسلاف أتروشينكو لشبكة سي إن إن إن إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة.

14:30: بلغ عدد اللاجئين المغادرين من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي بالفعل حوالي 4.1 مليون، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، والتي تقدر أيضًا بـ 6.5 مليون شخص غادروا منازلهم ولكنهم ما زالوا على الأراضي الأوكرانية.

في المجموع، تم تشريد أكثر من 10 ملايين شخص نتيجة للصراع، وعبروا ما يقرب من 2.4 مليون منهم الحدود إلى بولندا، وفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

14:20: قصفت مروحيتان أوكرانيتان دبابة بنزين على الأراضي الروسية في بلدة بيلغورود، في غرب روسيا، إلى حوالي 40 كم من الحدود الأوكرانية، وفقا لما ذكره الحاكم المحلي.

إذا تم تأكيد ذلك, ستكون غارة بيلغورود ثاني عملية مروحية في كييف, بعد محاولة لاختراق الدفاعات الجوية الروسية حول مدينة ماريوبول المحاصرة على الساحل الأوكراني لبحر آزوف.

13:50: استأنفت روسيا وأوكرانيا محادثات السلام عن طريق الفيديو، وأكد المفاوضون من كلا الجانبين.

13:48: أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بعد لقائه بالسلطات الأوكرانية والروسية، أنه سيزور محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية السابقة، مسرحا للقتال بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا لأكثر من شهر قبل.

وأوضح غروسي على تويتر أنه سيقود «مهمة المساعدة والدعم» لهذه المرافق، المشهد في عام 1986 لأكبر كارثة ذرية في التاريخ.

13:30: حوالي 2000 مدني في حافلات إجلاء متجهة من مدينة بيرديانسك الساحلية إلى زابوريزهيا، التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، ونقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقال مجلس مدينة ماريوبول في بيان على تيليجرام «غادرت قافلة الإخلاء بيرديانسك إلى زابوريزهيا». «انضمت العديد من المركبات الخاصة إلى 42 حافلة ترافقها مركبات الصليب الأحمر و SES (خدمة الطوارئ الحكومية). نتوقع اليوم وصول عدد قياسي من سكان ماريوبول».

13:03: يقدر الجيش الأوكراني بـ «حوالي 17700 ″ الجنود الروس الذين قتلوا في القتال منذ بداية الحرب التي اندلعت في 24 فبراير بأمر الغزو الصادر عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

12:54: القوات الروسية تغادر تشيرنيهيف (تشيرنيهيف) شمال كييف، كما صرح حاكم المنطقة، فياتشيسلاف تشاوس، الذي أكد على تيليغرام أنه لا يعرف أسباب هذا الانسحاب، الذي أعلنت عنه السلطات الروسية هذا الأسبوع.

12:30: قال الصليب الأحمر الدولي أنه لم يتم بعد تأكيد أن إخلاء مدينة ماريوبول المحاصرة، في جنوب أوكرانيا، يمكن أن يتم هذا الجمعة، وفقا لما ذكره متحدث باسم المنظمة في جنيف.

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن فريقها الميداني لديه ثلاث مركبات وتسعة جنود في زابوريا للتوجه إلى ماريوبول.

«أملنا هو أنه لا يزال بإمكاننا بدء عملية الإخلاء اليوم. وقال انه طريق طويل جدا» بين زابوريا وماريوبول.

12:10: بلغ عدد القتلى في هجوم الثلاثاء على مقر الإدارة الإقليمية لمدينة ميكولايف الأوكرانية، في جنوب البلاد، 28، وفقا لدائرة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا (SES).

في حديثها إلى الوكالة الأوكرانية Ukrinform، حددت إليانا باتسيوك، المتحدث باسم SES، أنه في الساعة 10.50 صباحًا من يوم 1 أبريل، فإن الرصيد المؤقت للهجوم الصاروخي الروسي الذي ضرب ودمر مقر الإدارة الإقليمية هو 28 قتيلاً.

11:10: قال مستشار رئيس بلدية المدينة يوم الجمعة إن القوات الروسية لم تسمح لإمدادات المساعدات بالوصول إلى مدينة ماريوبول المحاصرة، ولا يزال من الصعب على السكان المحاصرين مغادرة المدينة.

«لا تزال المدينة مغلقة عند المدخل ومن الخطورة بمكان المغادرة بسيارتك الخاصة. وعلاوة على ذلك، ومنذ أمس، لم يسمح المحتلون (الروس) بشكل قاطع بدخول أي مساعدات إنسانية، حتى أصغرها، إلى المدينة».

11:00: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده سترسل عربات بوشماستر مدرعة إلى أوكرانيا، استجابة للطلب الذي قدمه يوم الخميس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للدفاع عن أراضيها ضد الغزو الروسي.

«سنرسلهم على متن طائراتنا C-17 للتأكد من أنها يمكن أن تكون هناك لدعم»، أعلن موريسون، دون تحديد عدد هذه المركبات أو تاريخ الشحن.

8:30: رفعت السلطات الأوكرانية يوم الجمعة إلى أكثر من 150 عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في البلاد منذ بداية الغزو الروسي، الذي أثار في 24 فبراير بأمر من رئيس روسيا، فلاديمير بوتين.

وأشار مكتب المدعي العام الأوكراني في رسالة على حسابه في Telegram إلى أنه حتى الآن تم تأكيد وفاة 153 طفلاً وأضاف أن أكثر من 245 أصيبوا.

وقال «ان العمل جار لتحديد عدد الضحايا من الاطفال فى مناطق الاعمال العدائية النشطة والمناطق التى يحتلها العدو مؤقتا وخاصة فى ماريوبول وبعض مناطق كييف وتشرنيغوف ولوهانسك».

8:00: وصلت وحدة عسكرية تابعة للجيش السوري تضم نحو 300 جندي إلى روسيا يوم الخميس القادم من سوريا لتلقي التدريب العسكري قبل إرسالها إلى أوكرانيا، كما هو موضح بشرط عدم الكشف عن هويته، كما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».

ووفقاً لهذا المصدر، فإن الروس يريدون تجنيد 16,000 سوري للحرب في أوكرانيا مع ظروف عمرية ووزن محددة — الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 45 سنة يزن 50 إلى 90 كيلوغراما — مع إعطاء الأفضلية لأولئك الذين لديهم خبرة قتالية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحصلون على راتب يتراوح بين 000 1 دولار و 000 2 دولار في الشهر، وإذا ماتوا في الجبهة، لكانوا قد وعدوا بأن تتلقى أسرهم 800 2 دولار، بالإضافة إلى 600 دولار في الشهر لمدة عام.

7:30: اليابان لن تدفع مشترياتها من الغاز من روسيا في روبل، وقال هذا الجمعة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بعد الفوز في إنذار البلاد حتى أن المشترين «غير ودية» دفع ذلك بالعملة المحلية أو مواجهة تعليق العقود.

وقال كيشيدا يوم الجمعة ردا على سؤال حول دفع الروبل الذي طالبته موسكو في جلسة برلمانية «كما اتفق عليه في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في مجموعة السبعة، فإننا نرفض».

وأشار الرئيس التنفيذي الياباني، الذي لم يقدم أي معلومات عن حالة عقود الطاقة المبرمة مع الاتحاد الروسي، إلى أن المفاوضات بشأن هذه المسألة لا تزال مفتوحة وقال إنه سيتخذ «التدابير المناسبة»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

7:00: بلغ عدد القتلى من الهجوم الذي نفذته القوات الروسية يوم الثلاثاء ضد المبنى الإداري الرئيسي لمدينة ميكولاييف الأوكرانية حوالي 25، كما أكدته دائرة الطوارئ الحكومية يوم الجمعة.

وقالت الوكالة في رسالة على حسابها على فيسبوك: «في الساعة السابعة صباحاً (بالتوقيت المحلي) في 1 نيسان/أبريل، ونتيجة لتأثير صاروخ للعدو على مبنى الإدارة الإقليمية في ميكولايف، فقد 24 شخصا».

وهكذا، أوضح أن عمال البحث والإنقاذ قد استعادوا حتى الآن 23 جثة من تحت الأنقاض، بينما توفي أحد المصابين في وقت لاحق في أحد المستشفيات. وقال «ان العمل مستمر بلا كلل».

6:30: أكدت القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تحاول تشكيل «إدارات احتلال» داخل مقاطعات دونيتسك ولوهانسك وزابوريزهيا وفي مدينة خيرسون حيث كانت القوات الأوكرانية «ستسيطر» على ما يصل إلى 11 مستوطنة.

«يواصل العدو الروسي عرقلة مدينة خاركيف، وإطلاق القصف المدفعي لتدمير البنية التحتية للمدينة والمناطق السكنية. في المنطقة الواقعة جنوب مدينة إيزيوم، يحاول العدو الروسي كسر مقاومة المدافعين الأوكرانيين»، كما أكدوا في نفس التقرير.

وأفادوا أيضا أن «الهجوم مستمر» على مدينة ماريوبول وأنه في اتجاه مستوطنة ألكسندروفكا في منطقة ميكولاييف «يحاول الجيش الروسي القيام بأعمال هجومية».

5:45: أكد الرئيس الجورجي سالومي زورابيتشفيلي أن جورجيا ستنضم إلى جميع العقوبات المالية التي فرضها الغرب على روسيا، بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقف سفيرها لدى البلاد.

وفقا لزورابيشفيلي، جورجيا سوف تشارك في جميع العقوبات المالية الدولية ضد روسيا، والتي سوف تؤثر على اقتصاد البلاد، كما سجلت وكالة أنباء Ukrinform وأكدت CNN. و بالإضافة إلى ذلك, أكد أيضا أن تبليسي تؤيد حاليا جميع القرارات الدولية التي اتخذت دعما لأوكرانيا.

5:00: تم إجلاء ما لا يقل عن 1458 شخصا من ماريوبول والعديد من مدن منطقة زابوريزهيا على طول ثلاثة ممرات إنسانية تم الاتفاق عليها يوم الخميس، وفقا لما ذكرته نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشوك.

«في 31 مارس، وصل 1458 شخصًا إلى زابوريزهيا في ثلاثة ممرات إنسانية واتفقوا على نقلهم بأنفسهم. من هؤلاء، 631 من سكان ماريوبول و 827 من مدن منطقة زابوريزهيا»، أوضح فيريشوك على حسابه على فيسبوك.

كما ذكرت Vereschuk أن «50 سيارة خاصة وحافلة مع أطفال» غادروا مدينة Energodar. لقد اجتازوا جميع حواجز الطرق ووصلوا إلى زابوريزهيا».

4:15: أكدت أوكرانيا أن القوات الروسية حولت انتباهها عن كييف للتركيز على ماريوبول.

تخلت القوات الروسية حتى الآن عن احتلال كييف وتركز الآن على الهجوم على ميناء ماريوبول على بحر آزوف، وفقا لتقرير صدر صباح اليوم عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

«العدو، الذي عانى من خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، فشل في منع والاستيلاء على مدينة كييف. أجبر المحتلون على التخلي مؤقتًا عن هذه المهمة»، كما يقول جزء من الجيش الأوكراني، الذي نشر في نهاية اليوم السادس والثلاثين من الغزو الروسي لأوكرانيا.

03:36: أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تعيد توزيع القوات من جورجيا إلى أوكرانيا، وأوضحت أنه تم إعادة تنظيم ما بين 1200 و 2000 من قواتها إلى ثلاث مجموعات كتيبة تكتيكية.

وقد أكدت المخابرات البريطانية ذلك في ملفها الرسمي على تويتر، حيث حددت أن هذا الإجراء الذي قامت به موسكو، التي تسعى إلى «تعزيز غزوها في البلاد»، هو «مؤشر على الخسائر غير المتوقعة» التي تكبدتها منذ بداية الغزو.

03:17: قام رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، بتخفيض رتبة جنرالات ل «انتهاك اليمين العسكري للولاء للشعب الأوكراني»، استنادا إلى النظام التأديبي للقوات المسلحة.

أعلن زيلينسكي في خطابه المسائي المعتاد الذي أصدرته الرئاسة الأوكرانية أنه اتخذ مثل هذا القرار بشأن «المناهضين للأبطال. الآن ليس لدي وقت للتعامل مع جميع الخونة. لكن شيئًا فشيئًا سيعاقب الجميع».

02:24: أعلنت أوبرا روسية يوم الخميس إلغاء حفل موسيقي للنجمة الغنائية آنا نيتريبكو لتعليقاته على التدخل العسكري الذي أطلقته موسكو في أوكرانيا المجاورة.

يذكر ان السوبرانو البالغ من العمر 50 عاما والذى يعيش فى العاصمة النمساوية فيينا «ادانت» العملية يوم الاربعاء بعد ان تعرضت لضغوط مثل الفنانين الروس الاخرين فى اوروبا والولايات المتحدة لاتخاذ موقف. ألغت دار أوبرا نوفوسيبيرسك في سيبيريا حفلًا كان من المقرر أن يكون هناك في 2 يونيو.

01:34: أكدت السلطات الروسية أنه سيتم إنشاء ممر إنساني يوم الجمعة من مدينة ماريوبول الساحلية إلى مدينة زابوريزهيا، وبالتالي الامتثال لطلبات حكومتي فرنسا وألمانيا.

«بناء على طلب شخصي من رئيس فرنسا (إيمانويل ماكرون) ووزير خارجية ألمانيا (أولاف شولز) إلى رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي في 1 أبريل، ستعيد القوات المسلحة الروسية فتح ممر إنساني من ماريوبول إلى زابوريزهيا»، أوضح رئيس الدفاع الوطني الروسي، العقيد ميخائيل ميزنتسيف.

01:15: قالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينجفيلد يوم الخميس إن الولايات المتحدة لديها دليل على غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا كانت «كارثة استراتيجية» لروسيا. واضاف ايضا ان موسكو ستواجه المزيد من العقوبات.

وقال المسؤول الاميركي في غرفة الاخبار في البيت الابيض ان «بوتين نفسه قال ان هذه العقوبات فرضت تكاليف غير مسبوقة على الاقتصاد الروسي ودورنا هو مواصلة تعزيز اوكرانيا في ساحة المعركة».

00:58: ناشد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الدول التي تشكل مجموعة العشرين إعادة النظر في مشاركة روسيا في القمة القادمة بعد أن طرحت الولايات المتحدة والعديد من حلفائها على الطاولة إمكانية طرد موسكو في إطار غزو أوكرانيا.

00:45: قتلت قوات فلاديمير بوتين 148 طفلاً خلال القصف والغارات الجوية، وأطلقت 1,370 صاروخًا ودمرت 15 المطارات الأوكرانية منذ بداية الغزو في 24 فبراير، كما ذكرت يوم الخميس من قبل وزارة الدفاع الأوكرانية.

وأضافت تلك المحفظة في بيان لها أن أكثر من 10 ملايين أوكراني فروا من منازلهم.

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