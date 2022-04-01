أمرت INE بإزالة الأسوار المذهلة والمطلية لصالح AMLO لإلغاء الانتداب

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

أمرت لجنة الشكاوى والشكاوى التابعة للمعهد الوطني للانتخابات (INE) يوم الجمعة بسحب أكثر من 600 إعلان لصالح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في 30 ولاية في البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة، لأنها تمثل دعاية محظورة داخل إطار الحظر على المشاورة الشعبية لإلغاء الانتداب.

أشارت المستشارة أدريانا فافيلا في جلسة خاصة إلى أن هذا القرار اتخذ بعد شكاوى قدمتها PRI و PAN و PRD و MC ضد هذه الدعاية، التي نسبوها إلى مورينا والجمعية المدنية «دع الديمقراطية تتبع» والمسؤولين، كما قالوا يسعون للتأثير على المواطنين حتى يوم الأحد المقبل، 10 أبريل، يصوتون بـ «نعم» لكي يظل AMLO في منصبه حتى عام 2024.

هذه 183 إعلانًا مذهلاً، و 18 حالة دعاية ملصقات متصلة بالأسوار، و 354 أسوار مطلية، و 74 حالة من القماش موضوعة في مواقع مختلفة وخمسة إعلانات في وحدات النقل.

بالإضافة إلى ذلك، أعطوا نظام النقل الجماعي لمترو مكسيكو سيتي (STC) 48 ساعة كحد أقصى لإزالة الدعاية الموضوعة على الأسوار المحيطة لتنسيق الصيانة المنهجية لمحطة Constitución 1917.

Propaganda en la Línea 1 del Metro de la CDMX (Foto: Cuartoscuro) Graciela López | Graciela López

وشدد على أن تأليف أو منشأ الموارد المستخدمة لتنفيذ هذه الدعاية غير معروف، وهو ما يمكن أن يكون استراتيجية دعائية غير عادية تهدف إلى حظر عملية إلغاء الولاية.

(Foto: Coparmex)

79.3٪ من المكسيكيين على علم بالمشاورة الشعبية حول إلغاء الانتداب، وفقًا لمسح أجرته شركة FactoMétrica.

في مواجهة السؤال: هل أنت على علم باستشارة إلغاء الانتداب في المكسيك؟ قال ما يقرب من ثمانية من أصل 10 مواطنين نعم أنهم كانوا على علم.

حول مدى احتمال أن يصوت في المشاورة، والتي إذا كانوا على علم، أجاب 68.8٪ أنه «من المحتمل جدًا».

بينما كانت تدرك وتستجيب لـ «من المحتمل جدًا» حصتها بالقيمة الحقيقية 54.5 بالمائة.

Un ciudadano participando en la consulta popular de 2021 sobre juicio a ex presidentes (Foto: EFE) Francisco Guasco | EFE

وفي هذا الصدد، قال FactoMétrica، وهو مستطلع مخصص للقضايا الانتخابية ودراسات الرأي، إن هذه النسبة «ليست توقعات» بل «الرد الذي عبر عنه المستجيبون» وأشار إلى أن المشاركة المقدرة لبعض الأكاديميين تبلغ 27 في المائة فقط.

وفي الوقت نفسه، يوافق 46.8٪ على أن AMLO يجب إلغاء ولايته بسبب فقدان الثقة، و 53.2٪ يريدون أن تنتهي فترة ولايته في عام 2024.

وفقًا لـ INE، فإن إلغاء الانتداب «هو أداة المشاركة التي يطلبها المواطنون لتحديد الاستنتاج المبكر في أداء الشخص الذي يشغل رئاسة الجمهورية، بناءً على فقدان الثقة».





استمر في القراءة: