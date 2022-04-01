نهب محلات السوبر ماركت والمحلات التجارية والأضرار في هوانكايو بسبب توقف الناقلين

يوم الجمعة الماضي، خلال اليوم الخامس من إضراب النقل على مستوى البلاد، خرجت الاحتجاجات في هوانكايو عن السيطرة. اشتبك مواطنون وأعضاء من الشرطة الوطنية البيروفية في وسط المدينة، مما تسبب في الدمار والنهب من المنازل والمحلات التجارية.

وفقًا للصحفي والتر كامبوس، من القناة N، فإن الوضع متوتر في «Incontrastable» منذ الساعات الأولى من الصباح. وقال من منطقة النزاع ان «المدينة مشلولة ولا توجد حركة مرور ومحلات تجارية مغلقة».

«الآلاف من المتظاهرين يدخلون أعمال مختلفة. تم ضبط الأبواب والنوافذ والاغتصاب والنهب في العديد من الشركات العائلية في الجنوب. لقد سرقوا العديد من الأشياء، حتى من مراكز التسوق».

ووفقا له، فإن أفراد الشرطة الوطنية لا يحرسون سوى وسط مدينة هوانكايو، وهو المكان الذي كانوا يسيطرون عليه بعد إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المزارعين والناقلين الذين بدأوا الاحتجاج، والذين تلقوا فيما بعد الدعم من مختلف العمال وأمهات الأسر الذين غادروا منازلهم.

الاضطرابات في هوانكايو. فيديو: القناة N

عند الظهر، وصل البروتستانت إلى مقر حكومة جونين الإقليمية وألقوا الحجارة عليها، بالإضافة إلى محاولة حرقها. تم تدمير واجهة المبنى، بينما في الداخل، تأثرت وحدة خدمة المواطنين.

«هناك بطالة واسعة النطاق في هوانكايو. لا يزال الوضع غارقًا. ولا يزال عدد أفراد الشرطة غير كاف. ولا يزال الآلاف من المتظاهرين قريبين من الحكومة الإقليمية والبلدية المحلية، على أمل».

من بين harangues Protestants، تتكرر الشعارات التالية: «ليما بدون طعام إذا لم يكن هناك حل! القلعة والكونغرس، نفس الهراء!»

وفقًا لكامبوس، فإن مواطني هوانكايو غير مرتاحين ومزعجين من حكومة بيدرو كاستيلو تجاهل ادعاءاتهم على الرغم من الوعود التي قطعتها السلطة التنفيذية عشية.

«إنهم يشعرون أن السلطات قد كسرت كلمتهم، مما تسبب في خروج آلاف الأشخاص إلى الشوارع. لقد أرادوا إعداد طاولة حوار، ولكن بما أنهم لم يحصلوا على معلومات من القادة والسلطات المحلية والإقليمية، ولكن لم تكن هناك أي معلومات».

الأضرار في Huancayo بسبب توقف شركات النقل.

«هذا خلق انزعاجًا بين المتظاهرين، الذين تصرفوا بعنف شديد ضد الشرطة، الذين اشتبكوا معهم لأكثر من ساعة. إنهم يطالبون بحضور المدير التنفيذي، بيدرو كاستيلو. هذا هو النظام».

وتجدر الإشارة إلى أن نقابات شركات النقل الثقيلة بدأت إضرابا لأجل غير مسمى يوم الاثنين 28 آذار/مارس للاحتجاج على ارتفاع الوقود والمطالبة بطاولة حوار مع الحكومة والشركات. في اليوم التالي، تم إغلاق 40 طريقًا في جميع أنحاء البلاد، واستمر ذلك في 31 من الشهر نفسه، على الرغم من الاتفاقات التي أعلنها رئيس الوزراء أنيبال توريس.

وفي مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، ذكر المسؤول أن وزارة النقل والاتصالات توصلت إلى اتفاقات مع الاتحاد الوطني لشركات النقل والاتحاد البيروفي لشركات النقل لرفع الإضراب وإلغاء الطرق.

Pedro Castillo habría desatado la furia en Huancayo.

فلاديمير سيرون ينطق

أعرب الحاكم السابق لجونين، فلاديمير سيرون، عن تضامنه من خلال شبكاته الاجتماعية مع ما حدث في مدينة هوانكايو. وحث حكومة بيدرو كاستيلو على عدم استخدام تدابير القوة لاحتواء المظاهرات.

«تضامننا مع الناس والمزارعين والناقلين، في مقياس كفاحهم. ولا ينبغي للحكومة أن تختار القمع، بل بالأحرى الحوار وتوافق الآراء. لقد تأخر رد فعل وزراء النقل والزراعة، لكنه ضروري بنفس القدر».

الطرق المسدودة في JUNÍN

الطريق السريع المركزي (حركة المرور المتقطعة)

-كم 23 تينغوباتشا (أكولا، تارما)

-كم 136 هواكرابوكيو (هوانكايو)

-كم 75 ميرافلوريس (جاوجا)

-كم 78 جسر ستيوارت (هواريبامبا، جاوجا)

-كم 92 سان لورينزو (جاوجا)

-كم 120 جسر برينا (بيلكومايو، هوانكايو)

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