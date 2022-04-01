يأسف جينو أسيريتو لاستخدام الابتنائية: «نمت حلماتي»

على الرغم من أنه كان بعيدًا لفترة من الوقت عن برامج الواقع المنافسة لتكريس نفسه للموسيقى، إلا أن جينو أسيرتو قرر العودة إلى Esto es غيرا ليحل محل أنتوني أراندا، الذي أصيب كاحله واضطر إلى الابتعاد عن شاشات América Televisión.

لهذا السبب، أطلق إنتاج سلسلة الواقع اسم شقيق جوتا بنز ووافق على العودة. منذ أن كان حاضرًا في استوديوهات Pachacamac، يظهر المؤثر في برامج تلفزيونية مختلفة للكشف عن تفاصيل حياته.

خلال مقابلة أجراها مع برنامج En Boca de Todos، كشف فتى الواقع أنه اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية بعد تشخيص إصابته بالتثدي بسبب الابتنائية التي استخدمها لبناء عضلاته.

« الحقيقة هي، التثدي أعتقد أنه عندما وصلت إلى بيرو بسهولة، كان عدم نضج أحد استخدام أشياء لا يجب أن أستخدمها والتي تسببت في نمو حلماتي قليلاً. من الناحية الجمالية، لم أكن أحبهم، وخلعتهم، تمامًا مثل ذلك»، قال جينو أسيريتو.

وبالمثل، استغل الشريك السابق لـ Jazmín Pinedo كاميرات En Boca de Todos ليوصي الناس بعدم استخدام أي نوع من «pichicata»، لأن هذا قد يضر بهم في المستقبل كما حدث له.

« pichicata صحيح، هذا كل شيء ويمكنني أن أقول إنهم لا يستخدمونه لأنه أعطاني التثدي واضطررت إلى إزالته... لتقديم المشورة للناس بعدم استخدامه. لم أستخدمه منذ فترة طويلة وأنا بخير».

اعترف جينو أسيريتو بأنه اضطر إلى إجراء عملية جراحية بعد تشخيص إصابته بالتثدي بسبب الابتنائيات التي استخدمها.

أجرى جينو أسيريتو وباتريسيو بارودي مناقشة قوية.

تألق جينو أسيريتو وباتريسيو بارودي في مناقشة صعبة في أحدث إصدار من Esto es Guerra، هذا بعد أن أشار الشريك السابق لياسمين بينيرو إلى أن قائد «المحاربين» لم يعاني من إصابة وتظاهر بأنه ليس على ما يرام لعدم المنافسة.

« ما زلت أعتقد أنك لم تتأذى في ذلك اليوم. بقدر ما يقول الناس، بغض النظر عن مقدار ما يقوله معجبوك، أعتقد أنك لم تتأذى ، لأنه إذا كنت قد أصيبت، لما كنت ستفعل أي شيء الآن».

لم يتم استقبال كلمات جينو أسيريتو هذه بشكل جيد من قبل باتريسيو بارودي، الذي لم يتردد في الإجابة عليه بصوت عال وواضح للتشكيك في حالته الصحية. وأضاف: «ليس ما يقوله المتابعون، إنه ليس ما يقوله المشاهدون، إنه ليس ما تقوله، لدي اختبار طبي حيث يقول التصوير بالرنين المغناطيسي الخاص بي ذلك».

ومع ذلك، فإن هذا لم يوقف عضو «المقاتلين»، لأنه أشار إلى أنه على الرغم من أن شريكه أجرى فحصًا طبيًا، إلا أنه كان بإمكانه تصنيعه. « يمكنني أيضا إجراء اختبار مغناطيسي كاذب القيام به »، انتقد.

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