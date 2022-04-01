جيانلوكا لابادولا DT السابق على المرمى ضد باراغواي: «سجل هدف مهاجم حقيقي»

عمل جيانلوكا لابادولا مع كان المنتخب الوطني البيروفي غير عادي، مثير للإعجاب وبلد كامل يشكره على كل تسليم والهدف الذي صنعه. عندما كان يرتدي القميص الأحمر الأبيض.

ولم يكن يوم الثلاثاء الماضي استثناءً، لأن الدور الذي لعبه «بامبينو دي» كان لوس أنديز ضد باراغواي، في آخر موعد للتصفيات، بارزًا. ليس فقط بسبب الهدف، ولكن بسبب التفاني والرغبة التي وضعها في كل كرة أتصل بها.

من إيطاليا، لم يكونوا غرباء عما فعله جيانلوكا لابادولا مع بيرو، لأنه لم يكن فقط وسائل الإعلام التي بعد أدائه، ولكن مدربه السابق ماريو بيترون شجعه أيضا على الرغم من أميال المسافة هناك.

دعا Infobae مرة أخرى ماريو بيترون لتحليل القليل من أداء تلميذه السابق جيانلوكا لابادولا مع قميص المنتخب الوطني البيروفي ضد باراغواي،

«أنا سعيد جدًا لبيرو وما فعله جيانلوكا لابادولا في الملعب. تحدثنا قبل المباراة ويمكنني أن أتذكر كيف يمكن أن يحدث فرقا. نعم, يمكن أن يساعد أمتك على لعب مباراة repechage هذه وقلت لك ذلك بدون مشكلة, نظرًا لأن Lapadula في تلك المباريات المهمة تبرز دائمًا. بالنسبة لي ليست أخبارًا، لأنني أعرف شخصية الصبي وما يمكن أن يعطيه للفريق بأكمله للشعب»، قال ماريو بيترون لـ Infobae حصريًا.

في الوقت نفسه، قال بيترون إنه لم يفاجأ بأن جيانلوكا لابادولا حدد بهذه الطريقة في مواجهة باراغواي.

«أنا سعيد لأن لابادولا سجل هدفًا ليس جديدًا بالنسبة لي، لأنه بدأ في اتخاذ تلك التحركات لهذا الهدف، الذي نسميه في إيطاليا «الحركة خارج الخط»، التي تقف وراء المدافعين. لقد كانت مساعدة جيدة جدًا من زميله في الفريق، لكن جيانلوكا بحث عن مساحة خلف خط الدفاع بشكل جيد للغاية وبساقه اليمنى سجل هدف ًا حقيقيًا للمهاجم «، أكد هذه الوسائط.

ومع ذلك، يوضح لنا ماريو بيترون أن جيانلوكا لابدولا لا يزال بإمكانه تقديم المزيد في المنتخب الوطني البيروفي. وعلق مدربه السابق الذي يعتمد دائما على موهبة مهاجم بينيفينتو لمهاجم دوري الدرجة الاولى الايطالي «انه يمكن ان يعطي المزيد، كل هذا يتوقف على ما اذا كان يلعب بمزيد من الاستمرارية في ناديه».

أخيرًا، يوضح بيترون أن الفريق البيروفي هو المفضل للوصول إلى كأس العالم في قطر، لأن المنافس الآسيوي ليس لديه الحجج للتغلب على ممثل كونميبول. واضاف «سيكون لديه الدافع للذهاب الى كأس العالم. بالنسبة لي في repechage بيرو هو المفضل، «ماريو بيترون حكم حصريا إلى Infobae.

أرقام جيانلوكا لابادولا في التصفيات

لعب جيانلوكا لابادولا 13 مباراة للمنتخب الوطني البيروفي لتصفيات كأس العالم قطر 2022 وسجل ثلاثة أهداف.

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