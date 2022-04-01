رد فعل فلوريندا ميزا على إعلان أوجينيو ديربيز و «إل تشافو ديل 8″

كما أتيحت الفرصة للممثلة الأولى وأرملة روبرتو غوميز بولانيوس، فلوريندا ميزا، لتوضيح جميع الشائعات التي تدور حول الإنتاج المستقبلي للمسلسلات الحيوية التي يعدها المنتج الراحل، بالإضافة إلى الجدل الذي نشأ حول المنتج السمعي البصري من بطولة أوجينيو ديربيز.

شارك المؤرخ أيضًا في اجتماع مع وسائل الإعلام والذي تناوله الصحفي الترفيهي، بيرينيس أورتز، الذي كان مسرورًا بالإعلان التجاري الذي أدلى به أوجينيو ديربيز دي تشيسبيريتو.

«نعم، إنه لطيف للغاية، لقد أحببته. لقد أحسنت»، علقت أولاً الممثلة التي أعطت الحياة لـ Chimoltrufia. وأكد في وقت لاحق أنه لم يكن هناك أبدا أي معارضة لعمل أوجينيو التجاري: «لم يتم إعطاؤه دائما الجودة التي كان روبرتو سيطالب بها، ولكن في حالة هذا العرض الترويجي كان جيدا جدا»، وأضاف.

ألمح أوجينيو ديربيز إلى أن مشروعه سيصدر في 24 مارس (الصورة: Instagram/ @ederbez)

أشادت الممثلة الأولى بعمل المؤدي الأخير الذي شارك في CODA, الفيلم الذي فاز بالتمثال الذهبي فئة «أفضل فيلم» في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022: «ليس من المستغرب، أوجينيو ديربيز لن تفعل قطعة من حماقة،» قال.

وأخيرًا، أعربت فلوريندا ميزا عن أسفها لأنها توصف بأنها الجاني بأن برامج تشسبريتو لم تعد على شاشة التلفزيون وأنها في بعض الإنتاجات المتعلقة بتشيسبيريتو تريد معارضة الأفكار المختلفة.

«كنت حزينًا جدًا لأنهم قالوا إنه غير عادل وقاسي، لا علاقة لي بأي من ذلك. هذا يجعلني حزينا جدا، ولكن بالتأكيد أن الشائعات قد جلبت من قبل شخص لا يحبني».

بعد أن أثار أوجينيو ديربيز الشكوك حول مشروعه الغامض حيث سيحصل على مشاركة خاصة من Chavo del 8، الشخصية التي تجاوزت معظم روبرتو غوميز بولانوس، كان في مارس 23 أن المؤرخ المكسيكي شارك أنه كان إعلانًا لمنصة تلفزيونية مدفوعة الأجر مع وجود في المكسيك.

يمكن أن يكون مشروع Derbez سلسلة السيرة الذاتية لـ Chespirito (الصورة: Instagram/ @ederbez)

«اسمع، لقد كنت أقرأ جميع تعليقاتك حول المشروع الأخير الذي قمت بتحميله مع El Chavo del 8 [...] ولكن الحقيقة هي أنني لا أستطيع تحملها بعد الآن، أريد أن أخبرك، لا أريدك أن تنتظر أكثر من ذلك، لذا اذهب لرؤيتها «، سمع في بداية الحملة بطولة Derbez.

يحدث المشهد في غرفة المعيشة في منزل حيث يظهر المترجم المكسيكي مستريحًا على كرسي بذراعين أمام التلفزيون. مع السيطرة في متناول اليد، كان المؤدي البالغ من العمر 60 عامًا يشاهد حلقة من Chavo del 8 عندما تكسر الشخصية الجدار الثالث من لحظة إلى أخرى ولا تتحدث معه فحسب، بل يغادر الشاشة.

«يوجينيو، هل ما زلت تراني كما لو كنت طفلاً؟ «، يسأل صديق Popis و Chilindrina و Kiko. بسرعة، ديربيز ينضم مرة أخرى إلى المقعد مندهشا لرؤية شخصية طفولته أمامه، خارج التلفزيون: «تشافو؟... بالطبع، طوال حياتي، لقد رافقتني دائمًا «، أجاب شخصية El Chavo.

الصور: إنستغرام @ederbez //Televisa

بعد ذلك، يتحول شافيتو إلى التلفزيون، ويفاجأ بعدد القنوات التي تقدمها الخدمة، ويشغل مقعدًا مع ابن سيلفيا ديربيز ويشاركون في محادثة قصيرة حول الانتصارات التي حققتها المشاريع الفنية المكسيكية في السنوات الأخيرة. أخيرًا، يشكره أوجينيو على فتح الطريق أمام الكوميديين الآخرين وتذكر الشخصية أن الاعتراف متبادل.

في نفس الموقع، يشار إلى أن وراء كواليس الإعلان متاح داخل الخدمة، والتي تم تسجيلها بتقنية الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم Deepfake، والتي وضعت على الممثل الذي لعب في هذه المناسبة الصبي الذي عاش في أكثر حي المكسيك الشهير.





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