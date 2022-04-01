سقط خمسة من عائلة ميتشواكان بسبب مذبحة بالينكي دي زينابيكوارو

واعتقلت السلطات الاتحادية والمحلية خمسة أشخاص يشتبه في أنهم ينتمون إلى أسرة ميتشواكان، يجري التحقيق معهم لتورطهم في مذبحة 20 شخصا في مدينة بالينكي في زينابيكوارو، بالإضافة إلى الهجمات على مرافق وزارية في مارافاتيو.

أكدت المصادر الفيدرالية التي تمت استشارتها لـ Infobae Mexico أن الأشخاص ينتمون إلى الفصيل الذي يسجل العمليات في شرق ميتشواكان وجزء من ولاية المكسيك. ووفقا للسلطات الوزارية، تم القبض على الأشخاص في بلدة في بلدية سوسوبواتو.

وهؤلاء هؤلاء هم فرناندو خوسيه إي، وخوسيه أنطونيو كيو، وأدريان سي، وخوان أنطونيو م.، وإرفين ر.، الذين حصلوا على ثلاث بنادق عيار 7.62 (AK-47)؛ وبندقيتان عيار .22؛ وبندقية واحدة من عيار 270؛ وبندقية نصف آلية عيار 12 ملم وملحق قاذفة قنابل عيار 40 ملم؛ كما أنها مفيدة المجلات والخراطيش.

«كما تم ضبط أكياس الجوت التي تحتوي على العشب الأخضر، على ما يبدو الماريجوانا،» وقال مكتب المدعي العام ميتشواكان، وهو التحقيق في التورط المزعوم في كلا الهجومين.

Los presuntos delincuentes fueron asegurados en Susupuato y luego trasladados a Morelia (Foto: FGE-Michoacán)

ووفقا للتقرير الرسمي، تم وضع الرجال الخمسة على طريق ترابي يؤدي إلى بلدة إل ماجو، حاملين بنادق طويلة. وتضمنت العملية عناصر من التنسيق الوطني لمكافحة الاختطاف، والمركز الوطني للاستخبارات، والحرس الوطني، والجيش، ومكتب المدعي العام المحلي.

وبعد إلقاء القبض عليهم، نُقل المجرمون المزعومون إلى مدينة موريليا ليتم وضعهم تحت تصرف مكتب المدعي العام في مقر كيان ميتشواكان. وستستمر المؤشرات الأولية الصادرة عن السلطات في دعم الآثار التي ارتكبت في 9 شباط/فبراير و 27 آذار/مارس.

وفي إطلاق النار في الصباح الباكر على مكتب المدعي العام في ميتشواكان والإجراءات الرامية إلى دعم الهجوم، أصيب ثلاثة ضباط. في ذلك الوقت، لم يتم استبعاد مشاركة Correas، المعينة كحلفاء لعائلة ميتشواكان.

ونتيجة لاقتحام كوماندوز مسلح في نهاية الأسبوع الماضي في بالينكي سري في زينابيكوارو، قتل 19 شخصا على الفور، بينما توفي ضحية أخرى في طريقهم إلى المستشفى.

El dueño del lugar, su hijo y una mujer tenían ciudadanía estadounidense (REUTERS/Stringer NO RESALES) REUTERS

بالإضافة إلى ذلك، أصيب أربعة أشخاص من الآثار. وحتى الآن، لا يزال هناك موضوع واحد فقط يُلقب بـ El Chapo، والذي ربما يكون أصلاً من غواتيمالا، محميًا. لقد تم بالفعل المطالبة بأي شخص آخر من قبل الأقارب.

وكانت السلطات الاتحادية قد أشارت بالفعل إلى أن المجزرة التي أودت بحياة 20 شخصا نتجت عن أعمال انتقامية بين أفراد الجريمة المنظمة. وفي تلك المنطقة المتاخمة لغواناخواتو وتقترب من ولاية المكسيك، فإن زنزانات خاليسكو نويفا جينيراسيون كارتل (CJNG) والكورياس وعائلة ميتشواكان محل نزاع للسيطرة عليها.

وتشير التقارير الأولية إلى أنه تم التخطيط للانتقام من رئيس إقليمي مزعوم من الحزب الوطني الغواتيمالي الذي هاجر من انتمائه إلى أسرة ميتشواكان. حددت الصقور مكان الزعيم المزعوم وتم نشر عملية لإعدامه، ومع ذلك، كان الكوريس بمثابة دعم لهذه الإجراءات.

من ناحية أخرى, نفس المجموعة بقيادة Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, شجبت في فيديو صدر على الشبكات الاجتماعية أن أولئك الذين أعدموا الضحايا العشرين كانوا مضيفين لزعيم عائلة ميتشواكان، ميداردو هيرنانديز فيرا المعروف باسم El Cien أو Lalo Mantecas؛ وأشاروا إلى التنسيق مع دانيال كوريا، رئيس الخلية التي يحمل لقبه.

Los sicarios llegaron escondidos en una camioneta de frituras robada en el Estado de México (Foto: SSP-Michoacán)

تم تسجيل المجزرة في بالينكي السري من Zinapécuaro في الليل. قُتل مالك المكان وابنه هناك، بالإضافة إلى ثلاث نساء وبقية 15 رجلاً. قام القتلة بسد الطريق حول مزرعة إل بارايسو في مستعمرة إميليانو زاباتا بشاحنة.

في الحدث الذي عقد مفتوحة للجمهور، تم عقد حوالي 40 معركة الديوك دون رهان. وعندما أغلق الموقع أبوابه, وصلت قيادة على متن شاحنة توزيع Sabritas, التي كانت قد سرقت في ولاية المكسيك قبل أيام.

فتحوا النار ثم هربوا في سيارات الضحايا أنفسهم. حدد الوكلاء الخبراء 15 مركبة من أنواع ونماذج مختلفة. و أثناء و جودها في إحدى الشاحنات, التي يزعم أنها تتعلق بالأشخاص الذين تعرضوا لل اعتداء, تم تحديد ملابس و ملصقات تحمل شعار زنزانة إجرامية. كما تم تقديم أكثر من مائة غلاف قرع من العيار الثقيل.

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