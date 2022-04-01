الحرب الاقتصادية تنتشر الأضرار والخسائر خارج أوكرانيا

FILE PHOTO: A model of the natural gas pipeline is placed on Russian rouble banknote and a flag in this illustration taken, March 23, 2022. REUTERS//File Photo

تبدأ العقوبات الغربية لغزو أوكرانيا في ضرب الروس من المدن الكبرى. معظم المتاجر التي يتسوقون فيها، وخاصة الأصغر منها، مغلقة. هواتفهم المحمولة لا تعمل كما اعتادوا. ليس لديهم إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي العالمية. هناك نقص في المنتجات في محلات السوبر ماركت. من ناحية أخرى، أوروبا تهتز. إنه بارد. إذا لم تدفع بالروبل، فلن يكون لديك غاز روسي. هناك بالفعل تقنين في ألمانيا والنمسا. وتخشى الحكومات من أن السخط لن يوجه فقط إلى بوتين ولكن عليهم. الحرب من أجل الوسائل الاقتصادية موجودة بالفعل هنا.

أصبح فنجان قهوة متوسط الحجم في موسكو بالفعل رفاهية غير واقعية. يكلف ما يصل إلى قائمة الغداء في مطعم مزدحم بموظفي الدولة. اختفت نسبريسو التي كانت في متناول اليد في أي شارع مركزي في موسكو أو سانت بطرسبرغ. في المحلات التجارية لا تزال هناك بعض الكوكا كوكا كولا والشوكولاتة في أوروبا الوسطى. البقية، كلها وطنية أو غير موجودة.

نوافذ المتجر مظلمة أو مغطاة بالورق المقوى والخشب. UNIQLO، اتش اند ام، سوني، زارا، بول اند بير، سيفورا، جو مالون، ستاربكس، سامسونج، ماكدونالدز، ايكيا، دولتشي آند غابانا، أبل وغوتشي أغلقت جميع فروعها. علقت أكثر من 500 شركة دولية عملياتها. سقطت ستارة حديدية جديدة على روسيا وأولئك الذين يشعرون بها أكثر هم الشباب الذين ولدوا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. لقد اعتادوا على العيش بالطريقة الأوروبية، ولديهم نفس الشيء مثل أي شخص في سنهم من لندن أو أثينا. الآن يبحثون عن تطبيقات لتعلم كيفية العناية بشكل أفضل بهواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي لن يتمكنوا من تغييرها لنماذج جديدة لفترة طويلة.

تحول الروس بشكل كبير إلى متاجر السلع الدولية الكبيرة، مثل هذه المتاجر في ايكيا، قبل ساعات قليلة من دخول العقوبات التي فرضها الغرب حيز التنفيذ. رويترز/موظفون/صورة ملف

تعاني العائلات الروسية من انخفاض حاد في مستويات المعيشة. لقد تضرروا بالفعل من الركود لمدة عامين والتضخم المرتفع الذي يغذيه الآن انهيار الروبل. حذر مركز البحوث الاقتصادية والتجارية (CEBR) في لندن في دراسة هذا الأسبوع من أن «الجمع بين العقوبات وارتفاع تكاليف الواردات وارتفاع أسعار المواد الخام والمواد الغذائية يجعل حرب بوتين ضربة خطيرة لمستوى المعيشة أنه سيكون من الصعب على الكرملين للتعويض». وتتوقع أن تنخفض الأجور بمقدار الربع بالقيمة الحقيقية خلال العامين المقبلين. ويقدر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بين 10٪ و 20٪ لهذا العام.

على الرغم من أنه لا يمكن لأحد أن يعرف بالضبط ما ستكون عليه العواقب الحقيقية. تؤثر العقوبات على سلسلة الإنتاج بأكملها. تعتمد صناعة التكنولوجيا الروسية بشكل كبير على المنتجات الغربية التي توقفت عن تسويقها، مما يرفع سعر المنتجات الفرعية. «ما تبقى في المتاجر يكلف ضعف ذلك، لا يمكنني شرائه. قالت كاتيا، وهي فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا، في مقابلة مع The Telegraph: «إذا انكسر هاتفي، لا أعرف ما الذي سأفعله: في روسيا لا توجد شركات تصنع التكنولوجيا».

أكثر ما يقلق بقية الروس هو النقص المحتمل في الأدوية. بينما تستمر مختبرات مثل Pfizer-BioNTech و GlaxoSmithKline في تقديم المدخلات الأساسية, هناك بالفعل نقص في الفيروسات القهقرية لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية والأدوية لعلاج السرطان. هناك أيضًا هستيريا جماعية تسبب نقصًا في الصيدليات ومحلات السوبر ماركت. انتشرت كلمة أن السدادات القطنية والفوط الصحية ستنفد قريبًا، وبالأمس كانت طوابير النساء لا حصر لها أمام المتاجر التي تبيعها. يقتصر بيع ورق التواليت على خمس لفات لكل شخص.

أعلن فلاديمير بوتين يوم الخميس أنه لن يبيع الغاز إلى أي بلد إذا لم يدفعوا الفاتورة بالروبل. سبوتنيك/أليكسي نيكولسكي/الكرملين عبر رويترز

يبحث مجلس مركز المبيعات التابع لحكومة فلاديمير بوتين بالفعل عن الشركات الصينية والآسيوية الأخرى التي ترغب في مواصلة التداول مع موسكو والتي يمكن أن تحل محل تلك التي غادرت. وتلك التي بقيت قد زادت بالفعل مبيعاتها بشكل كبير مثل الشركات المصنعة لهواتف Huawei و Xiaomi.

في أوروبا، يكون للعقوبات أيضًا تأثير. تلك التي فرضها الجانب الروسي. يعتمد شمال القارة على الغاز والنفط الروسي لتسخين المنازل في ما تبقى من هذا الشتاء البارد. انهارت مواقع موردي الطاقة البريطانية يوم الخميس حيث سارع العملاء لتقديم قراءات عدادات الغاز والكهرباء قبل يوم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير. بدءًا من أبريل، سيرتفع الحد الأقصى للتعريفات الأكثر استخدامًا، على نطاق معقد فرضه منظم الطاقة البريطاني، بنسبة 54٪، مما يعني أن فواتير الطاقة لحوالي 22 مليون عميل ستزداد بمئات الجنيهات.

نصحت المجموعات الاستشارية للمستهلكين المواطنين بتقديم قراءات لاستهلاكهم للكهرباء والغاز - نعم, تعتقد الشركات ما يقوله العملاء الذين أمضوا - قبل أن يبدأ سريان الارتفاع يوم الجمعة, لتجنب فرض رسوم أعلى على الطاقة التي استهلكوها من قبل. لكن الكثيرين يشكون على الشبكات الاجتماعية لأن مواقع شركات مثل British Gas أو Shell Energy أو Iberdrola الإسبانية، لا تسمح لهم بالقيام بالعملية. تشعر حكومة بوريس جونسون بضغط شعبي وفي البرلمان هناك خطب تدعو إلى استقالته.

أطلقت ألمانيا والنمسا خطط تقنين في ضوء احتمال انقطاع إمدادات الغاز وسط صراع الدفع مع روسيا. تطلب موسكو من الدول «غير الصديقة» دفع ثمن الغاز بالروبل اعتبارًا من 1 أبريل، لكن الاتحاد الأوروبي، الذي يدفع بشكل أساسي باليورو، رفض الفكرة. في يوم الأربعاء، في محادثة هاتفية بين فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولز، بدا أن الروسي يقيد الإجراء النسبي. وقال بيان رسمي صادر عن الحكومة الالمانية ان «المدفوعات ستستمر في الدفع باليورو وسيتم تحويلها كالمعتاد الى بنك جازبروم الذي لا يتأثر بالعقوبات». في اليوم التالي، قال بوتين وداعا. واعلن انه سيقطع امدادات الغاز الى اوروبا الغربية ما لم «يفتح المشترون حسابات الروبل فى البنوك الروسية». واضاف «لا احد يبيع لنا اى شىء مجانا، ولن نقوم بعمل خيري ايضا، اى انه سيتم تعليق العقود الحالية».

الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن أنه سيطلق مليون برميل من النفط يوميا من الاحتياطيات الاستراتيجية في الأشهر الستة المقبلة. رويترز/كيفين لامارك

استجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهديد بإطلاق أكبر حصة من الوقود من احتياطياته الاستراتيجية منذ إنشائه في عام 1975. سيكون 180 مليون برميل من النفط في الأشهر الستة المقبلة. «أسعارنا ترتفع بسبب عمل بوتين. ليس هناك ما يكفي من الإمدادات. وخلاصة القول هي أنه إذا أردنا أن تكون أسعار الغاز أقل، فنحن بحاجة إلى المزيد من إمدادات النفط في الوقت الحالي». هناك بالفعل نقص في زيت الديزل في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يصل سعر الوقود، الذي يسحب جميع التعريفات الأخرى، إلى رقم قياسي في الأيام المقبلة. مشكلة ستؤثر على مستوى العالم. يحذر العديد من الاقتصاديين من أن هذه الحرب يمكن أن تقودنا إلى ركود أعمق مما كانت عليه في عام 2008.

على أي حال، لا يزال هناك باب خلفي أمام الأوروبيين. تهدف العقوبات الغربية إلى شل الاقتصاد الروسي، مما يهدد العملة، الروبل. لكن بنك غازبروم، الذي يدير عقود الطاقة، لم يخضع للعقوبات ويمكنه تحويل العملات الغربية إلى روبل. تنازل لاعتماد أوروبا القوي على الفحم الروسي والنفط والغاز الطبيعي. أكثر من 40٪ من الغاز الذي تستورده أوروبا يأتي من روسيا. يمكن أن تصل مدفوعات الطاقة الأوروبية لروسيا، والتي زادت بسبب ارتفاع الأسعار، إلى 850 مليون دولار يوميًا في النصف الأول من عام 2022، وفقًا لبروجل، معهد بروكسل الاقتصادي.

المفارقة هي أن خط أنابيب الغاز الروسي الذي يصل إلى أوروبا يمر عبر أراضي أوكرانيا. حتى الآن، فرضت حكومة كييف ضريبة للسماح بذلك. وانخفض خط أنابيب الغاز الجديد الذي تم بناؤه تحت بحر البلطيق والذي يمتد مباشرة من سانت بطرسبرغ إلى برلين ضمن الجدل الاقتصادي للغزو الروسي ولم يتم فتحه أبدًا. إنه فيل أبيض ظل نصب تذكاري ملعون لهذه الحرب.