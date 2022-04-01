«دكتور غريب في الكون المتعدد من الجنون»: كل شيء عن ما قبل البيع في المكسيك

خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس، كان عشاق Marvel Cinematic Universe (UCM) متحمسين للغاية لوصول إنتاجات جديدة: مون نايت، بطولة أوسكار إيساك، وموربيوس، برئاسة جاريد ليتو. ومع ذلك، فإن الآلاف من عشاق الأبطال يتطلعون بالفعل إلى وصول دكتور سترينج في الكون المتعدد من الجنون.

لهذا السبب، وبعد انتظار طويل، من خلال شبكاتها الرسمية، شاركت Marvel Studios أنه اعتبارًا من 6 أبريل، سيتمكن عشاق الكتب المصورة من شراء تذاكرهم في شباك التذاكر ومن خلال مواقع السينما التي يختارونها.

«في 5 أيام يبدأ جنون التذكرة قبل البيع! #DoctorStrange في الكون المتعدد من الجنون، العرض الأول 5 مايو، فقط في المسارح. #MarvelStudios،» لاحظت مارفل على صفحتها على فيسبوك في إسبانيا.

Doctor Strange lanzará su preventa el próximo 6 de abril Foto: Facebook/@Marvel

بعد الإعلان، انضمت بعض دور السينما إلى الترويج، وكان هذا هو الحال في Cinepolis، واحدة من أكثر القنوات الترفيهية شهرة في المكسيك: «في MULTIVERSO OF THE MADNESS، يمكن أن يحدث كل شيء، حتى يتم تعديل الوقت. نراكم في هذا البعد 6 أبريل المقبل لفتح #DoctorStrange ما قبل البيع، استعد! «، قال.

مع وصول Marvel Multiverse على الشاشة الكبيرة، وبعد أحداث الرجل العنكبوت: لا طريق المنزل (العنكبوت - رجل: لا طريق المنزل)، الفيلم التالي الأكثر طموحا من قبل عملاق الفيلم هو بلا شك دكتور سترينج في الكون المتعدد من الجنون (دكتور غريب في الكون المتعدد من الجنون) الذي سيأتي من يد المخرج الشهير سام رايمي.

الفيلم الذي أخرجه الرجل الذي أعطى الحياة لملحمة الرجل العنكبوت توبي ماغواير، هو الآن مسؤول عن إخراج التكملة إلى Doctor Strange، لأن إنتاج Marvel Studios يعد بأن يصبح فيلمًا مبدعًا بسبب الأسماء التي تظهر في المؤامرة، بالإضافة إلى النقش الذي سيكون أكثر من المحتمل أن تظهر مثل هايلي أتويل كما الكابتن كارتر، لاشانا لينش كما الكابتن مارفل، وبعض المتغيرات من السيد فانتاستيك، ماغنيتو، ديدبول، بلاك بولت، من بين أمور أخرى.

Benedict Cumberbatch regresa en la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". (Marvel Studios)

ويكمل المدلى بها، برئاسة الممثل بنديكت كومبرباتش (دكتور سترينج)، الجهات الفاعلة التالية: إليزابيث أولسن (واندا ماكسيموف)، تشويتيل إيجيوفور (موردو)، بنديكت وونغ (وونغ)، وشوتيل غوميز (أمريكا تشافيز)، مايكل Stühlbarg (الدكتور ويست) وراشيل ماك آدامز (كريستين بالمر).

ربما يجمع هذا الفيلم الروائي القصص بعد كل الأحداث المتعددة التي حدثت في Spider-Man: No Way Home ويمكن أن يشير أيضًا إلى ما قدمته سلسلة ديزني بلس، لوكي، عندما تطلق الأكوان المتعددة بأكملها في اللحظة التي تطلق فيها سيلفي (صوفيا دي مارتينو) يقتل K ang الفاتح, الذي كان الشخصية التي سحبت خيوط وكالة التباين الزمني في محاولة للحفاظ على كل ما يتعلق بالأكوان المتعددة في الخليج.

(20th Century FOX)

تجدر الإشارة إلى أن أحد الممثلين الذين أكدوا مؤخرًا مشاركته كان باتريك ستيوارت، الذي أعطى الحياة لتشارلز كزافييه في أول سلسلة أفلام X-Men وحيث شارك الاعتمادات مع هيو جاكمان وإيان ماكيلين وهالي بيري.

من ناحية أخرى، كانت آخر مرة أعطت فيها القصة البالغة من العمر 81 عامًا الحياة لبطل Marvel المهم في فيلم Logan (2017)

«حسنًا، لقد تم إيقاف تشغيل هاتفي عندما حدث ذلك، لذلك لم أسمع أي شيء. لم أستيقظ حتى صباح اليوم التالي ونظرت إلى هاتفي ووجدت أنني تعرضت للقصف بالإجابات وأن أفراد العلاقات العامة أرسلوا لي ردود فعل مفصلة وانتقلت إلي, قالت القصة في مقابلة مع بوابة Jake's Takes.

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