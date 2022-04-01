تعرض ديلبرت أغيلار وموسيقييه لسوء المعاملة في ضواحي قناة تلفزيونية

هل فقد أوراقه مرة أخرى؟ أعلن برنامج Magaly Tv: La firme أن ديلبرت أغيلار وموسيقييه تعرضوا لسوء المعاملة من قبل ميلاغروس ليفا عندما كانت حافلة المجموعة متوقفة في الخارج تلفزيون ويلكس.

وفقًا لمقاطع الفيديو وقصة Magaly Medina نفسها، استقل مضيف التلفزيون وسائل النقل الخاصة بمجموعة كومبيا للمطالبة بغطرسة بمغادرة المكان، وذلك لأنهم كانوا في مكان وقوف السيارات الخاص بهم.

وبالمثل، ذهب مراسل من برنامج ATV لمقابلة مغني كومبيا وسأله عما إذا كان صحيحًا أن ميلاغروس ليفا، عندما كان غاضبًا، بدأ ينظر إليه أمام جميع زملائه في العمل.

«هل أخبرك من أنت، من هزمته؟» ، استشاروا مغني كومبيا. « نعم، وضع نفسه في تلك النغمة. ركبت الحافلة للصراخ (على موسيقييها) بنبرة متغطرس» .

وفقًا لديلبرت أغيلار، ذهب مضيف Willax Televisión للبحث عنه بعد المشادة مع موسيقييه ولم يتردد في محاولة جعله يشعر بالنقص، شيء مثل الموسيقيين الذين رافقوه في ذلك اليوم.

«قال لي: «مهلا، من هم أولئك الذين يسيئون التكيف» وغيرها من الصفات لأولادي. لم أكن أعرف أي شيء لأنني كنت في بيئة أخرى. لم أكن أعرف أي شيء عن هذا، قلت لنفسي أن شيئًا ما يجب أن يحدث لهم للرد على هذا النحو. ثم أخبرني الأولاد بما حدث».

في وقت آخر، أكد مغني كومبيا أن Milagros Leiva لم يتصرف معه بشكل صحيح على الرغم من حقيقة أنه كان ضيفًا على القناة التلفزيونية. « لا، لقد حصلت على... من الذي تغلبت عليه؟ هكذا سارت الامر ».

لتوضيح الحقائق، ذكر ديلبرت أن حافلة مجموعته كانت متوقفة في المكان الذي أخبرها به عامل القناة، وأنها لو طلبت منهم الانتقال من الموقع بطريقة ودية، لكانوا قد فعلوا ذلك على الفور.

«لم يضع الوصي في هذا المكان، كان عليها أن تذهب بطريقة أكثر لطفا، كما يفعل أي شخص طبيعي. اطلب من السائق مساحة لاستيعاب سيارته».

أخيرًا، اعتذرت المغنية لـ Milagros Leiva إذا شعرت بالإهانة من قبل موسيقييها، لكنها أكدت أن الطريقة التي ركبت بها الحافلة لتطلب منهم الخروج من موقف السيارات، لم تكن الطريقة الصحيحة.

وأضاف كومبيامبيرو لكاميرات تلفزيون Magaly: «نعم، كان هناك شيء أزعجها أعتذر، واعتذرت للأولاد، لكنها لم تكن النغمة، ولا الطريقة لطلب خدمة للتقاعد ».

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