على الرغم من انخفاض تحصيل الضرائب، تطبق الخزانة 100٪ من التحفيز المالي على الوقود للمرة الرابعة على التوالي

A worker fills a car belonging to a Texas resident, with gasoline at a gas station following increased fuel prices in U.S., in Ciudad Juarez, Mexico March 14, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

قامت وزارة المالية والائتمان العام بتمديد التحفيز المالي بنسبة 100٪ للبنزين والديزل حتى 8 أبريل، بالإضافة إلى الحوافز التكميلية، على الرغم من الانخفاض بنسبة 60.5٪ في مستويات تحصيل الضرائب خلال الشهرين الأولين من العام لضريبة المكوس على الإنتاج والخدمات (IEPS).

أعلنت وزارة الخزانة أنه اعتبارًا من يوم السبت 2 أبريل وحتى يوم الجمعة 8 أبريل، لن يضطر دافعو الضرائب إلى دفع ضريبة المكوس على الإنتاج والخدمات (IEPS) وسيكون لديهم أيضًا حوافز إضافية تتراوح من 1.16 بيزو إلى 3.18 بيزو لكل لتر من الوقود.

وبهذه الطريقة، سيتم إعفاء البنزين منخفض الأوكتان من دفع IEPS البالغ 5.49 بيزو للتر الواحد، و 4.63 بيزو بريميوم والديزل 6.03 بيزو.

ويشير بعض الخبراء الماليين إلى أن هذا النوع من التحفيز المالي هو في الواقع إعانة حكومية للحفاظ على سعر الوقود منخفضًا، حيث يتم تحديد السعر الحقيقي للوقود من قبل سوق النفط الخام الدولي.

طبقت الخزانة نمط 100٪ للأسبوع الرابع على التوالي. (الصورة: وكالات)

هذا هو الأسبوع الرابع على التوالي الذي تعطي فيه السلطات المالية حافزًا ماليًا بنسبة 100٪ لماجنا و بريميوم وديزل البنزين كآلية لاستيعاب تأثير ارتفاع النفط الدولي وإلى حد ما احتواء التضخم في بلدنا، والذي بلغ وفقًا للأرقام الواردة من بنك المكسيك 7 .29٪ حتى النصف الأول من مارس 2022.

ذكرت وزارة الخزانة أنه في عام 2022 جمعت بلادنا 18,855 مليون بيزو لـ IEPS المطبقة على الوقود، والتي كانت أقل بمقدار 25,715 مليون بيزو عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقبل عقد الاتفاقية المصرفية الأسبوع الماضي، أكد وزير الخزانة روجيليو راميريز دي لا أو أن هذه الفجوة المالية تغطيها عائدات الفائضة الناتجة عن صادرات النفط، التي يبلغ سعرها الحالي حوالي 100 دولار للبرميل الواحد. ومع ذلك، اعترف بتروليوس مكسيكانوس أنه في الأشهر الأولى من هذا العام أنتجت بلادنا حوالي 1.5 مليون برميل في اليوم.

أكد راميريز دي لا أو أنه يمكن تطبيق هذه المحفزات المالية لبقية عام 2022 لمنع البنزين من المعاناة من زيادة كبيرة والتأثير على القوة الشرائية للأسر المكسيكية، مما سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض الاستهلاك المحلي.

هذا الأسبوع، رفع بنك المكسيك سعر الفائدة إلى 6.5 نقطة من أجل احتواء الضغط التضخمي. في هذا الصدد، اعتبر نائب حاكم بانكسيكو، جيراردو إسكيفل، أنه من وجهة نظره الشخصية، سيبدأ التضخم في الانخفاض بحلول نهاية عام 2023 للوصول إلى هدف 3٪ بحلول الربع الأول من عام 2024.

وأبرز بتروليوس مكسيكانوس أن استيراد البنزين قد انخفض تدريجيا وأن المصافي المكسيكية تنتج هذا الأسبوع حوالي 300،000 برميل يوميا من هذا النوع من الوقود.

تعتمد المكسيك بشكل كبير على البنزين المنتج في الولايات المتحدة، حيث انخفضت المخزونات 2.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 238 مليون برميل. لهذا السبب، يمكن للرئيس بايدن تحرير جزء من احتياطيات النفط الاستراتيجية لزيادة قدرة التكرير بنحو 300,000 برميل يوميًا كإجراء للحد من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، الذين عانوا أيضًا من زيادة في التضخم.

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