سافرت سينثيا رودريغيز وكارلوس ريفيرا إلى باريس معًا للاستمتاع بعطلتهما.

تتمتع سينثيا رودريغيز وكارلوس ريفيرا بباريس، فرنسا مقاطع الفيديو: إنستغرام @cynoficial/@_carlosrivera

على الرغم من أن كارلوس ريفيرا وسينثيا رودريغيز غالبًا ما يحافظون على خصوصية علاقتهما، إلا أنهم أظهروا مؤخرًا أنفسهم يستمتعون بعطلاتهم في باريس، فرنسا؛ لم تظهر أي من التسجيلات في نفس الوقت، ولكن ليس هناك شك في أنهم يتشاركون لحظة رومانسية في المدينة من الحب.

نشر مترجم Recuérdame على حسابه في Instagram قصة قصيرة مؤقتة أظهر فيها المناظر الطبيعية للمدينة الأوروبية وهتف: «صباح الخير، باريس!»

من جانبها، أظهر سائق Venga la Alegría منظرًا ممطرًا من بعض الكافتيريا مع التعليق «وفجأة... عطلة باريس»، بعد ثوانٍ ظهر حبيبها أمام الكاميرا، ثم كانت داخل سيارة وأخيراً سمحوا لهم برؤية أنهم كانوا في متحف.

في الفيديو القصير أظهروا أنهم يواجهون La Gioconda، المعروفة باسم La MonaLisa، وهي لوحة رسمها ليوناردو دافنشي. يتم عرض هذا العمل الفني في متحف اللوفر في باريس.

بالإضافة إلى تلك التسجيلات، لم ينشر الزوجان أي محتوى آخر حول رحلتهما؛ بدأ مقدم العرض والمغني في الإعلان عن علاقتهما الرومانسية في عام 2015، ومنذ ذلك الحين، فضل كلاهما أن يكون محجوزًا، وينشران بعض الصور معًا، وبالكاد يتفاعلون على الشبكات الاجتماعية ويتجنبون التواجد تم القبض عليهما كزوجين خلال مواعيدهما.

رحلة سينثيا رودريغيز مع شريكها يمكن أن توضح الشائعات حول غيابها عن Venga la Alegría، منذ 29 مارس الماضي، أكد أليكس كافي أن المضيف سيغادر العرض في وقت قصير.

وفقًا لكاتبة العمود، ستعلن سينثيا رودريغيز رحيلها من صباح أزتيكا في الأيام المقبلة: «اكتشفت أن سينثيا رودريغيز الجميلة جدًا ستغادر فينغا لا أليغريا. نعم، لأسباب شخصية وللأزواج! المضيف يخرج من مجلة أزتيكا أونو الصباحية»، كتب أليكس كافي.

أثار هذا المنشور العديد من الشائعات، على الرغم من أنه تم التعليق عليه حتى تغيير محتمل لمحطة التلفزيون، فإن الافتراضات التي كان لها أكبر وزن هي تلك التي تم التأكيد فيها على أن سينثيا رودريغيز ستتوقع بالفعل طفلًا مع كارلوس ريفيرا.

وتجدر الإشارة إلى أن كلاهما أعربا عن نيتهما في أن يصبحا أبوين منذ العام الماضي وحتى شرحا أنهما يخططان للوصول إلى المذبح, لكنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لتحديد موعد للانضمام إلى الزواج.

«أمنيتي هي أن أكون أبًا. إنهم يعرفون أنه أيضًا Cyn's، إنه ملكي، إنه ملكنا ونريده بكل رغبتنا. عندما يشاء الله... أكثر من أي شيء فني، هو أن أكون أبًا، وهذا هو حلمي في الحياة»، كشف كارلوس ريفيرا مؤخرًا.

كما شارك في أن الطريقة التي يعيشان بها معًا لبعض الوقت هي تحت نفس السقف و, هو قال, كما لو كانا متزوجين, وبنفس القوة يتوق إلى إنجاب طفل, على الرغم من أنه لم يشرح متى سيحققون تلك الرغبة.

بالإضافة إلى ذلك، خلال ديناميكية تمكن فيها سائقو Venga la Alegría من التحدث إلى سانتا كلوز، طلب منه السائق هدية خاصة جدًا: «أعتقد أن هناك شيئًا واحدًا أفتقده وأود أن يتم تحقيقه في العام المقبل:» هل يمكنك إحضار طفل لي؟ '. واعتقد اننى مستعد الان لتكوين اسرة».

أكد سانتا كلوز أنه سيبذل كل ما هو ممكن لجعل هذا الطفل يأتي إلى حياته، وإن لم يكن بالضرورة خلال عام 2022، إذا كان من الممكن أن يولد بحلول عام 2023. بين الضحك، أخبره «سانتا كلوز» أنه يجب عليه العمل عليه مع شريكه. نقل طلب سينثيا زملائها في الفريق والجمهور الذي أعقب البث.

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