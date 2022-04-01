يضعف البيزو الكولومبي بعد قرار السعر: Andes FX

(بلومبرغ) يضعف البيزو الكولومبي وتنخفض أسعار المبادلة بعد أن فاجأ البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة بنقطة مئوية واحدة فقط. من جانبها، كان النشاط الاقتصادي لشيلي أقل مما كان متوقعا، مما عزز الموقف المعتدل الذي تبنته السلطة النقدية هذا الأسبوع.

انضم البنك المركزي الكولومبي إلى تشيلي والبرازيل في اتباع نهج أكثر حكمة للتضخم، خوفا من أن تكون الزيادات الأكثر حدة في أسعار الفائدة أكثر ضررا من الفائدة على الاقتصاد. رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بنقطة مئوية إلى 5٪. أيد خمسة من أعضاء مجلس الإدارة السبعة هذه الخطوة، بينما كان اثنان يؤيدون زيادة أكبر بنسبة 1.5 نقطة مئوية. لم يتوقع أي من المحللين الـ 24 الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرغ مثل هذه النتيجة، مع متوسط تقدير بأن السعر سيقف عند 5.50٪.

انخفض البيزو بنسبة 0.4٪ إلى 3,777 للدولار، مما يجعلها العملة الأسوأ أداءً في أمريكا اللاتينية، حتى بعد خفض جزء من الخسائر التي لوحظت في الافتتاح. انخفضت معدلات IBR لمدة عامين بمقدار 45 نقطة أساس يوم الجمعة، مما تراكم انخفاضًا في الأسبوع بمقدار 130 نقطة أساس، حيث كان المتداولون قد استعدوا لبنك مركزي أكثر اعتدالًا بعد أن اختارت السلطة النقدية التشيلية أيضًا رفع سعر الفائدة أقل قوة يوم الأربعاء.

قبل اتخاذ القرار، توقع الجزء القصير من منحنى المبادلة أن يتجاوز السعر القياسي 9٪ في ستة أشهر، مما يعني أنه سيتعين على البنك المركزي إجراء زيادة إضافية قدرها 400 نقطة أساس. من المرجح أن يستمر المتداولون في خفض هذا القسط في الجلسات القادمة.

أما البيزو التشيلي، من جانبه، فقد تغير بالكاد بعد أداء العملة أقل من نظرائه يوم الخميس بعد قرار البنك المركزي. ويعتبر أعلى مستوى من العام حتى تاريخه عند 771.89 إلى الدولار، والذي تم تسجيله في وقت سابق من هذا الأسبوع، هو المستوى الفني الأكثر إلحاحًا الذي يجب مراقبته.

ارتفع مؤشر النشاط الاقتصادي في تشيلي بنسبة 6.8٪ على أساس سنوي في فبراير، وهو أقل من التقدير البالغ 8٪ والزيادة بنسبة 9٪ في الشهر السابق. تدعم الأرقام الأمنالمتوقع وجهة نظر البنك المركزي بأن تعديل السياسة يستغرق وقتًا أطول لإنتاج آثاره. البيانات بالإضافة إلى أرقام مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي التي تم الإعلان عنها يوم الخميس، والتي كانت أقل بكثير من التوقعات.

تتبع الشمس البيروفية المشاعر الإيجابية التي لوحظت في معظم عملات أمريكا اللاتينية وبلغت 0.5٪ مقابل الدولار. وصلت العملة إلى أعلى مستوى جديد من العام حتى تاريخه في بداية الجلسة عند 3.65 إلى الدولار. يقترب المستوى الرئيسي التالي من 3.59 للدولار، آخر مرة شوهد فيها في أبريل 2021.

(بعض المعلومات تأتي من متداولي العملات الأجنبية المطلعين على المعاملات الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنه لا يُسمح لهم بالتحدث علنًا.)

الملاحظة الأصلية:

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دافيسون سانتانا هو استراتيجي FX يكتب لبلومبرغ. الملاحظات التي يدلي بها هي ملاحظاته ولا يقصد بها أن تكون نصيحة استثمارية.

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