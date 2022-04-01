اعترفت كلوديا شاينباوم باعتذار ساندرا كويفا الجديد

و أكدت رئيسة حكومة مكسيكو سيتي, كلوديا شينباوم, أن الاعتذار الجديد لساندرا كويفاس, عمدة كواهتيموك, امتثلت للبروتوكولات، مقارنة بما فعله قبل بضعة أيام.

«في هذه الحالة، يتم إعادة الإجراء، لأنه لم يكن في الواقع اعتذارًا علنيًا قدمته، بالنظر إلى أنه لم يكن أمام الضحايا بشكل خاص، لذلك ينشأ هذا الوضع اليوم ويبدو لي أن أهم شيء وقلته دائمًا، في حالتي هو أن أكون جانب العدالة والضحايا، عندما تفعل ذلك لن تكون مخطئا»، قال شينباوم باردو.

ومع ذلك، أكد رئيس العاصمة مرة أخرى أن قضية عمدة La Cuauhtémoc لم تكن قضية سياسية، لأنه بعد الإعلان عن الشكوى ضدها، اتهمت ساندرا كويفاس والزعيم الوطني لحزب الثورة الديمقراطية (PRD)، خيسوس زامبرانو، رئيس حكومة «الاضطهاد السياسي» لرفضه الانضمام إلى صفوف حركة التجديد الوطني (مورينا) في أكثر من مناسبة.

وأقر رئيس الحكومة بأداء كويفاس (الصورة: لقطة شاشة)

«قلت ذلك قبل بضعة أيام: ثبت أن هذه ليست قضية سياسية. مخطط العدالة التصالحية هذا هو شيء نفذه مكتب المدعي العام في قضايا أخرى، وفي هذه الحالة، يوافق العمدة، جنبا إلى جنب مع الضحايا، على هذا الاعتذار العلني والتدابير الأخرى التي وضعها القاضي».

على الرغم من الاتهامات الموجهة إليها، علقت كلوديا شاينباوم بأنها ستعمل مؤسسيًا مع ساندرا كويفاس، كما فعلت مع رؤساء البلديات الآخرين.

«العمل المؤسسي كما هو الحال مع رؤساء البلديات الستة عشر في مكسيكو سيتي، خزانات المياه هي مثال على ذلك وبشكل عام الإجراءات الأمنية والعديد من إجراءات التنسيق الأخرى التي نقوم بها عادة، لذلك بالطبع سنتعاون مؤسسيًا كما نفعل مع بينيتو خواريز، مع ميغيل. هيدالغو، مع Xochimilco، مع Tláhuac، مع كويواكان»، وأضاف رئيس الحكومة.

و أخيرا, ذكر أنه لا يزال لا يعرف ما إذا كانت الشرطة ستواصل العمل في مكتب عمدة كواهتيموك أو ستكلف بمكان آخر.

حدث هذا الظهور الثاني لكويفاس في السجن لأن العناصر الأمنية لم تقبل اعتذاره (الصورة: تويتر @AlcCuauhtemocMx)

تم تقديم اعتذار ساندرا كويفا الثاني لثلاثة عناصر أمنية يوم الخميس 31 مارس بالقرب من سجن الشمال وقبلت أنها ستحضر جلسات المساعدة النفسية لمدة ثلاثة أشهر.

بالاضافة, لن تتمكن من مغادرة مكسيكو سيتي ما لم تبلغ عنه في جلسة استماع إلى نفس القاضي الإشرافي الذي منح التعليق المؤقت للإجراءات لجرائم إساءة استخدام السلطة والسرقة.

أجبر رئيس البلدية على هذا الفعل الجديد لأن العناصر التي تعرضت للهجوم رفضت الاعتذار العلني المقدم في 24 مارس لأنه لم يتم تقديمه في الشروط المتفق عليها وقدمت استئنافًا للإلغاء بحيث يتوافق الاعتراف بالذنب مع المبادئ التوجيهية المناسبة أو, خلاف ذلك, سيستمر المحاكمة و و التدابير الاحترازية مثل تعليق المنصب على رأس ترسيم الحدود في كواهتيموك.

اتهم كويفاس وزعيم الحزب الديمقراطي الديمقراطي شينباوم بالاضطهاد السياسي بعد الإعلان عن الشكوى ضده (الصورة: تويتر/ @fanysantiagof)

وقال المسؤول للقاضي أنه بإرادة بين الطرفين، وافقوا على التعويض المالي عن الضرر وتعهدوا بضمان اتخاذ تدابير لتجنب الانخراط في سوء السلوك مرة أخرى.

عند مغادرتها السجن، أعربت كويفاس عن رغبتها في التغلب على هذه الحلقة وأكدت أنها في أفضل وضع لمواصلة العمل كعمدة بالتنسيق مع حكومة كلوديا شاينباوم.

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