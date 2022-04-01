اشتباكات بين اسماد وطلاب التربوي والمقاطعة

بعد ظهر اليوم، الخميس 31 مارس، كانت هناك اشتباكات بين سرب مكافحة الشغب المحمول والطلاب بالقرب من الجامعة التربوية في بوغوتا.

وفقًا لمعلومات من Semana، احتج طلاب من الجامعة التربوية على المطالبة بتحسينات للكيان، مثل الشروط في المطعم والميزانية لتوظيف العمال.

ووفقا للمعلومات الأولية، كان الطلاب يعتصمون حول الجامعة، مما يؤثر على التنقل في المنطقة، لذلك تدخل اسماد وكان ذلك عندما اندلعت الاشتباكات.

تمت التعبئة في جميع أنحاء القطاع بالقرب من جامعة بيداغوغيكا الوطنية، وبدأت اشتباكات لاحقة مع القوة العامة، مما أدى إلى إغلاق هذا القسم من الشارع 72 في بوغوتا. وبالمثل، في ذروة السباق 11 كان هناك أيضا إغلاق الطرق بسبب الاشتباكات، حيث القوة العامة لحضور الوضع.

بعد عدة ساعات من القتال، تم بالفعل استعادة التنقل في هذا القطاع من المدينة.

من ناحية أخرى، إلى الجنوب من العاصمة، في بلدة سيوداد بوليفار، كانت هناك أيضا اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وعصماد بالقرب من مقر كانديلاريا لا نويفا لجامعة المقاطعة. تسببت هذه في إغلاق أفينيدا فيلافيسينسيو.

«هناك مظاهرة، خارج الخدمة في بلدة سيوداد بوليفار في ذروة جامعة المقاطعة. تقوم السلطات بتحويل أسطول النظام والمركبات الخاصة «، ذكرت TransMilenio عن إغلاق الطرق التي حدثت في القطاع بسبب الاضطرابات.

أيدت المحكمة العليا في بوغوتا الحكم بالسجن لمدة 17 عامًا و 4 أشهر على ضابط شرطة إسماد نيستور خوليو رودريغيز بتهمة قتل نيكولاس نيرا البالغ من العمر 15 عامًا خلال مظاهرات عيد العمال في 1 مايو 2005.

وسعى الدفاع إلى إعلان أن الإجراءات لاغية وباطلة على أساس أن نظام العدالة العادي يفتقر إلى الولاية القضائية وانتهاك مزعوم للإجراءات القانونية الواجبة وحق المتهم في الدفاع عنه.

ومع ذلك، رفض القاضي خوسيه أوربانو طلب الدفاع، معتمدًا على حكم المحكمة الدستورية في قضية ديلان كروز، الذي نقل عملية العدالة الجنائية العسكرية إلى الولاية القضائية العادية.

في قراره، ذكر القاضي أوربانو أنه في «حكم SU-190 لعام 2021، أمرت تلك الشركة بنقل الإجراءات الجنائية ضد ضابط الشرطة الوطنية إلى الولاية القضائية العادية. وكما يتبين، فإن الوضع واضح، ليس فقط هناك قرار، ولكن هناك حكم موحد للمحكمة الدستورية يؤكد من جديد هذا المعيار».

واستجابة لطلب الدفاع الثاني، ذكرت الدائرة أن الدفاع أمامه نحو سنة وعشرة أشهر من تقديم لائحة الاتهام، مع العلم بأدلة الادعاء للدفاع عن المتهم في الجلسة التحضيرية.

وقال أوربانو: «إذا اختار الدفاع عدم ممارسة الضمانات المستمدة من حق الدفاع أثناء العملية، مثل نشر عمل تحقيق، فإن هذا الإجراء يتوافق مع الاستراتيجية التي اختارها، لكنه لا ينطوي على انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة».

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لـ Medicina Legal، فإن القذيفة، التي أطلقها الشرطي خطيًا ومباشرًا، أصابت رأس الشاب نيكولاس، مما تسبب في إصابات خطيرة، بعد خمسة أيام، ستموت نتيجة الصدمة القحفية الدماغية.

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