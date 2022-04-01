كريستيان كويفا: والده يثق في مباراة إعادة بيرو المحتملة ضد فرنسا والدنمارك في كأس العالم قطر 2022

تمت دعوة لويس ألبرتو كويفا، والد كريستيان كويفا، إلى برنامج En Boca de Todos للحديث عن مدى فخره بابنه، كما كان شخصية بارزة في المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني البيروفي ضد باراغواي. في حالة الفوز بمباراة repechage ضد أستراليا أو الإمارات العربية المتحدة، سوف تتأهل بيرو إلى 2022 كأس العالم في قطر.

لم يستطع تولا رودريغيز إلا أن يهنئه على تصحيح ابنه عند الضرورة، لأنه عندها فقط يمكنه التدريب بشكل احترافي. «عندما كان علي أن أبدو جيدًا، فعلت ذلك. عندما اضطررت إلى ضبط الجوز أيضًا، نرى اليوم النتائج. شكرا لك لأن ابنك يعطينا الكثير من الفرح، فقد ثبت أنه محترف وأنه يستطيع عندما يريد ذلك».

بعد ذلك، سأله مضيف البرنامج كيف كان لاعب كرة القدم يحتفل بالمؤهلات المحتملة لبيرو، والتي أجاب دون لويس: «استرخ، مع العائلة، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. نحن بحاجة إلى خطوة مهمة للغاية، لدي الكثير من الإيمان للوصول إلى كأس العالم».

في تلك اللحظة، انتهز ريكاردو روندون الفرصة ليسأله عن نتائج قرعة قطر 2022 العالمية، حيث ستتاح لبيرو فرصة الانضمام إلى المجموعة D جنبًا إلى جنب مع فرنسا والدنمارك وتونس إذا فازت بمباراة repechage الذي سيعقد في 13 يونيو المقبل في الدوحة من الساعة 01:00 مساءً (بتوقيت بيرو).

«دون لويس، كيف أخذت المجموعة التي ستلعب بيرو؟ فرنسا، مرة أخرى الدنمارك. هل هو هادئ؟ هل هو ملفوف بالمعصم؟» ، سأل مقدم العرض. مع التزام هادئ إلى حد ما، فضل والد «علاء الدين» الشعبي عدم توقع الحقائق؛ ومع ذلك، أوضح أن لديه إيمان بأن بيرو ستفوز بانتقامها.

«دعونا ما زلنا ننتظر نتيجة بيرو، بالطبع نحن مقتنعون جميعًا بالتأهل لكأس العالم. لقد لعبنا بالفعل مع هذين الفريقين، ستكون مباراة إعادة لطيفة. هذا صحيح (علينا أن نصل إلى كأس العالم). للأسف، للأسف، كما ينبغي أن يكون!» قال والد كويفا.

يثق والد كريستيان كويفا في مباراة الإعادة المحتملة لبيرو ضد فرنسا والدنمارك في كأس العالم 2022 في قطر. (فيديو: تلفزيون أمريكا/في بوكا دي تودوس)

ماذا حدث في كأس العالم 2018 في روسيا؟

تراجعت بيرو 1-0 أمام الدنمارك، وخسرت 1-0 أمام فرنسا، وعلى الرغم من فوزها على أستراليا 2-0، إلا أنها لا تزال مستبعدة من البطولة. ومع ذلك، فإن الهزيمة التي يتذكرها البيروفيون أكثر كانت ضد الدنماركيين خلال أول ظهور للمنتخب الوطني بعد 36 عامًا من عدم حضور كأس العالم، حيث غاب كريستيان كويفا عن ركلة جزاء مهمة .

في 16 يونيو 2018، وفي نهاية الشوط الأول، كان لـ '10' من المنتخب الوطني مهمة مهمة تتمثل في ركل ركلة جزاء عندما كانت المباراة تعادل 0-0. أرسلت عجلة القيادة الكرة فوق المرمى، مباشرة إلى المدرجات. هدف بولسن في الدقيقة 61 ساعد الدنمارك على الفوز على بيرو.

«أود أن أحصل على هذه الفرصة، وسوف تعطى لي لأنني مقتنع بأننا يمكن أن نكون في كأس العالم. مع العلم أنه لا يوجد أحد ثابت. أود أن أواجه ذلك بروح فرصة جديدة»، اعترف كويفا بإمكانية مواجهة الدنماركيين مرة أخرى في كأس العالم.

Christian Cueva lleva 5 goles y 1 asistencia en 15 partidos con Perú en las actuales Eliminatorias. | Foto: AFP

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