برجك الصيني 2022: كيف ستؤهل علامات البروج هذا العام

هل تعلم أن سنة ميلادك يمكن أن تحكم ما سيحدث لحياتك؟ وفقًا لعلم التنجيم، هناك العديد من الجوانب التي تتأثر بها من يوم ولادتك. بفضل برجك الصيني، يمكننا معرفة التنبؤات التي تم إجراؤها لهذا العام 2022. كل واحد منا يمثل حيوانًا يمتلك قدرات فريدة تجعلنا مميزين وفريدين في العالم.

حتى، قد يتغير مصيرك منذ الثانية التي بدأت فيها قراءة هذه المقالة. في الأسطر التالية، سنخبرك كيف ستفعل في بقية العام والتغييرات التي تحتاج إلى إجراؤها من أجل رفاهيتك.

Imágenes de lo que fue la celebración del Año Nuevo Chino en Lima, Perú. (Foto: Andina - Carlos Lezama)

هوروسكوبو تشينو 2022

هذه هي أفضل التنبؤات لبقية العام. تعرف على القدر الذي يخبئه لك في عام 2022.

- برجك الصيني للفأر: سيمثل سنة التحول لأولئك الذين ولدوا في السنوات التي يحكمها. يمكن توقع القليل من الحركة وعدم الاستقرار في الحياة المهنية. ستجلب لك رحلات العمل أرباحًا كبيرة هذا العام. الامتناع عن الإفراط في الإنفاق والحفاظ على أموالك تحت السيطرة. ستكون هذه الدورة مواتية للأزواج والعلاقات الجديدة.

- برجك الصيني للثور: هذا العام سوف يفضي إلى رواد الأعمال وحكام هذا البروج. سوف تتدفق النفقات بسلاسة وستقوم باستثمارات جيدة. يُنصح بالاهتمام بصحتك، أو يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة على المدى الطويل. خذ استراحة من جدول عملك المزدحم للذهاب إلى مكان هادئ وهادئ مع أحبائك.

- برجك الصيني للنمر: أنت مستعد لتحقيق جميع أهدافك. ستكون حياة الحب عاطفية ورومانسية بينما تزدهر النمور بالتساوي في ساحة الأعمال. سيحصل المحترفون العاملون على تقدير لعملهم الشاق من رؤسائهم.

- برجك الأرنب الصيني: وعد عام من التغييرات الإيجابية. سيكون عملك مستقرًا وستتدفق الأموال بسلاسة على مدار العام. إنه يفضي إلى حب وعلاقات جديدة. ومع ذلك، فمن المستحسن تحقيق وفورات قد تكون مطلوبة في المستقبل. الامتناع عن الإفراط في الإنفاق. أولئك الذين يعتنون بأنفسهم سيكونون بصحة جيدة على مدار العام، في حين أن أولئك الذين يتجاهلون إشارات الجسم قد يعانون.

- برجك الصيني للتنين: العلاقات الشخصية للسكان الأصليين ستكون غير مؤكدة. ومع ذلك، ستكون هذه فترة تغيير إيجابي. ستكون حياتك العاطفية سعيدة ومليئة بالإثارة. من المتوقع أن تكون سنة راكدة لرجال الأعمال. سيحصل الأشخاص الذين يبحثون عن التغيير في مجال العمل على عرض مربح. ينصح المنجمون بعدم تفويت المواعيد الصحية المنتظمة والمشاركة في الأنشطة البدنية.

- برجك الصيني للثعبان - إنها سنة مواتية للنمو المالي، وتنفيذ خطط واسعة النطاق والعلاقات العاطفية. ومع ذلك, قد تضطر الثعابين المتزوجة للتعامل مع سوء الفهم مع شريكها. يمكنك توقع مقترحات أعمال مربحة من شأنها تعزيز عملك. اعتني بصحتك جيدًا ولا تتجاهل إشارات الجسم.

- برج الحصان الصيني: سيكون لديك إنجازات إبداعية وتجارب حب مثيرة في الحياة. الأشخاص الذين يواجهون صعوبات على جبهة الأسرة سيجدون الراحة من المعاناة. كل العمل الشاق الذي كنت تقوم به في عملك سيجلب لك أخيرًا نتائج مثمرة.

- برجك للخراف: يتوقع سنة من التغييرات للأشخاص الذين ولدوا تحت هذا البروج. لكن ذلك يعتمد على العمل الشاق والجهود التي بذلها السكان الأصليون في الماضي. يُنصح بالبقاء إيجابيًا، وسيقع كل شيء في مكانه. هذا العام غير موات للثروة الملقاة. ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك زيادة في الأجور من شأنها تحسين وضعهم المالي.

- برجك القرد الصيني: التغييرات المهنية الإيجابية والإنجازات قادمة. ستكون حياة الحب للسكان الأصليين ذات شقين. بالنسبة للبعض، سيجلب الحداثة والإثارة، بينما بالنسبة للآخرين، يمكن أن تنتهي علاقة جديدة بالعداوة. سوف تزدهر في مجالات الأعمال والمهنية.

- برجك الصيني للديك: يعد بحياة مهنية مزدوجة. بالنسبة للبعض، ستكون فرحة؛ بالنسبة للآخرين، مليئة بخيبة الأمل. سوف تتدفق حياة الحب بسلاسة دون تغييرات جذرية. ستنتج طبيعتها الخالية من المخاطر نفس النتائج التي حققتها في السنوات الأخيرة. سيواجه رواد الأعمال أيضًا صعودًا وهبوطًا.

- برجك الصيني للكلب: ستعيش مغامرات الحب. العام يفضي إلى عشاق الأبراج. ستكون الحياة التجارية والمهنية مستقرة. لن تكون هناك تغييرات جذرية في الوضع المالي ويوصى بالامتناع عن الإجهاد العقلي أو الجسدي المفرط أو قد يسبب مشاكل صحية هذا العام.

- برجك الصيني للخنزير: يتم توقع وقت مناسب لرجال الأعمال والمهنيين العاملين. لا يمكن أن تزدهر حياتك العاطفية إلا إذا قررت التخلي عن فضولك ودع قلبك يتكلم. سوف تتدفق الموارد المالية بسلاسة على مدار العام. إنها فترة رائعة للقيام باستثمارات مالية.

Meses con más suerte para cada signo del horóscopo chino. (Foto:Captura)

أي حيوان أنا في برجك الصيني؟

يمكنك معرفة ذلك فقط مع سنة ميلادك. كل حيوان لديه قدرات وخصائص فريدة تحدد كل فرد.

الجرذ (تاريخ الميلاد: 1936، 1948، 1960، 1972، 1984، 1996، 2008)

الثور (تاريخ الميلاد: 1937، 1949، 1961، 1973، 1985، 1997، 2009)

التيجري (تاريخ الميلاد: 1938، 1950، 1962، 1974، 1986، 1998، 2010)

الأرنب (تاريخ الميلاد: 1939، 1951، 1963، 1975، 1987، 1999، 2011)

التنين (تاريخ الميلاد: 1940، 1952، 1964، 1976، 1988، 2000، 2012)

الثعبان (تاريخ الميلاد: 1941، 1953، 1965، 1977، 1989، 2001، 2013)

الحصان (تاريخ الميلاد: 1942، 1954، 1966، 1978، 1990، 2002، 2014)

الماعز (تاريخ الميلاد: 1943، 1955، 1967، 1979، 1991، 2003، 2015)

القرد (تاريخ الميلاد: 1944، 1956، 1968، 1980، 1992، 2004، 2016)

إل غالو (تاريخ الميلاد: 1945، 1957، 1969، 1981، 1993، 2005، 2017)

الكلب (تاريخ الميلاد: 1946، 1958، 1970، 1982، 1994، 2006، 2018)

الخنزير (تاريخ الميلاد: 1947، 1959، 1971، 1983 1995، 2007، 2019)

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