إثارة تشيكو بيريز عندما تم الكشف عن سباق الجائزة الكبرى الجديد في لاس فيغاس

قامت الفورمولا 1 بوصول مسؤول جديد في المدينة على التقويم بدءًا من عام 2023. هذه هي لاس فيغاس، نيفادا في الولايات المتحدة، وهي مدينة معروفة بكونها واحدة من أشهر مراكز الترفيه والمراهنة حول العالم.

كجزء من حدث العرض التقديمي، تمت مقابلة Checo Pérez مع سائقين آخرين لإخبارهم بالأخبار وتوثيق ردود أفعالهم، حيث أظهر العديد منهم حماسهم لهذا سباق الجائزة الكبرى الجديد، خاصة أنه حلبة شارع ستشاهد العديد من الأيقونات المواقع في لاس فيغاس، مثل فندق MGM Grand أو النسخة المتماثلة من برج إيفل.

كان المكسيكي أحد أبطال الفيديو، لأنه بالإضافة إلى ظهوره في البداية، كان أحد أولئك الذين أظهروا أعظم مفاجأة أمام الكاميرات وحتى رفعوا قبضته كانعكاس لإثارة حماسته، لأنه ذكر سابقًا أنه يحب الركض هناك.

«بأي حال من الأحوال! هل نحن ذاهبون إلى هناك؟» ، سأل البالغ من العمر 32 عاما عندما قدم له بطاقة بريدية من لاس فيغاس. بعد تأكيد الأخبار له، كرر: «مستحيل!» ، ومن ثم فهي إيجابية للغاية بالنسبة للفورمولا 1.

وبهذه الطريقة، تفاخر التاباتيو بحماسه للوصول إلى سباق لاس فيغاس الكبير، وهو السباق الذي سيكون الثالث في نفس العام للولايات المتحدة وسيكون متاحًا من موسم 2023، المقرر عقده في نوفمبر، في الفترة الأخيرة من العام.

وبالمثل، انتشر رد فعل دانيال ريكاردو على الشبكات الاجتماعية، حتى أنه ذكر أنه سيتقاعد من السباق ليتمكن من الاستمتاع بجميع مناطق الجذب التي تتمتع بها المدينة الأمريكية.

تخطيط الفورمولا 1 لاس فيغاس سباق الجائزة الكبرى الجديد من 2023 (الصورة: الفورمولا 1)





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