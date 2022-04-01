سيستمر CDMX عند الضوء الأخضر: هذه هي التوصيات الثلاث حول استخدام أقنعة الوجه

Ciudad de México, agosto 24, 2021 Personas observan útiles escolares en un puesto ubicado en la calle de Mesones. Foto: Karina Hernández / Infobae

بالنظر إلى النظرة الجيدة في أعداد الاستشفاء في مكسيكو سيتي، ستبقى دون تغيير عند إشارة المرور الوبائية للأيام التالية، كما أعلن إدواردو كلارك غارسيا، المدير العام للحكومة الرقمية للوكالة الرقمية للابتكار العام في CDMX.

«سنستمر عند الضوء الأخضر لمدة أسبوعين آخرين على الأقل. لدينا الأخبار السارة بأننا خرجنا عند نقطة الصفر من أصل 40، أي أننا لا نملك أي مؤشرات ليست في الحد الأدنى من المخاطر، أو العدوى، أو دخول المستشفى، أو الوفيات، أو ميولهم الخاصة،» كرر كلارك غارسيا خلال مؤتمر صحفي.

وذكر أيضًا أن هذا هو «أفضل وقت» كان في أدنى مستوياته التاريخية منذ بداية الوباء قبل عامين، بسبب الإحصاءات التي قدمها المتعلقة بـ COVID-19.

فقط عدد حالات دخول المستشفيات في منطقة العاصمة في وادي المكسيك يستمر في الانخفاض، حيث تم الإبلاغ عن 231 حالة دخول وتم الإبلاغ عن 16 حالة أقل أمس، وفقًا لأحدث البيانات.

Ciudad de México, agosto 24, 2021. Un hombre sostiene un cartel que anuncia el correcto uso del cubrebocas, así como porta en una bolsa para repartir a quines no hagan uso del mismo en la calle de Madero del Centro Histórico. Foto: Karina Hernández / Infobae Karina Hernandez/Infobae

فيما يتعلق بمكسيكو سيتي، هناك أيضًا أرقام إيجابية، حيث كان هناك 195 شخصًا في المستشفى ثبتت إصابتهم بالفيروس حتى انقطاع الأمس ويستمر في الانخفاض، وفقًا لما ذكره مدير ADIP.

«نحن عمليا في نصف الحد الأدنى لدينا، والذي كان أقل من 400 من السابق الذي لاحظناه في منتصف عام 2021.»

بسبب الانخفاض في جميع المؤشرات في CDMX، أصدر وزير الصحة، أوليفا لوبيز، التوصيات العامة بشأن استخدام أغطية الوجه التي هي:

1.- يعتبر الاستخدام الطوعي لأقنعة الوجه في الأماكن المفتوحة، بدون حشود وبمسافة صحية.

2.- مواصلة الاستخدام في الأماكن سيئة التهوية والمغلقة.

3.- الحفاظ على الاستخدام لدى كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مثبطة للمناعة والحالات المشتبه فيها من COVID-19.

سيتم الحفاظ على المؤشرات الجديدة لاستخدام أقنعة الوجه حتى إشعار آخر وفيما يتعلق بالمؤشرات المقدمة في CDMX.

يُطلب من السكان أيضًا الاستمرار في الإجراءات الصحية والوقائية التي تم الإعلان عنها منذ بداية الوباء، وهي: غسل اليدين المتكرر، وتطبيق الجل والمسافة الصحية.

Vacunas seguirán a rezagados. (Foto: CDMX)

خطة التطعيم الوطنية

أعلن كلارك غارسيا أنه سيتم الحفاظ على خطة التطعيم الوطنية لتوفير الرعاية للمتداولين، أي أي أي شخص يفشل في تلقي الجرعة الأولى أو إكمال جدول التطعيم الخاص به.

ستتم عملية التطعيم من الثلاثاء 5 أبريل إلى الجمعة 8 أبريل في نفس وحدات التطعيم التي تم إنشاؤها لبضعة أسابيع.

ما هي الأماكن؟

*غرفة أسلحة

- الجرعة الأولى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. (لقاح أسترازينيكا)

- الجرعة الثانية لأكثر من 18 (أسترازينيكا).

- تعزيز لأي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر (AstraZeneca).

- الجرعات الأولى والثانية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا.

- الجرعات الأولى والثانية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 13 عاما مع الأمراض المصاحبة.

- الجرعة الثانية (اللقاحات: فايزر، سينوفاك وأسترازينيكا)

يجب على جميع الأطراف المعنية إحضار سجل التطعيم الخاص بهم وتحديد هوية رسمية أو نسخة مصورة. يُطلب من الناس أيضًا الحضور للحصول على التطعيم وارتداء ملابس مريحة ومنعهم من أي حالة طقس، لأن وحدات التطعيم في الهواء الطلق.

استمر في القراءة