CDMX: كيفية الحصول على طلب للأشخاص ذوي الإعاقة وإعفاء Hoy No Circula

يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مكسيكو سيتي (CDMX) التقدم بطلب إلى وزارة البيئة (Sedema) من أجل إعفاء برنامج Hoy No Circula والطوارئ البيئية وبالتالي الاستمرار في استخدام سياراتهم والعبور عبر العاصمة.

يجب تنفيذ الإجراء شخصيًا في منطقة خدمة المواطن للتحقق من المركبات لأحد مراكز التحقق في العاصمة. قد تصدر هذه الوثيقة من قبل المالكين، ذوي الإعاقة، من مركبات الاحتراق الداخلي أو مستخدمي مركبات شخص طبيعي.

للتقدم بطلب للحصول على صورة ثلاثية الأبعاد، ستحتاج إلى جمع المستندات التالية:

1. الهوية الرسمية في النسخة الأصلية وبصورة بسيطة. يمكن أن تكون بيانات اعتماد الناخب أو بطاقة هوية احترافية أو جواز سفر أو بطاقة الخدمة العسكرية الوطنية (SMN) أو رخصة قيادة

2. نموذج الطلب المطلوب حسب الأصول. يمكن تنزيله عبر الرابط التالي: https://cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=85 #. يجب تسليم هذه الوثيقة موقعة.

3. الرأي الأصلي بشأن الإعاقة الصادر عن نظام التنمية المتكاملة للأسرة في مكسيكو سيتي.

4. صورتان بحجم الطفل.

يمكن للسائقين ذوي الإعاقة طلب المستند لإعفاء برنامج Hoy No Circula (الصورة: أندريا مورسيا/كوارتوسكورو)

5. وثائق اعتماد كيان قانوني.

- الأفراد: توكيل رسمي وقع أمام شاهدين مع التصديق على التوقيعات أمام كاتب العدل. نسخة أصلية وبسيطة.

- الأشخاص الاعتباريون: القانون التأسيسي، التوكيل، وتحديد الهوية الرسمية للممثل أو الوكيل. نسخة أصلية وبسيطة.

6. نسخة من هوية الشخص ذي الإعاقة (بيانات اعتماد الناخب، البطاقة الطبية مع صورة فوتوغرافية، بيانات الاعتماد الصادرة عن مؤسسة عامة). إذا كنت قاصرًا أو مريضًا من ذوي الإعاقة، فيجب تحديد هوية الوالد أو الوصي ومالك السيارة.

7. نسخة من بطاقة التداول الصادرة عن حكومة مكسيكو سيتي.

8. نسخة من شهادة التحقق الأخيرة (مطبوعة أو مسجلة في نظام التحقق من المركبات).

يجب تنفيذ الإجراء على النحو التالي:

1. يقدم النموذج المطلوب حسب الأصول والوثائق اللازمة إلى منطقة خدمة المواطن للتحقق من المركبات.

2. احصل على نموذج الطلب والوثائق المرفقة. تحقق وتحقق من أنها تلبي جميع المتطلبات، وتعيين ورقة، وختم وتسليم الإقرار.

3. اتصل للاستفسار عن حالة طلبك.

4. يتم تقديمه في منطقة خدمة المواطن للتحقق من المركبات، ويظهر الاتهام.

5. راجع وتقديم الاستجابة لطلبك.

6. يظهر تحديد الهوية، ويتلقى الرد على طلبك وتوقيع المستلم.

يمكن استخدام بطاقة التنقل للوصول إلى وسائل النقل العام مجانًا (الصورة: Twitter/ @GobCDMX)

بالإضافة إلى قدرتهم على تنفيذ هذا الإجراء، سيتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة أيضًا من الحصول على البطاقة الشاملة حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من ضمان حقوقهم وتنقلهم داخل العاصمة. وفقًا لوزارة التنقل (Semovi)، فإن البطاقة لديها تقنية آمنة وتوفر الوصول المجاني إلى شبكة النقل العام للقطاع المذكور أعلاه من السكان.

هذا التعريف صالح لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى السماح بالوصول المجاني إلى المترو والمتروباص وترولي باص وCablebus والسكك الحديدية الخفيفة وشبكة نقل الركاب (RTP)، تشمل المزايا الأخرى خصومات على مدفوعات الأراضي والمياه، والإسراع في معالجة لوحات ترخيص المركبات الخاصة و طلب وضع علامات خاصة على الأشخاص ذوي الإعاقة في المنازل.

يمكن للمهتمين بمعالجتها الدخول إلى النافذة المفردة للإعاقة باستخدام حساب مفتاح CDMX، والذي يرتبط بمفتاح السجل السكاني الفردي (CURP) للمتقدمين للحصول على البطاقة. إذا لم يكن لديك، فيمكن إنشاؤه باستخدام هذا الرابط.

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