ستبدأ كاليغاريس الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها بـ 4 حفلات موسيقية في القاعة الوطنية

ستقوم الفرقة من كوردوفا، في الأرجنتين، بجولة في أجزاء مختلفة من القارة الأمريكية للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمسيرتهم المهنية، ومن الواضح أنهم اضطروا لبدء رحلتهم عبر الأراضي المكسيكية، حيث أحد أكثر الجماهير شغفًا بأغانيهم وعروضهم وفرحهم هو.

في المقام الأول، قدموا حفلتين موسيقيتين في القاعة الوطنية في مكسيكو سيتي، في 11 و 12 أغسطس 2022، لذلك تم طرح تذاكرهم للبيع في 29 و 30 مارس، بهدف اختبار الطريق، ربما، إذا سارت الأمور على ما يرام، لإضافة تاريخ آخر.

لقد نجحوا أخيرًا. كان النجاح في بيع التذاكر لدرجة أنهم أعلنوا عن تاريخين آخرين في أغسطس 18 و 19, لما مجموعه 4 تواريخ في Colossus of Reforma, أين, إذا سارت الأمور على ما يرام, سيكون لديهم تراكمي 8 حفلات تاريخية على خشبة المسرح يحلم بها الكثيرون فقط.

«إنه تحد، نأمل أن ينضم الناس إلينا، وأن يرقى إلى مستوى هذا السيناريو. هنا هو خاص على وجه التحديد، بربري، رائع صوتيًا، يشعر الموسيقي بالراحة. نأمل أن تكون حفلة وكان الناس متحمسين. ستكون مراجعة لتاريخنا بأكمله. وقال مارتن بامبيجليوني وخوان طالب للصحافة: «عرض لجميع أفراد الأسرة».

ستحتفل Caligaris بـ 25 عامًا بجولة عالمية ستبدأ في المكسيك بـ 4 مواعيد في القاعة الوطنية

وعلى الرغم من كل شيء، أكدوا في مؤتمر صحفي، لا يزال لديهم العديد من الأحلام لتحقيقها، أحدها، داخل القاعة الوطنية نفسها. هذه هي ممرات المكان وغرف الملابس والأنفاق وغيرها من المناطق حيث يمكنك رؤية وجوه بعض أعظم الفنانين الذين كانوا جزءًا من تاريخ العملاق. هذا هو المكان الذي يريدون أن يروا فيه أنفسهم ينعكس يومًا ما، بين الكلاسيكيات والتاريخية.

ولكن فيما يتعلق بالحفلات الموسيقية داخل المكسيك، ربما تكون إحدى أمنياتهم العظيمة هي الأداء في ملعب أزتيكا، وهو مكان رمزي لتاريخ كرة القدم الأرجنتينية، حيث فازوا بكأس العالم مع دييغو أرماندو مارادونا، يبدو أنه لا توجد رغبة أكبر.

ولكن هناك، هو Plaza de la Constitución، أو المعروف أيضًا باسم Capital Zocalo، حيث لعبت شخصيات موسيقية عالمية رائعة، مجانًا تمامًا، مثل مانو تشاو، جاستن بيبر، بول مكارتني، أو حتى روجر ووترز مع عرض مثير للإعجاب من The Wall.

«لقد قطعنا على طول الطريق، جئنا في البداية، لم يعرفنا أحد، تمتلئ تلك الأماكن، ثم أماكن متوسطة الحجم ثم أماكن أكثر أهمية. هناك دائمًا أحلام، أحب على سبيل المثال في Estadio Azteca، ولكن في Zócalo، بالنسبة لي سيكون شيئًا نفتقر إليه «، شدد أعضاء الفرقة الذين يلهمون أغانيهم في الرباعية الأرجنتينية.

ستحتفل Caligaris بـ 25 عامًا بجولة عالمية ستبدأ في المكسيك بـ 4 تواريخ في القاعة الوطنية (الصورة: غوستافو عظيم /Infobae)

التذاكر متاحة الآن، ويمكنك شرائها من مكاتب بيع التذاكر في مكان الإقامة ومن خلال شبكة Ticketmaster، إما عبر الإنترنت أو عبر الهاتف أو في مراكز الخدمة الخاصة بهم، الموجودة في أجزاء مختلفة من البلاد.

يبدأ السعر من 360 بيزو من أعلى أقسام القاعة الوطنية. إذا حاولت شرائها الآن، فلن تتاح لك الفرصة لاختيار أسعار أفضل لأن كل شيء خارج المخزون، خاصة ليوم الجمعة 12 أغسطس.

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