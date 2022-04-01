وراء كواليس العاصفة التي أطلقها مارادونا في القرعة الأخيرة لكأس العالم

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 01: Draw assistant, Diego Maradona draws Mexico during the Final Draw for the 2018 FIFA World Cup Russia at the State Kremlin Palace on December 1, 2017 in Moscow, Russia. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

لم يتوقع أحد ذلك. كان مارادونا يمزح، حتى أنه ابتسم لنكتة غاري لينكر، منافسه السابق في المكسيك 86، الذي كان قد انزلق بأنه «ماهر بيديه»، ملمحا إلى الهدف الأسطوري بقبضته في مباراة ربع نهائي كأس العالم ضد إنجلترا. ولكن عندما سأله المهاجم الإنجليزي السابق عن المجموعة التي كانت محظوظة في قرعة كأس العالم في روسيا، المكونة من أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا، رسم دييغو غامبيتا لفظية غير متوقعة، وترك المذيع وشريكه أغبياء.

«يجب على الأرجنتين اجتياز الجولة، لأن المجموعة يمكن الوصول إليها ولأنها يجب أن تتحسن. لا يستطيع أن يلعب بنفس السوء الذي هو عليه». بدلة سوداء، قوس أصفر، زغب فجر قنبلة غالا، محملة بمحتوى البروتوكول، دون لفتة خارج المشد. ذهب عالم كرة القدم للحديث عما حددته الكرات... وانتقاد مارادونا اللاذع لسامباولي. والسياق الذي تحدث فيه.

كان العشرة قد سرقوا الانتباه بالفعل طوال السابق. أولا، لأنه رفض الاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين في التحول الصباحي، كما أكد من قبل الصوت أن Infobae في الآونة الأخيرة كان الوصول إلى شهر. «لا، كل شيء بوتين جيد جدًا، كل شيء لطيف للغاية. أريد أن أقابله، أريد التحدث معه. كان لدي بروفتين أو ثلاثة بالفعل من: «مرحبا بوتين. ماذا تفعل يا (بوتين)؟ أنت إعادة وضع. إعادة وضع ديل أورو... '. ولكن يجب أن أستيقظ 9:30 وأنا لا أستيقظ في ذلك الوقت، هل ترى؟» ، تسمعه يقول ذلك.

«إنه يؤلم في روحي لأن الجميع سيكونون هناك... ومن هو الوحش الذي سيسأل عنه؟ بالنسبة لي. انه لن يسأل عن (كارليس) بويول، لا المسمار معي. لكنه موعد مبكر للغاية. كان يجب أن يصنع كوكتيل في فترة ما بعد الظهر، بعد الأنشطة. أشكر بوتين، ولكن غدا لن أذهب. لقد تقرر ذلك».

ومع ذلك، في التحول المتأخر عقد الاجتماع، مع مارادونا سفيرا للنجوم الآخرين، بما في ذلك البرازيلي رونالدو نازاريو. «جاء جميع الأولاد لرؤيتك، ويريدون صورة. رونالدو خجول جدا لدرجة أنه قال لي «دييغو، من فضلك قل لبوتين»، سعى إلى تليينه.

ولكن كل هؤلاء ذهابا وإيابا سقطوا في الخلفية بعد عاصفة ألبيسيليست التي أطلقها دييغو، لدرجة أن سامباولي، الذي رأى من الأكشاك كيف رجم على خشبة المسرح من قبل المعبود الأعلى للمنتخب الوطني، رد عليه دون تسميته بعد لحظات قبل كاميرات التلفزيون.

«آمل أن نتمكن من اللعب بشكل أفضل، أظهرنا بعض السمات خلال التصفيات، على الرغم من الصعوبات. لدي الأفضل في العالم والأفضل في التاريخ»، عاد، ووضع ليونيل ميسي فوق مارادونا. بعد ذلك، أدى الصعود والهبوط في العلاقة مع مراجع الفريق إلى أن نجوم الفريق لم يحتفظوا بذكرى كبيرة لإدارتهم، والتي انتهت بعد الإقصاء في جولة 16 على يد فرنسا.

في الواقع، كانت تلك اللحظة واحدة من قمم الفوعة في الرابطة بين DT و Diego. ولكن كان هناك العديد. كانت الألعاب النارية اللفظية للنجم تصدر ضوضاء تقريبًا منذ أن داس المستشار التشيلي السابق على Ezeiza.

هل كان هناك سبق الإصرار من قبل مارادونا عندما يتعلق الأمر بهز المنتخب الوطني من الألف إلى الياء بهذا البيان؟ من بين الذين رافقوه في تلك الرحلة، يقولون لا. «لم يتواصل معه أبداً، إذا كان يخطط لقول هذا النقد، فقد كان في رأسه. لقد كان قرارًا مارادونيًا، أحد تلك التي كان لديه»، أكد مصدر من الفريق الذي يعمل مع بيلوسا.

متى ولد إنكونو دييجو مع سامبا؟ وكشف نفس الصوت: «اعتبره ثأرًا، غضب عندما كان يركض لقيادة بوكا وقام بصليب له، وقال إنه لم يفعل أي شيء في كرة القدم الأرجنتينية وأزعجه ذلك أن الجميع دعاه لقيادة المنتخب الوطني كمنقذ».

هل حدث مثل هذا الشيء، مغازلة مواطن Casilda مع Xeneize؟ قطع سامباولي علاقته مع المنتخب الوطني التشيلي في 19 يناير 2016. وظهر كمرشح رئيسي لقيادة فريق ريبيرا في مارس، عندما كانت القيادة بقيادة دانيال أنجيليتشي تبحث عن بديل لرودولفو أروابارينا.

استغل ماتياس أهومادا، أمين صندوق بوكا آنذاك، رحلة إلى سانتياغو دي تشيلي لتقديم عرض له. وفقًا لسجلات ذلك الوقت، رفض العرض بسبب تعاطفه مع ريفر ولأنه في ذلك الوقت لم يكن يريد العمل في الأرجنتين.

«لقد كنت من محبي نهر منذ أن كنت طفلاً. سيعطيني ضغطًا إضافيًا لتوجيه هناك. لم أستطع أن أكون مدربا لبوكا»، أعلن في وقت لاحق في مقابلة مع البرنامج الإذاعي نو سوموس نادي. أبعد من هذا البيان، كان أنجيليسي أحد أولئك الذين قاموا بترقيته في AFA كخليفة لباتون باوزا، عندما كان المرور إلى روسيا 2018 في خطر.

كان هناك المزيد من العوامل التي تثقل كاهل لغة مارادونا. «سامباولي خاني، لأنه عندما فازت الأرجنتين بكأس ديفيز في التنس في كرواتيا، أخبرني أنه يريد أن ينتهز الفرصة لتكريم لي في إشبيلية (النادي الذي قاده)، لكنه لم يفعل ذلك قط. كان من الملاحظ بالفعل أن لديه أفكار أخرى». وتعمقت الهجمات بعد المشي الهزاز في التصفيات والفوز 1-6 على إسبانيا، في مارس 2018. «ما يزعجني، أن الأمر استغرق الكثير حتى نحترم، أن الأرجنتين خائفة. اليوم، باستثناء ميسي، فقدوا احترامهم للقميص»، كرر دييغو.

«قل لي عندما صرخ الناس هدفا من سامباولي، كنت رمي الكرة عليه وإعادته بيدك»، وقال انه جلده. بدأت بالفعل كأس العالم، بعد 1-1 ضد أيسلندا، واصلت. «لا يستطيع سامباولي العودة إلى البلاد، إنه لأمر مخز. المشكلة في الأرجنتين هي المشكلة التي ترشدهم، المشكلة التي تضع في رؤوسهم ما عليهم القيام به في المحكمة. لأنه إذا لم يكن المدرب واضحًا في مفاهيمه، فلا يمكن للاعبين أداء المعجزات».

أعطاه بسخرية لقبًا أعطاه إياه في ظهوره التلفزيوني: «لاعب الشطرنج». كان استمرارًا لعاصفة كان لها فصل غير متوقع في منتصف قرعة كأس العالم 2018 في روسيا، وهو آخر فصل يمكن أن يشهده دييغو مارادونا (ويلعب بطريقته الخاصة).

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