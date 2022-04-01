تم الاعتراف بحديقة حيوان بارانكويلا كمركز علمي

اعترفت وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار (MinCiencias) بحديقة حيوان بارانكويلا (ZooBaq) كمركز علمي، مما سيسمح لهذا الكيان بالوصول إلى الموارد لتعزيز مؤسساتها. سيسمح هذا التعيين لـ ZooBAQ بأن تصبح محركًا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في منطقة البحر الكاريبي.

وتجدر الإشارة إلى أن حديقة حيوان بارانكويلا هي المفتاح في توطيد عاصمة المحيط الأطلسي كمدينة للتنوع البيولوجي. يقود الكيان مبادرات التعليم البيئي وعلم المواطن والاعتراف بالخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي للمدينة والمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل أقل من عام، كانت حديقة حيوان بارانكويلا معتمدة دوليًا من قبل جمعية أمريكا اللاتينية لحدائق الحيوان وأحواض السمك (ALPZA)، وهي منظمة تجمع بين أعرق مؤسسات علم الحيوان في أمريكا اللاتينية المعروفة بتعزيز رعاية الحيوان والبيئة. التعليم.

وقال زوباك في الصحافة: «على الرغم من كونها سنة من التحديات المالية الكبيرة وعدم اليقين للمستقبل، إلا أن حديقة حيوان بارانكويلا لم تخذل حذرها واستمرت في العمل من أجل تحسين معاييرها، من أجل الحصول على الاعتماد الممنوح من قبل نقابة حدائق الحيوان وأحواض السمك في أمريكا اللاتينية، ألبسا». الافراج عن.

بدأت المؤسسة عملية الاعتماد في مارس 2020، تمامًا كما دخلت في أزمة بسبب جائحة covid-19، مما أجبر المكان على إغلاق الموارد المالية وتأثيرها إلى النقطة التي لم تعرف فيها توجيهات حديقة الحيوان كيفية إطعام الحيوانات. بعد إجراء حملات التبرع وتلقي مساعدة الناس من جميع أنحاء العالم والكيانات العامة والخاصة، تمكنت ZooBAQ من توطيد نفسها كمؤسسة ترعى رفاهية الأنواع.

تنظر لجنة اعتماد ALPZA في ستة متغيرات لتقديم الشهادة: السلامة، رعاية الحيوان، الحفظ، الاستدامة، البحث والتعليم. هذه النقطة الأخيرة هي واحدة من أقوى نقاط ZooBaQ، لأن المؤسسة تعقد باستمرار محادثات وندوات تستهدف الأطفال والشباب والبالغين وحتى الصحفيين، بحيث يكون الجميع على دراية برعاية البيئة.

«ختم التميز هذا هو نتيجة العمل الجيد لمجموعة المتعاونين والدعم المستمر من حلفاء هذا الفضاء التعليمي والبيئي، مع تاريخ ما يقرب من سبعين عاما، والاعتراف الوطني والدولي واسعة. وقال فرح عجامي بيرالتا، المدير التنفيذي لمؤسسة بارانكويلا النباتية والحيوانية، إن علم المواطن في بارانكويلا بدأ في حديقة الحيوان ونأمل أن نستمر في تقديمه إلى المجتمعات المحلية في منطقة البحر الكاريبي، من خلال مشاريعنا التعليمية والبحثية والحيوانية.

من خلال اعتماد زوباق، تمنحها ALPZA مزايا معينة، مثل الدعم الفني لإدارة المساهمات والعقود، وزيادة الأهلية للحصول على المنح وتعزيز المساحات للمؤسسات الأعضاء في الجمعية لتبادل الخبرات في مجال الحفظ. هذا الاعتماد صالح لمدة خمس سنوات، وبعد هذا الوقت، سيتعين على ZooBAQ الخضوع للعملية مرة أخرى.

أشارت توجيهات حديقة الحيوان إلى أنه من أجل الحفاظ على معاييرها العالية والبقاء معيارًا للتنوع البيولوجي، فإن مساعدة السكان ضرورية. ويمكن جعل هذا الدعم فعالا من خلال التبرعات، وبطبيعة الحال، زيارة السكان المحليين والسياح.

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