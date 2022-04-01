تحدث بالدوميرو بيرلازا عن تجديده مع أتلتيكو ناسيونال

بعد الضربة القاسية التي قصدها القضاء على كونميبول ليبرتادوريس في المرحلة الأولى ضد أوليمبيا في باراغواي، قلب أتلتيكو ناسيونال الصفحة وركز على ما تبقى؛ دوري Dimayor Betplay حيث تنفذ حملة متميزة بهدف تحقيق 17 الذي طال انتظاره نجمة.

في آخر عرض وطني له هزم إنديبيندينتي سانتا في 2-1 في أتاناسيو جيراردوت بعشرات من دورلان بابون وأندريس 'إل ريفل' أندرادي. حاليًا، يحتل فريق «Verdolaga» المركز الثاني في البطولة برصيد 27 نقطة اثنين من القائد الذي هو ميلوناريوس الذي استعاد أمس صدارة البطولة بفوزه على جونيور بأدنى فرق في El Campín.

في اليوم الوطني التالي سيكون لديه امتحان صعب أمام باتريوتس من أرتورو بوياكا في الاستقلال دي تونيا. الفوز ضد «لانسيرو» الحادي عشر من شأنه أن يقربه من التأهل للأشواط النهائية على أرضه في الدوري.

وفي الوقت نفسه، يعمل مديرو النادي بالفعل على إعداد كشوف المرتبات للفصل الدراسي الثاني. بالإضافة إلى ذلك، يأملون في تحديد استبدال أليخاندرو ريستريبو الذي يمكن أن يكون رينالدو رويدا الذي سيكون قريبًا من تنأى بنفسه عن المنتخب الوطني الكولومبي بعد القضاء على قطر 2022.

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واحدة من أكثر الحالات شيوعًا في الأشهر الأخيرة هي حالة عجلة القيادة Baldomero Perlaza، الذي فشل في التوصل إلى اتفاق مع توجيهات تجديده. يجب أن نتذكر أن اللاعب قد تعافى لتوه من إصابة خطيرة تعرض لها العام الماضي في المحطة الأولى من نهائي كأس كولومبيا ضد ديبورتيفو بيريرا.

Cúcuta Deportivo السابق، عاد بالفعل إلى التدرب مع «ملك الأكواب» وكان حتى على مقاعد البدلاء في المباراة ضد Independiente Santa Fe. وبالمثل، أعلن فاليكوكانو مؤخرا أن نيته هي البقاء في ناسيونال والعودة إلى أفضل شكل له.

وبالمثل، كان متفائلاً ومستعدًا للمساهمة في فريق هيرنان داريو هيريرا، على الرغم من أنه يعلم أن لديه منافسة في منصبه.

كل شيء يشير إلى أن اللاعب سيمدد علاقاته مع أتلتيكو ناسيونال حيث أظهر أفضل مستوى له أدى إلى استدعائه إلى المنتخب الوطني الكولومبي من قبل رينالدو رويدا. آخر ظهور لبالدوميرو بيرلازا مع فريق بايسا كان في 7 نوفمبر 2021، في التعادل السلبي ضد أتلتيكو بوكارامانغا.

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